Sonda NASA Insight Mars je „v krizi“ a dostala se do stavu nouzového hibernace

NASA 800 milionů dolarů Mars Sonda je v energetické krizi.

InSight, který přistál na planině na Marsu s názvem Elysium Planitia v roce 2018, detekoval na Marsu více než 500 zemětřesení. 10 000 prachových démonů Projděte kolem a začnou měřit jádro planety.

Během posledních několika měsíců však InSight bojoval o život, protože hrozilo, že robot zničí neočekávané počasí rudé planety.

Na rozdíl od jiných míst, kam NASA poslala rovery a přistávací čluny – včetně nového místa přistání roverů Perseverance a Vrtulník Mars Silný vítr nezmetal Elysium Planetia.

Tyto větry, nazývané „čisticí události“, jsou nezbytné k odfouknutí červeného marťanského prachu ze solárních panelů robotů NASA. Bez jejich pomoci nashromáždil InSight silnou vrstvu prachu, protože se snaží absorbovat sluneční světlo.

Nahoře: Přistávací kamera InSight zachytila ​​14. února fotografii jednoho ze solárních panelů pokrytých prachem.

Solární panely ve společnosti InSight vyráběly pouze 27 procent své energie v únoru, kdy v Elysium Planetia padla zima.

Takže NASA Založeno Přepnout sondu do „režimu hibernace“ a každý den vypnout různé nástroje. Robot rychle vypne všechny funkce, které nejsou nutné pro jeho přežití.

Pozastavením svých vědeckých operací by sonda měla být schopna poskytnout dostatek energie, aby udržela své systémy v teple během chladných nocí na Marsu, kdy teploty klesnou až na mínus 130 stupňů Fahrenheita.

Řekl Chuck Scott, projektový manažer InSight prohlášení.

Nyní zhruba uprostřed předpovídaného období hibernace je InSight stále v pořádku, ale riziko možného výpadku proudu vždy přetrvává. Pokud přistávací baterie zemřou, nemusí se nikdy zotavit.

„Doufáme, že ji můžeme přivést zpět k životu, zvláště pokud dlouho nespala nebo nebyla mrtvá,“ řekl pro Insider Bruce Banerdt, vedoucí vyšetřovatel InSight. „Ale to by byla podezřelá situace.“

Agentura očekává obnovení plných operací InSight poté, co se Mars v červenci vrátí na Slunce. Pokud sonda dokáže přežít tuto zimu na Marsu, může pokračovat v poslechu zemětřesení a sledování počasí až do roku 2022.

Nedostatek energie společnosti InSight přispěl k rozhodnutí NASA Opusťte „krtka“ přistávacího plavidla V lednu. Tato vrtací sonda měla měřit teplotu hluboko v kůře Marsu – důležitá data pro studium historie a vnitřní struktury planety.

Vědci nyní ztrácejí více dat, protože sonda vypíná svá zařízení. To Měření počasí na Marsu Stávají se vzácnými a za příští měsíc přestanete poslouchat zemětřesení.

Banerdt řekl, že se bojí, že sonda zmešká některá velká zemětřesení, ale stojí za to udržet robota naživu. Pokud baterie InSight zemřou, dodal: „je to dobrá zombie kosmická loď“ – to znamená, že je naprogramována tak, aby se dobila a znovu spustila, jakmile vyjde slunce.

“Problém tohoto scénáře spočívá v tom, že mezitím je kosmická loď velmi chladná. Stává se to během nejchladnější části roku pro kosmickou loď,” řekl Banerdt. „Mnoho elektronických zařízení je velmi citlivých. Bohužel je velmi pravděpodobné, že se chladem něco poškodí.“

Banerdt má podezření, že se to stalo s Duchem a příležitostmi. Obě došly síly na povrchu Marsu a nemohly se znovu restartovat. Doufá, že InSight nebude muset zemřít.

„V tuto chvíli naše předpovědi a očekávání spočívají v tom, že bychom měli být schopni projít nejnižším bodem síly a vystoupit z druhé strany,“ řekl Banerdt.

Podivná prachová bouře v příštích čtyřech nebo pěti měsících by však mohla naklonit váhy tím, že by na solárních panelech InSight nahromadila více nečistot. To se stalo příležitosti. Naštěstí to však není sezóna prachových bouří.

“Myslíme si, že jsme na tom dobře, ale Mars je nepředvídatelný. Nikdy nevíme, co přesně se stane,” řekl Banerdt.

