Americké vesmírné letadlo Secret X-37B Space Plane: 10 překvapivých faktů

(Obrazový kredit: Carl Tate, grafik)

10) Lze jej upravit na „ambulanci astronautů“

Aktuální verze X-37 nemusí být poslední, kdo se dostal do vesmíru. V roce 2011 zástupci Boeingu oznámili, že zvažují vývoj větší varianty nazvané X-37C, která by mohla přepravit až šest astronautů na az Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Je nepravděpodobné, že by toto koncepční vozidlo bylo postaveno v dohledné době, vzhledem k tomu, že Boeing již má smlouvu s NASA na přepravu astronautů do a z oběžné laboratoře se společností. Kapsle Starliner CST-100 .

Inženýrský tým vedený bývalým astronautem NASA Stephenem Robinsonem také navrhl použít upravenou verzi X-37B jako nouzové evakuační vozidlo pro Mezinárodní vesmírnou stanici. V tuto chvíli je to opět jen koncept a nic nenasvědčuje tomu, že by Boeing tuto záležitost vážně vyšetřoval Varianta „astronautská ambulance“ .