Během pandemie, říká Monica Gandhi, MD, MPH, odbornice na infekční onemocnění a profesorka na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, se COVID-19 promění v sezónní nepříjemnosti, jako je běžné nachlazení a chřipka. řekl jsem Informační a komunikační technologie ® v Otázka a odpověď V září: „Pokud studujete historii infekčních nemocí…neexistovala jediná infekce, kterou bychom nemohli překonat, pokud by neinfikovala imunitní systém nebo pokud bychom měli správnou vakcínu. účinnou vakcínou proti infekci, a to tváří v tvář váhání s vakcínou a nedostatečné absorpce vakcíny, se tam dostanete, protože imunita je jediná věc, která vás dostane přes pandemii.“

Jak poznamenal Kevin Kavanagh, MD Informační a komunikační technologie ® Hlavním problémem ve snaze společnosti řídit COVID-19 od pandemie k pandemii je to, že COVID není jen respirační virus. Kavana knihy V říjnu je SARS-CoV-2 podobný HIV, protože se může „tiše rozšířit po celém těle hostitele a napadnout téměř každý orgán“.

Implementační partneři a další zdravotničtí pracovníci v první linii jsou také vystaveni riziku nákazy virem COVID po delší dobu. „Pokud se zdravotníci musí vzdát své práce, co potom?“ říká Spaulding.

Linda Spaulding, RN-BC, CIC, CHEC, CHOP, člen Dnešní boj s infekcí ® Poradní redakční rada (EAB) uvedla, že „viděla dvacátníky na čekací listině na dvojitou transplantaci plic kvůli dlouhému COVIDu. To je něco, co má dlouhodobé následky. Někteří lidé mluví o mlze COVID.“ Prostě si nedokážou dát myšlenky dohromady.“

Někdy se ztrácí mezi důkazy, že alternativní Omicron pro COVID-19 může být prostředkem, ironicky, Ukončení epidemie Mírné příznaky a vysoká infekce mohou vést k imunitě stáda Je tato otázka: A co prodloužený COVID? To je zvláště důležité pro odborníky na prevenci infekcí (IP) a další zdravotnické pracovníky, kteří se opět ocitli v první linii dalšího boomu.

Na druhou stranu někteří zdravotníci varují, že systém by se měl připravit na nápor vleklých případů COVID v únoru, poté, co současná vlna Omicron ustoupí, jak předpovídají mnozí odborníci.

Bruce Patterson, MD, který pracuje v Centru pro léčbu chronického COVID, říká, že je příliš brzy říkat, zda Omicron může způsobit COVID po dlouhou dobu, ale věří, že v tomto ohledu půjde stejnou cestou jako Delta. on říká a Deseret News V Utahu: „Myslím, že vzhledem k tomu, co jsme slyšeli a viděli, a Omicron zasáhne každého pod sluncem, uvidíme to samé s množstvím dětí a dospělých.“

Kavana Napsal na Informační a komunikační technologie® že „mnoho upuštění od opatření v oblasti veřejného zdraví bylo motivováno masivní dezinformační kampaní, která dokázala přesvědčit poměrně velkou část naší populace, že dokud se člověk dožije COVID-19, bude se mít všichni dobře. Mladí a zdraví lidé v konkrétně tento příběh přijali.“

Toto je falešné vyprávění, varuje Kavanagh, protože „předpoklad, že mírné infekce nenesou významná rizika, je mylný. Toto přesvědčení je částečně poháněno těmi, kteří nezemřeli na COVID-19 a kteří byli považováni za „uzdravené“, spíše než „přežil.“ SARS-CoV-2 způsobuje infekci SARS-CoV-2 v orgánu a je nejčastěji detekován v srdci a mozekTo se projevuje ztrátou čichu z mozku destrukce tkáně Ztráta srdeční funkce v důsledku myokarditidy. Dokonce i u těch, kteří onemocní „mírným“ COVID-19, se může vyvinout prodloužený COVID-19, který v mnoha případech trvá rok nebo déle.

Všichni kromě všech doufají, že tato pandemie skončí, ale odborníci jako Kavanagh poukazují na to, že je rozdíl mezi nadějí a zbožným přáním. Pokud jde o evoluční přežití, viry mají miliardy let před lidmi. A stejně jako se vědec zaměřuje méně na Deltu a více na Omicron, byla zaznamenána další proměnná.

B.1.640.2 je tak nový, že ještě nemá oficiální název, ale nazývá se varianta IHU, protože ji objevili vyšetřovatelé z IHU Mediterranee Infection. ony studie, také v medRxiv, uvádí, že varianta IHU obsahuje „46 mutací a 37 delecí vedoucích k 30 substitucím aminokyselin a 12 delecím“ a ovlivňuje části mozku, které kontrolují smysl pro chuť a čich, což uvedl Anthony Harris, Ph. .D. lékařství, in Nedávné otázky a odpovědi s Informační a komunikační technologie®. „Důvod, proč pravděpodobně ztrácíte čich a chuť, není způsoben virem, který infikuje vaše nervy – skutečné periferní nervy pro váš smysl pro chuť a čich – ale ovlivňuje centra ve vašem mozku,“ řekl Harris.

Studie IHU uvádí, že „data jsou dalším příkladem nepředvídatelnosti vzniku variant SARS-CoV-2, jejich zavlečení v dané geografické oblasti zvenčí“.

Zesnulá komička Gilda Radnerová, jedna z původních sedmi herců Sobotní noční životV názvu své knihy zachycující její boj s rakovinou použila jednu ze svých oblíbených frází: Vždycky je to něco.

Zdá se, že je tomu tak i v případě pandemie COVID-19.