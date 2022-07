Trenér říká nejhorší cvičební návyky, kvůli kterým rychleji stárnete – tohle nejezte

Pravděpodobně jste si v průběhu let osvojili několik cvičebních návyků – dobrých i špatných. Dnes budeme jíst absolutní Nejhorší pohybové návyky Asi jste nevěděli, že stárnete rychleji. Tímto způsobem, pokud některé z nich rozpoznáte ve svém vlastním systému, můžete se jich zbavit a opravit je co nejdříve.

Bez ohledu na váš věk byste měli pravidelně cvičit a být aktivní. Pokud chcete stárnout s grácií, silový trénink nutné vybudovat a Udržujte čisté svalyA srdce Zlepší zdraví a kondici vašeho srdce. Zdravý a aktivní životní styl zvýší kvalitu vašeho života a zvýšit dlouhověkostPozor ale na následující cvičební návyky, které mohou způsobit více škody než užitku.

Zde jsou tři zlozvyky, kvůli kterým rychleji stárnete, a co s nimi dělat. A pak si to nenechte ujít Trenér říká 6 nejlepších cvičení pro silné a pevné paže v roce 2022.

I když chcete tvrdě pracovat a tlačit na své tělo, abyste ze svých silových tréninků vytěžili maximum, nepřehánějte to! Ujistěte se, že netrénujete tolik, kolik se můžete zotavit. Existuje pouze tolik svalových vláken a motorických jednotek, které můžete nabrat v jednom sezení, a cokoli více se ukáže jako „nezbytečná velikost“, což znamená, že se hromadíte v únavě.

Když hodně trénujete, vaše tělo produkuje také Více kortizolu, čemuž je třeba se za každou cenu vyhnout. Nadměrný kortizol = více stresu, který může rychleji stárnout. Pokud pravidelně cvičíte silový trénink, měly by vám stačit 3 až 4 série práce na většinu cviků a můžete zařadit i odpočinkový den nebo dva.

HIIT Je to skvělá forma cvičení. Ve srovnání s běžným kardiem budete spalovat kalorie rychleji, zrychlíte metabolismus a pořádně se zapotíte.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Nevýhodou HIIT je, že může být také obtížné se z něj zotavit – zvláště pokud cvičíte naplno v ostatní dny v týdnu. Stejně jako silový trénink chcete mít únavu pod kontrolou a nepřehánět ji. Zařaďte HIIT do své rutiny až dvakrát týdně, aby se vaše tělo zotavilo.

Je snadné získat návyk zvedat činky a dělat HIIT jen kvůli cvičení. Mnohým jedincům to může pomoci budovat svalovou hmotu, spalovat tuk a dostat se do skvělé kondice. Trénink zóny 2 je však něco, co byste neměli ignorovat jako součást své fitness rutiny. Přístup Aerobní práce Důležité pro zlepšení metabolického zdraví, dlouhověkosti, mitochondriální funkce a klidové srdeční frekvence.

Když do své rutiny nezařadíte trénink zóny 2, přijdete o tyto klíčové zdravotní přínosy a můžete urychlit proces stárnutí. Nezapomeňte do své rutiny začlenit dvě až tři tréninky zóny 2, které trvají 30 až 45 minut na jedno sezení.

Pro více novinek o mysli a těle se určitě podívejte