Afričtí vůdci diskutují o reakci na převrat v Nigeru uprostřed obav ze zatčení „nešťastného“ svrženého prezidenta

Johannesburg – Vedoucí představitelé Západoafrického společenství se ve čtvrtek sešli na mimořádném summitu, aby rozhodli o dalším kroku bloku, když se potýká s tím, jak se vypořádat s nedávným vojenským převratem v jednom ze svých členských států. Vedoucí představitelé ECOWAS pohrozili vojenskou silou, ale dali jasně najevo, že dávají přednost diplomacii Obnovení demokracie v Nigeru.

řekl nigerijský prezident Bola Tinubu, současný předseda Hospodářského společenství západoafrických států, v úvodních poznámkách k setkání ve čtvrtek.

„Všechny dotčené strany, včetně vůdců převratu, se musí zapojit do vážných diskusí, aby je přesvědčily, aby se vzdaly moci a znovu dosadily prezidenta (Mohameda) Bazouma,“ citovala agentura Reuters Tinubua.



Vojenská junta uzavřela vzdušný prostor Nigeru s cílem zmařit rušení a narušit lety přes Afriku

Představitelé Hospodářského společenství západoafrických států se setkali dva týdny po šoku z převratu z 26. července v Nigeru v regionu.

V televizním projevu ve čtvrtek časně ráno generálové, kteří se chopili moci v zemi a uzamkli jejího zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, v jeho domě, oznámili novou skupinu vůdců. Vojenská rada uvedla, že její nově jmenovaný kabinet má 21 ministrů a vede jej prozatímní premiér Lamine Zein Ali Mohamane, který bude také sloužit jako ministr hospodářství a financí.

Vzdorné oznámení o sestavení nové vlády přišlo den poté, co nigerští vojenští vládci obvinili Francii z narušení vzdušného prostoru země, útoku na vojenský tábor a osvobození „teroristů“. Francouzské ministerstvo zahraničí, bývalá koloniální mocnost v Nigeru, později obvinění popřelo.

Bazoum obvinil vojenskou radu, že ho a jeho „krutou“ a „nelidskou“ rodinu zadržela v jeho oficiálním sídle v hlavním městě Niamey. Jemu blízcí představitelé řekli CBS News, že on, jeho žena a jeho syn nemají tekoucí vodu, elektřinu a nemají přístup k lékařům.

Někteří z bývalých ministrů byli drženi v jiné budově poblíž prezidentské rezidence, jiní zůstali ukryti v Niamey. Blízký Bazoumův poradce, který zůstává v úkrytu, ve čtvrtek CBS News řekl, že navzdory okolnostem je „prezidentova nálada velmi povznesená“.

Pobočník řekl, že svržené vedení v Nigeru věří, že ECOWAS pravděpodobně zkusí další kolo zprostředkování, než zahájí jakoukoli vojenskou intervenci.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyjádřil ve středu znepokojení nad „žalostnými životními podmínkami“ Bazouma a jeho rodiny a vyzval k „okamžitému a bezpodmínečnému propuštění vůdce a jeho opětovnému dosazení do funkce hlavy státu,“ uvádí se v prohlášení mluvčího. .

Mezitím bývalá ministryně Risa Ag Bola oznámila vytvoření nové skupiny proti převratu, jejímž cílem je přivést Bazouma zpět. Řekl, že Rada odporu pro republiku podporuje řešení krize prostřednictvím diplomacie, ale použije „jakékoli nezbytné prostředky“ k zastavení vojenského převzetí Nigeru.

Tisíce příznivců vojenského převratu v Nigeru se 6. srpna 2023 shromáždily na stadionu Niamey. AFP/Getty



Čtvrteční zasedání Hospodářského společenství západoafrických států v sousedním nigerijském hlavním městě Abuji se uskutečnilo poté, co se junta o den dříve setkala se dvěma významnými tradičními vůdci z Nigérie, Lamidem Mohamedem Sanusim a Abdulsalamem Abu Parkerem. Al-Senussi, který se setkal s vůdcem převratu, generálem Abd al-Rahman Chianim, později novinářům řekl, že on a Abu Barker „budou i nadále dělat vše pro to, aby obě strany spojili, aby se zlepšilo porozumění. Toto je správný čas pro veřejnou diplomacii.“ .“

Úřadující náměstkyně ministra zahraničí a náměstkyně ministra pro politické záležitosti USA Victoria Nulandová odcestovala začátkem týdne do Nigeru a setkala se s ministrem obrany junty generálem Moussou Salou Barmem. Ve Washingtonu je dobře známou osobností, protože posledních deset let strávil u kormidla speciálních jednotek v Nigeru, který se stal důležitým vojenským partnerem USA v nestabilní oblasti severní Afriky známé jako Sahel.

Rozhovory s novináři popsala jako „velmi upřímná a někdy velmi obtížná, protože jsme opět tlačili na vyjednané řešení“.

Řekla, že junta je „zcela pevná ve svém pohledu na to, jak chtějí postupovat, a to není v souladu s nigerskou ústavou“.

Parmo byl vycvičen americkými silami a úzce spolupracoval s velením americké armády na dvou základnách v Nigeru, které společně provozovali Američané.

Nulandové nebylo dovoleno setkat se s vůdcem převratu Chiane nebo prezidentem Bazoumem.