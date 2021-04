Požáry „Černého léta“ v Austrálii měly děsivý účinek na zemskou atmosféru

Spalující devastace požárů černého léta v Austrálii v letech 2019 až 2020 poskytla zlověstný pohled na to, jak daleko se oheň rozšířil v našem teplejším a suchém světě, a dosud se měří nebývalý dopad pekla.

Před několika týdny si vědci všimli, že množství kouře emitovaného z ohně do atmosféry bylo srovnatelné s množstvím kouře produkovaného velkou sopečnou erupcí. Nyní vědci tvrdí, že obrovský kouřový mrak byl tak masivní, že po celé měsíce výrazně zahříval stratosféru.

na Nová studie Vedení vedené prvním autorem a klimatickým modelářem Pengfei Yu z čínské univerzity Jinan simulovali vědci vzhled a vývoj kolony a ukázali, že nejhorší zdokumentované požáry v australské historii zanechaly trvalý dopad na panorama.

„Těžké lesní požáry mohou za příznivých povětrnostních podmínek pumpovat kouř do horní troposféry a dokonce i do stratosféry,“ uvedli vědci. Napište do jejich příspěvku. „Čím více kouře je vstřikováno, tím je vytrvalejší a má širší dosah.“

V případě černých letních požárů plameny poslaly do stratosféry téměř bilion gramů (asi 0,9 teragramu) částic kouře, což vědci vysvětlili jako největší množství, jaké kdy bylo v éře satelitů zdokumentováno.

Tento kouřový blok je vyroben z různých typů kouřových částic, včetně organického uhlíku (OC, který zahrnuje hnědý uhlík, známý také jako BrC), a Černý uhlík (PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM).

Každý z těchto účinků má různé dopady globálního oteplování v atmosféře, přičemž BC je nejvíce zachycující teplo, kvůli způsobu, jakým se okolní vzduch ohřívá po absorpci slunečního záření.

Podle výpočtů vědců je Black Summer Column tvořen asi 2,5 procenty černého uhlíku, což pomohlo zajistit topný efekt ve stratosféře, který trval po zbytek roku.

Simulace naznačují, že kouř zůstával ve stratosféře po celý rok 2020 a že teplota stratosféry byla 1–2 Kelviny. [Kelvin, equivalent here to 1-2 degrees Celsius] Více než šest měsíců Tým vysvětluje.

„Naše studie zdůrazňuje, že rekordní kouř z požárů může mít trvalé účinky na stratosférickou dynamiku a chemii.“

Vedle oteplování stratosféry vědci tvrdí, že rekordní kouřový incident mohl mít také zmenšující účinek na Ozón Úrovně ve stratosféře ničí molekuly ozonu ve středních a vysokých zeměpisných šířkách jižní polokoule a potenciálně dočasně zvětšují ozónovou díru.

Zatímco vědci uznávají, že pozorování aerosolů způsobují stratosférické oteplování Byl vyroben dříveJe to poprvé, co vědci měřili tento jev do takové míry, vzhledem k rekordní produkci černých letních požárů.

Výsledky jsou uvedeny v Dopisy o geofyzikálním výzkumu.