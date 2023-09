Spider-Man 2 na PS5 vypadá úplně šíleně

Nespavost

Spider-Man 2 začal ubývat a je překvapivé, že i druhý díl dobré hry je skutečně zformován tak, aby byl opravdu dobrý. Mnohem větší mapa obsahuje více New York City a dvě přepínání SPIDER-MEN a nové síly Takaful.

Ale nejbláznivější věc, kterou jsem ze všech těchto kontrol viděl, je ve skutečnosti Mike FitzgeraldInsomniac, který se nyní ve hře podělil o rychlost cestování, která má daleko k přesunům „Spider-Man on the Subway“ z minulé hry.

To je uh, co… se právě stalo? Potřebuji to vidět znovu asi padesát (které vlastním). Převést mapu na skutečné město, kde se Spidey už houpe/létá na webu? Opravdu jsem nic takového předtím neviděl. Někteří to používají jako „výkon PS5!“ Důkaz, i když si nejsem jistý, zda je to nebo je to jen nespavý objekt Na maximum Chytří s jejich technologií.

Obecný význam inspekcí je „je to Spider-Man 1, ale je působivější a rozšířenější“, alespoň než omezená doba inspekce. Viděli jsme, jak kolují obchody o souboj prezidenta s ještěrkou, který se zdá být velmi nespoutaný:

Už jsem řekl, že Spider-Man 2 je velmi důležitá hra pro PS5, i když hluk kolem je poněkud slabý, protože uh, jako 12 dalších úžasných her vydaných v posledních několika měsících. Spider-Man 1 byl nejprodávanější exkluzivitou pro generaci PS4 a tímto způsobem Sony do Spider-Mana 2 vkládá velké naděje.

K dnešnímu dni to vypadá, jako by všechny díly byly připraveny na představení hry podle očekávání. Insomniac se stal jednou z nejmocnějších vývojářských společností v tomto odvětví, která poskytuje inovativní a velmi působivé hry s malým nebo žádným zpožděním. Není divu, že je Sony přimělo pracovat na třech nebo více projektech najednou.

Spider-Man 2 je největší hrou Sony pro tento rok, i když Starfield nedávno absorboval veškerý kyslík z místnosti s věčnými diskusemi o její kvalitě a o tom, zda představuje novou éru pro první hry Xboxu. Samozřejmě, Sony zůstalo v této éře navždy, opravdu, a Insomniac nedávno vedl vedení se Spider-Manem 1 a Ratchit and Clank. Musím věřit, že si Spider-Man 2 udrží svou vysokou kvalitu pásku, a pak se všichni můžeme obrátit na to, jaká by bláznivá hra Wolverine měla mít klasifikaci M, na které poté pracují. Nyní Který Bude to něco, co bude vidět.

