Alan Wake II vyniká v moři pokračování

Bojím se o Sagu Andersonovou. Je to zkušená agentka FBI, která vyšetřuje sérii rituálních úmrtí v okolí Cauldron Lake, a je velmi nadšená ze všech nadpřirozených krveprolití, se kterými se setká. V jednu chvíli mluví se svým partnerem o kultovní činnosti, kterou viděli – rozřezané části těl, nekromancie, vraždící vesničané potulující se po lesích – a říká: „Tohle místo začíná být šílené…ale tohle je vzrušující.“

Po několika scénách prorazí své srdce portálem do jiného světa a zavolá čarodějnici, aby jí ukázala tu „hrůzu“.

Takže ano, jsem nervózní z osudu Sagy Alan Wake II – a to mě jen víc natěšilo na celý zápas. Viděl jsem 30minutový náhled souboru Alan Wake II Na Summer Game Festu jsou ve druhé kapitole. Do této doby ji Saga smířila s nadpřirozenou temnotou případu, který vyšetřuje; Už jsem vytáhl pergamenovou stránku z hrudní dutiny mrtvoly a řídil se jejími pokyny do Cauldron Lake, dějiště původní hry.

Alan Wake Časová osa v pokračování, která se objevila před 13 lety, také pokročila o 13 let. Spisovatel Alan Wake byl celou dobu nezvěstný a Ságu pronásleduje duch agenta FBI Roberta Nightingala, který byl zabit na konci první hry. Ve druhé kapitole jsou Saga a její partner hluboko v džunglích severozápadního Pacifiku. Náhled ukazuje skvělé osvětlení, modely postav a prostředí, stejně jako přestřelky a ovládání baterky.

Scény dialogu mezi Sagou a jejím partnerem příběh neuspěchají a nechají ho dýchat a je zde pár momentů, kdy si hráči mohou vybrat, jak zareagují. Oba agenti se oddělí a Saga musí vyřešit řadu jednoduchých hádanek, jako je sebrání pojistky nebo nalezení správných čísel k rozbití zámku, a to vše, zatímco v pozadí neustále narůstá pocit strachu. Náhled poskytuje několik vážných raných vibrací Resident Evil – Alan Wake II je survival hororový zážitek, zatímco originál byl akční thriller.

Zatímco se Saga snaží vyřešit hádanky kolem sebe, může skočit do Mind Place (ne, ne do Mind Palace), aby uspořádala vodítka a spojila body. Její Mind Place vypadá jako obývací pokoj konspiračních teoretiků z 90. let s fotografiemi a poznámkami navlečenými na červené niti podél jedné stěny obložené dřevem. To je místo, kde si Saga může pohrát s nalezenými vodítky, umístit vodítka blízko sebe, aby zjistila, zda spolu souvisí, a otevřít si cestu vpřed. Pokud uvízne, může jít ke stolu ve středu místnosti a komunikovat se svými subjekty a žádat je o odpovědi na základě vodítek, které nasbírala; Tomu se říká profilování. Saga může kdykoli vstoupit na místo své mysli.

V náhledu se objeví několik panik, kde se obrazovka rychle přepne na křičící obličej nebo nepřítele, který náhle prorazí dveřmi, ale jsou dobře umístěny a nejsou přehnané. Saga působí schopně a zajímavě – možná trochu zvědavá pro své vlastní dobro, ale uvidíme, jak se to projeví v plné hře. Na konci ukázky se Alan náhle objeví v lese se Sagou, křičí o temných silách a je zmatený, jak dlouho je nezvěstný.

Velká inovace v Alan Wake II je možnost přepínat mezi Sagou a samotným Alanem a hrát obě postavy v průběhu hry. První kapitola začíná ságou na sedadle řidiče, po které si hráči mohou na začátku každé nové sekce vybrat, zda budou hrát za ni nebo za Alana. Mluvčí Remedy řekl, že vývojáři stále dolaďují swapovací mechaniku; Nechtějí nutně dát hráčům možnost měnit postavy každých pět minut kvůli toku vyprávění, ale stále chtějí poskytovat skutečné příklady smysluplné volby.

Alan Wake II Jde o zážitek pro jednoho hráče a podle Remedy neobsahuje hromadu vedlejších misí. Existuje několik misí k dokončení a tajemství, která je třeba najít paralelně s hlavním příběhem, ale toto je především lineární, narativní hra.

Na přehlídce Summer Game Fest byla spousta pokračování a Alan Wake II Vynikněte na tomto přeplněném poli. Náhled ukázal jasný pohled: Alan Wake II Zachovává témata původní hry, ale přináší nový pohled na hlavního hrdinu, mechaniku a žánr. Zdá se, že Remedy zná příběh, který se snaží vyprávět – i když Alan a Saga ne.

Alan Wake II Ta by se měla objevit na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 17. října.

