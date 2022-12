Arašídy, bylinky a koření mohou pozitivně ovlivnit střevní mikrobiom

Souhrn: Konzumace 1 unce arašídů nebo přidání 1 lžičky bylinek a koření do vaší každodenní stravy má pozitivní vliv na zdraví vašich střevních bakterií a zlepšuje imunitní funkce.

zdroj: Stát Pennsylvania

Přidání jedné unce arašídů denně nebo asi lžičky bylinek a koření do vaší stravy může ovlivnit složení vašich střevních bakterií, což je ukazatel celkového zdraví, podle nového výzkumu z Penn State.

Ve dvou samostatných studiích odborníci na výživu zkoumali účinky malých změn ve stravě průměrného Američana a zjistili zlepšení střevního mikrobiomu.

Lidský střevní mikrobiom je soubor bilionů mikroorganismů, které žijí ve střevě. Bakterie, které se tam nacházejí, mohou ovlivnit téměř všechny systémy těla, včetně metabolismu a budování a udržování imunitního systému.

„Výzkum ukázal, že lidé, kteří mají mnoho různých mikrobů, mají lepší zdraví a lepší stravu než ti, kteří nemají velkou bakteriální rozmanitost,“ řekla Penny M. Chris-Etherton, profesorka nutričních věd na Univerzitě Evana Pewa. stát Pennsylvania.

Pro arašídovou studii publikovanou v časopise Klinická výživaChris Etherton a jeho kolegové porovnávali účinky svačiny 28 gramů (přibližně 1 unce) arašídů denně oproti svačině s vysokým obsahem sacharidů – sušenkám a sýru.

Na konci šesti týdnů účastníci, kteří jedli arašídovou svačinu, prokázali zvýšení množství Ruminococcaceae, skupiny bakterií spojených se zdravým metabolismem jater a imunitní funkcí.

Ve studii bylin a koření publikované v Výživový deníkVědci analyzovali účinek přidání směsí bylin a koření – jako je skořice, zázvor, kmín, kurkuma, rozmarýn, oregano, bazalka a tymián – na kontrolovanou stravu účastníků ohrožených kardiovaskulárním onemocněním.

Tým zkoumal tři dávky – asi 1/8 čajové lžičky denně, něco málo přes 3/4 čajové lžičky denně a asi 1 1/2 čajové lžičky denně. Na konci čtyř týdnů účastníci prokázali nárůst rozmanitosti jejich střevních bakterií, včetně nárůstu bakterií Ruminococcaceae, nejvýrazněji středními a vysokými dávkami bylin a koření.

V obou studiích bylo zvýšení počtu Ruminococcaceae a bakteriální diverzity hodnoceno pozitivně, protože vědci pokračují ve zjišťování více o vztahu mezi střevní mikrobiotou a spektrem zdravotních faktorů, od krevního tlaku po hmotnost. Obrázek je ve veřejné doméně

„Je to jednoduchá věc, kterou mohou lidé udělat,“ řekl Kris-Etherton. „Průměrná americká strava není zdaleka ideální, takže si myslím, že každý může mít prospěch z přidávání bylinek a koření. Je to také způsob, jak snížit obsah sodíku ve vaší stravě, ale můžete ochucovat potraviny tak, aby byly skutečně chutné a chutné! Chuť je opravdu z nějakého důvodu hlavním kritériem.“ Lidé si vybírají potraviny, které si vybírají.“

V obou studiích bylo zvýšení počtu Ruminococcaceae a bakteriální diverzity hodnoceno pozitivně, protože vědci nadále získávají další informace o vztahu mezi střevní mikrobiotou a spektrem zdravotních faktorů, od krevního tlaku po hmotnost. Kris-Etherton však rychle poukazuje na to, že k pochopení všech důsledků je zapotřebí více výzkumu.

Řekla: „Musíme provést další výzkum mikrobiomu, abychom zjistili, kam se hodí z hlediska veřejného zdraví.“

Financování:

The Peanut Study: Práce byla podporována Peanut Institute a Institutem pro klinický a translační výzkum v Penn State. Tento výzkum byl také podpořen grantem Juniata College od Lékařského institutu Howarda Hughese prostřednictvím programu pre-univerzitního a pregraduálního vědeckého vzdělávání a také od National Science Foundation.

Spice Study: Tato studie byla financována McCormick Institute of Science. Studii navíc podpořilo Národní centrum pro rozvoj translačních věd, National Institutes of Health. Studie také získala podporu výpočetních zdrojů od lékařského institutu Howarda Hughese prostřednictvím programu pre-univerzitního a univerzitního vědeckého vzdělávání a také od National Science Foundation.

souhrn

Arašídy jako noční svačina obohatily bakterie produkující butyrát ve srovnání s nízkotučnou svačinkou s nízkým obsahem sacharidů u dospělých se zvýšenou hladinou glukózy nalačno: randomizovaná křížová studie.

