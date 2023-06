Američtí představitelé uvedli, že útok dronem v Moskvě mohl být zaměřen na domy ruských zpravodajských úředníků

Zdá se, že útok bezpilotního letadla v Moskvě minulý týden zamířil na domy ruských zpravodajských důstojníků, uvedlo několik zdrojů obeznámených s útoky, v posledním psychologickém útoku proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

Úterní útok bezpilotního letounu byl prvním útokem na rezidenční oblast hlavního města od zahájení invaze ruských sil na Ukrajinu 24. února 2022.

Vysoký americký úředník Kongresman obeznámený s touto záležitostí uvedl, že útoky bezpilotních letounů se zřejmě zaměřovaly na místa, o nichž se věří, že jsou rezidencemi ruských zpravodajských důstojníků v Moskvě.

Podle Strider Technologies, strategické zpravodajské firmy se sídlem v Utahu, která využívá data z otevřených zdrojů, má nejméně jeden z bytových domů zasažených nálety dronů napojení na ruskou SVR, zahraniční zpravodajskou službu.

Podle Strider Global Intelligence Team budovu vlastnila ruská státní rozpočtová korporace, která měla smlouvy s vojenskou jednotkou, o které se vědělo, že je krytím pro zahraniční zpravodajskou službu.

Nebylo jasné, zda byl poškozen dům některého důstojníka SVR, nebo zda byl zraněn nějaký ruský zpravodajský personál.

„Nešlo o náhodný útok na bohaté předměstí,“ řekl Eric Levesque, provozní ředitel a spoluzakladatel Strider Technologies. „Úder zasáhne samotné jádro prvků psychologické války v rusko-ukrajinském konfliktu, který poprvé zasáhne moskevské čtvrti.“

Ruské úřady obvinily Ukrajinu z útoků bezpilotních letounů, které podle nich zahrnovaly osm dronů a způsobily menší škody na několika budovách. Ukrajina jakoukoli roli v útoku popřela, ale zprávu uvítala.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podolak minulý týden řekl, že jeho země „nemá žádný přímý vztah“ k útokům dronů, ale „rád je pozoruje“ a očekává „nárůst počtu útoků“.

Útoky dronů jsou posledním ze série útoků na ruské území, které vyvolaly těžké otázky pro Bidenovu administrativu, která neustále tvrdila, že si nepřeje, aby zbraně poskytnuté Washingtonem byly používány k podvratným operacím uvnitř Ruska. Podobné výhrady vyjádřily i další proukrajinské vlády.

Není jasné, jaké drony byly použity nebo jak byly získány. Ukrajina ve válce použila řadu domácích a západních bezpilotních letounů.

Mluvčí Rady národní bezpečnosti na žádost o komentář poukázal na nedávná veřejná prohlášení představitelů administrativy, že Spojené státy nepodporují ukrajinské útoky v Rusku.

„Soukromě jsme komunikovali s Ukrajinci, asi minulý týden, že nechceme, aby zařízení dodané USA bylo použito k úderu uvnitř Ruska, že nepodporujeme útoky uvnitř Ruska a že „Nejsem,“ řekl novinářům minulou středu.

„V tomto jsme byli důslední. A jak sám prezident řekl, sám ukrajinský prezident Zelenskij nám dal ujištění, že tyto obavy respektuje. Chápou je, oceňují a respektují je,“ řekl Kirby.

Rusko zažívá v posledních měsících stále častěji útoky uvnitř svých hranic, včetně dělostřeleckých a dronových útoků na města a vesnice poblíž jeho hranic s Ukrajinou. Přeshraniční vpád do ruského regionu Belgorod z Ukrajiny minulý měsíc vyvolal dny bojů, než se ruským silám podařilo znovu získat kontrolu.

Podle zpravodajských dokumentů, které letos unikly na online herní stránku Discord, ukrajinští agenti proti vůli Spojených států a Západu zahájili bezpilotní útoky uvnitř Běloruska a Ruska, uvedla NBC News. Uniklé dokumenty s odkazem na zprávy amerických tajných služeb uvedly, že ukrajinští vůdci v Kyjevě také zvažovali údery proti dalším cílům v Rusku.

Údery bezpilotních letounů v Moskvě z minulého týdne přinesly válku na Ukrajině do ulic hlavního města a uvedly Putinovu vládu do rozpaků. Ruští prováleční blogeři byli velmi kritičtí vůči vládním úředníkům a šéf ruské polovojenské skupiny Wagner, Jevgenij Prigožin, obvinil ruské vojenské vůdce, že nedokázali bránit zemi proti dronům.

V urážce naplněném zvukovém prohlášení na svých kanálech sociálních médií odsoudil ruské ministerstvo obrany.

„Skutečnost, že cestují do Rubljovky, do vašeho domu, do pekla! Nechte své domy hořet,“ odkazuje na luxusní čtvrť Moskvy, která je známá ruskými oligarchy. „A co dělají obyčejní lidé, když jim do oken narazí drony s výbušninami?“

Před útokem minulý týden ruské úřady uvedly, že dva bezpilotní letouny letěly blízko Kremlu a byly sestřeleny. Ruští představitelé uvedli, že Putin v budově nebyl.