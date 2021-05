Německo oficiálně uznává svá zvěrstva: NPR

Přepínání titulků Tobias Schwartz / AP Tobias Schwartz / AP

BERLÍN – Německo oficiálně připouští, že zabití desítek tisíc lidí patřících ke dvěma etnickým skupinám před více než stoletím v dnešní Namibii se rovnalo genocidě.

„S ohledem na historickou a morální odpovědnost Německa požádáme Namibii a potomky obětí o milost,“ oznámil v pátek vyznání německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Dodal, že Německo podpoří Namibii a potomky obětí více než 1,3 miliardami dolarů na rekonstrukci a rozvoj.

Od roku 1884 do roku 1915 Německo okupovalo několik regionů v Africe. Jeho kolonie byla založena v německé jihozápadní Africe v dnešní Namibii, aby poskytla svým obyvatelům více půdy, kampaň nazvanou Lebensraum. V té době byly německé městské oblasti přeplněné kvůli populačnímu rozmachu.

Poté, co se osadníci zmocnili jejich půdy a hospodářských zvířat, zahájili etnika Herrero a Nama vzpouru proti okupantům. Němečtí vojáci je v letech 1904 až 1908 zabili desítky tisíc. Přeživší byli zatlačeni do pouště a později umístěni do koncentračních táborů, kde byli využíváni k práci.

Mnoho lidí zemřelo na nemoci a hladovění, jiné poté, co byly použity v lékařských experimentech. Odhaduje se, že během genocidy zemřelo 80% domorodého obyvatelstva Herero a Nama.

V roce 1985 zahrnovala zpráva OSN o genocidě vraždění, ale až v pátek začala německá vláda používat stejný jazyk.

Toto uznání přichází po téměř šesti letech jednání mezi německou a namibijskou vládou. Začátkem tohoto týdne francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Francie má povinnost konfrontovat historii a uznat její roli v utrpení, které způsobila obyvatelům Rwandy.