Pozadí

Stromové ořechy mají vliv na regulaci glukózy a ovlivňují složení střevní mikroflóry. Vliv arašídů na mikroorganismy nebyl zkoumán.

Cíle

Cílem bylo prozkoumat vliv 28 g arašídů/den po dobu 6 týdnů ve srovnání s nízkosacharidovou, nízkotučnou (LFHC) svačinkou na složení střevní mikroflóry. Sekundárním cílem bylo identifikovat funkční a energetické strukturální rozdíly v podskupině účastníků pomocí transkriptomiky.

Metody

V randomizované zkřížené studii 50 dospělých (48 % žen; 42 ± 15 let; BMI 28,3 ± 5,6 kg/m2; plazmatická glukóza 100 ± 8 mg/dl) konzumujte 28 g/den suchých, nesolených pražených arašídů (164 kcal; 11 % E sacharid, 17 % E protein, 73 % E tuk a 2,4 g vlákniny) nebo svačinu LFHC ( 164 kalorií, 53 % sacharidů, 17 % bílkovin, 33 % tuku, 3 g vlákniny) po dobu 6 týdnů (4 týdny). Bakteriální složení střeva bylo měřeno pomocí sekvenování 16S rRNA v celé skupině. Průzkumné textové analýzy byly provedeny na náhodné podskupině (n = 24) vzorků arašídů.

následky

Nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi stavy v α- nebo β- diverzitě. po konzumaci arašídů, Ruminococcaceae byly podstatně hojnější [Linear discriminant analysis score (LDA) = 2.8; P = 0.027)] Ve srovnání s LFHC. Metatranskriptomika ukázala zvýšenou expresi genu K03518 (malá podjednotka aerobní oxid uhelnatý dehydrogenázy) po konzumaci arašídů (LDA = 2,0; s = 0,004) A Gastrointestinální roseola L1-82 Bylo zjištěno, že přispívá ke zvýšené expresi.

souhrn

Byliny a koření modulují složení střevních bakterií u dospělých s rizikem kardiovaskulárního onemocnění: výsledky předem vybrané průzkumné analýzy z randomizované, zkřížené studie kontrolované krmením.

Pozadí

Byliny a koření jsou bohaté na polyfenoly, které mohou ovlivnit složení střevních bakterií. Vliv kulinářských dávek bylinek a koření konzumovaných jako součást dobře definovaného dietního vzorce na složení střevních bakterií nebyl dobře prozkoumán.

Cíle

Cílem této předem vybrané průzkumné analýzy bylo prozkoumat složení střevních bakterií průměrné americké stravy (sacharidy: 50 % kalorií; bílkoviny: 17 %; celkový tuk: 33 %; nasycené tuky: 11 %) obsahující bylinky a koření v poměru k 0,5, 3,3 a 6,6 gramů-10,2100 kalorií-1 [low-, moderate-, and high-spice diets, respectively (LSD, MSD, and HSD)] U dospělých s rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Metody

Padesát čtyři dospělých (57 % žen; průměr ± SD věk: 45 ± 11 let; BMI: 29,8 ± 2,9 kg/m2; obvod pasu: 102,8 ± 7,1 cm) byly zahrnuty do této 3-dobé, randomizované, zkřížené studie s kontrolovaným krmením. Každá dieta byla poskytována po dobu 4 týdnů s vymývací periodou alespoň 2 týdny. Na začátku a na konci každého dietního období účastníci poskytli vzorek stolice pro sekvenování genu 16S rRNA (oblast V4). QIIME2 byl použit pro filtrování dat, sdružování sekvencí, klasifikační přiřazení a statistickou analýzu.

následky

α diverzita hodnocená měřením pozorovaných znaků ( s = 0,046) byl významně vyšší po MSD ve srovnání s LSD; V alfa diverzitě nebyly zjištěny žádné další rozdíly mezi stravou. Nebyly pozorovány žádné rozdíly v diverzitě beta mezi dietami ( s = 0,45). Ve srovnání s výchozí hodnotou se diverzita β lišila po všech dietách ( s <.02). Obohacení čeledi Ruminococcaceae bylo pozorováno po HSD ve srovnání s MSD (relativní četnost = 22,14 %, lineární diskriminační analýza = 4,22, s = 0,03) a LSD (relativní výskyt = 24,90 %, lineární diskriminační analýza = 4,47, s = 0,004).

závěry

Přidání bylinek a koření do průměrné americké stravy vedlo k posunům ve složení střevních bakterií po 4 týdnech u dospělých s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Metabolické důsledky těchto změn si zaslouží další výzkum. Tato studie je registrována na Clinictrials.gov jako NCT03064932.