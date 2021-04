Nové Siri Remote se loučí s hrami Apple TV, které vyžadují ovládání pohybu

Nový Siri Remote od Apple není vybaven akcelerometrem nebo gyroskopem, což znamená, že nebude fungovat jako ovladač pohybu v některých hrách Apple TV. Zpočátku to bylo vynechání Spatřen dříve Digitální trendy„A lze je vidět na vzdálených stránkách produktů. The Starý Dálkový ovladač Siri uvádí v technických specifikacích „akcelerometr“ a „tříosý gyroskop“, ale chybí v Nový výpis (Spojili jsme se s Google Cache, protože v době psaní tohoto článku přestal obchod Apple Store před zahájením předobjednávek AirTags.)

Tato změna znamená, že nový Siri Remote nebude fungovat s některými hrami Apple TV, které se spoléhají na ovládání pohybu. Na základě kódu v tvOS 14.5 Viděn Mac pověstiPokus o hraní nekompatibilní hry pak způsobí následující chybovou zprávu: „Chcete-li hrát tuto hru na Apple TV, musíte připojit Apple TV Remote (1. generace) nebo kompatibilní ovladač PlayStation nebo Xbox nebo MFi.“ Pokud ho máte, možná si budete chtít nechat starý Siri Remote pro takové příležitosti.

Nedostatek ovládacích prvků pohybu se může zdát překvapivý vzhledem k tomu, že se očekávalo, že se nová Apple TV bude více soustředit na hraní her Apple Arcade dospívá Je to velmi atraktivní služba předplatného her. V posledních letech však Apple přesunul svou pozornost směrem k tradičnějším ovládacím prvkům hry, od ovládání pohybu. Upustilo od požadavků na hry, aby podporovaly ovládání pohybu Siri Remote V červnu 2016 Jen několik měsíců po spuštění dálkového ovládání 2015 Apple TV. Poté, v červnu 2019, Oznámeno Podpora Apple TV pro řadiče Xbox One a PS4. Podpora pro řadiče PS5, Xbox Series X a S. Očekává se, že dorazí s tvOS 14.5.