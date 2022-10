Toronto Six se po ztrátě Mikyly Grant-Mentise obrátí na nové talenty

Toronto šest Dominika Lášková pravděpodobně najezdí na dálnici 400 více kilometrů než kterýkoli jiný hráč první hokejové ligy.

Lásková a spoluhráčka/nejlepší kamarádka Tereza Vanisová bydlí na předměstí Barrie a denně dojíždějí na předklubové tréninky do sportovního komplexu Canlan na York University. otevření sezóny se dvěma hlavičkami, Sobota a neděle proti hostujícímu Minnesota Whitecaps.

Útočníci zdůrazňují novou vlnu mezinárodních talentů, které teprve začínají hromadit kilometry na ledě Odchod hlavní střelkyně Mikaely Grant-Mentes Prostřednictvím bezplatné agentury.

„I když Miquelu miluji a je to skvělá hráčka, myslím, že v našem kádru je spousta hráček, které ji mohou nahradit,“ řekla Lášková po nedávném tréninku. „A nemusí. Mohou to být tři nebo více lidí. Teď ten tým miluji. Myslím, že máme skvělou chemii a bude nám dobře.“

Zdá se, že to je konsenzus ohledně ligy, protože šestka – vypadla v sezóně 16-4-0 a druhá v pořadí – Jdeme vpřed bez Grant-Mentise, který vedl klub s 30 body v minulé sezóně, než si zajistil ligový rekordní kontrakt na 80 000 dolarů (USA) s Buffalo Boys.

Lásková, která u Grant-Mentise bydlela, když v letech 2016 až 2018 navštěvovala Merrimack College u Bostonu, je také jednou z nejlepších hráček českého národního týmu, ale nastoupí v centru v Torontu.

Lásková, Vanisová a Leah Lum (z čínské reprezentace) jsou prvními hráčkami mimo Severní Ameriku, které podepsaly šestici.

z ledu Nová generální ředitelka Angela Jamesová Přineseno Geraldine Heaney jako hlavní trenér Pod novým prezidentem klubu Sami Joe Smallem – Všechny tři bývalé kanadské hvězdy na mezinárodní hokejové scéně – zatímco na začátku tohoto roku to bylo hlášeno Diversified Property Group Vystupuje v něm také bývalý útočník NHL Anthony Stewart, bývalý trenér NHL Ted Nolan a Bernice Carnegie, spolupředsedkyně Carnegie Initiative to Promote Inclusion in Sports.

Heaney, která byla zadaná před více než měsícem, řekla, že o Láskové, Vanisové nebo Lumovi toho moc nevěděla, dokud nenarazila na svého bývalého kanadského partnera. Carla McLeod, která trénovala českou reprezentaci Ke své první medaili z mistrovství světa (bronz) v květnu.

„Mluvili jsme o mistrovství světa a bylo to jejich poprvé, co dostali medaili, tak jsem říkal ‚Hej,‘ (Lasková) musí být velmi dobrá,“ řekl Heaney. „Poslal jsem SMS (Laskové) a pogratuloval jsem jí. Pak jsem se zeptal na Terezu a ona (MacLeod) řekla, že je naše nejlepší hráčka… Teď, když jsem je oba viděl na tréninku a Leah taky… určitě budou pomoci našemu týmu.“

25letá Lášková, která jako mladší navštěvovala hokejový tréninkový ústav poblíž Bari, přichází v době obnovených spekulací, že se První hokejová liga a Asociace profesionálních hokejistů spojí – jedna liga pro nejlepší hráčky světa. Naději na dlouho očekávanou fúzi nedávno umocnila kanadská superstar Mary Philip Boleyn, Nyní se připravujeme na nadcházející PWHPA Show od 4. do 6. listopadu v Truro, NS, ve stejný víkend jako úvodní Six.

Zatímco se Lasková snažila o pokrok na této frontě a přizpůsobovala se životu se Šestkou, byla také trenérkou v Hockey Training Institute, aby pomáhala platit účty: „Raději budu zaneprázdněná, než sedět u televize a čekat na zkoušky.“

K hokeji ji prý inspiroval její bratr Michael, a proto nosí jeho staré číslo 14 z dob české reprezentace. Rodina je často v kontaktu, s občasnými návštěvami Barryho.

„Moje matka (Pavlina) je kadeřnice a můj otec (Yaroslav) je ve výstavbě… Jednou mi postaví nový dům,“ řekla Lásková s úsměvem.

O víkendu měla tato šestice odehrát exhibiční zápas v Lavalu proti Montrealu, ale ten byl odvolán kvůli „náhlé rodinné ztrátě“. Tým v pondělí ráno v tweetu uvedl, že nezemřel hráč ani zaměstnanec, ale ze soukromí se nebudou dále vyjadřovat.

