Hear Me: Karty prohlížeče v aplikacích hudebního přehrávače

Tak poslouchej. To není pro ty, kteří mají dekadické mentální systémy souborů Dewey nebo odborně upravené seznamy hudebních skladeb, které snadno identifikují hudbu v nich. Ale poslouchejte mě: potřebujeme karty hudebního prohlížeče v našich aplikacích hudebního přehrávače.

Bohužel za tento návrh nemohu vzít zásluhy – a je tak užitečný! – Kromě našich rozhraní hudebního přehrávače. vlastně byl hranaDan Seifert, zástupce šéfredaktora, který Tweetujte poprvé Myšlenka, kterou jsem nadšeně podpořil. Nejsme jediní geekové, kteří si myslí, že by to byla užitečná funkce. Nositelná recenzentka Victoria Song uvedla, že by také chtěla ve svých hudebních přehrávačích funkci podobnou kartě. (Dobrý a správný názor).

Potřebuji karty prohlížeče v aplikaci hudebního přehrávače, abych si po ukončení poslechu toho, co právě poslouchám, mohl zapamatovat, co chci poslouchat – Dan Seifert (@dcseifert) 4. února 2022

Problém s moderními hudebními aplikacemi, jako je Spotify a Apple Music, je ten, že jsou opravdu smíchané od začátku. Při druhém otevření jste zaplaveni propagačními sloupky, seznamy skladeb „vyrobených pro vás“, které možná nepoužíváte, novinkami a věcmi, které jste v poslední době poslouchali a možná už je nechcete slyšet. Při otevírání aplikace je těžké si vzpomenout, kde jste včera skončili.

Teď nemluvíme o kartách v okně prohlížeče – to je nepořádek. (Dovedete si představit, že v Chrome otevřete 15 karet Spotify, zatímco se pokoušíte dělat 200 dalších věcí, které už děláte? Ne hned.) Karty, které navrhujeme, budou integrovány do samotných aplikací zařízení, což znamená, že když otevřete Spotify na vašem PC, můžete snadno přepínat mezi hudbou, kterou jste chtěli poslouchat.

Než se někdo pokusí namítnout, že tohle u front opravdu existuje, není to totéž. Přidání skladby nebo skladeb do seznamu skladeb Líbí se mi je odlišné od izolování interpreta, umělce nebo dokonce jediné verze. A se seznamy skladeb, které jsou pravděpodobně nejblíže funkcím karet, se mohou bez nativního souborového systému rychle přeplnit. (Nemluvě o tom – kdo chce vytvořit seznam skladeb pro soubor jedna píseň! Předpokládám, že roky.

Jak poukazuje Dan, dalším problémem argumentu front je to, že budou přehrávat hudbu v pořadí, v jakém je přidáte, zatímco s kartami si budete moci vybrat, co chcete poslouchat, až budete připraveni.

Karty jsou ideální pro poslech nového alba, až budete mít později čas

Jaké karty budou zvláště užitečné pro objevování nové hudby, jako je album, které jste chtěli slyšet, ale zatím nemáte čas. Trochu jsem na to narazil. Přidáním nového alba k oblíbeným skladbám na Spotify se to mísí se všemi mými oblíbenými a přeskupovat tento seznam skladeb později je zdlouhavé. Na vytvoření playlistu pro nové album téměř zaručeně zapomenete. Rozpadající se vzpomínka na zlatou rybku nemá místo, aby se po dvou týdnech vrátila k seznamu skladeb alba.

Jak poznamenala moje kolegyně Victoria, vždy „zapomene, co mám poslouchat dál“. Víte, co s tím může pomoci? Okna karet.