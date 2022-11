Online předplatitelé Nintendo Switch získají zdarma překvapení N64

Předplatitelé Nintendo Switch Online na Switch, Switch Lite a Switch OLED – nebo konkrétněji předplatitelé Nintendo Switch Online s rozšiřujícím balíčkem – dostali zdarma překvapení N64. Plus přidat první dva Mario Party Hračky Na N64 do knihovny Switch Online Expansion Pack vydala Nintendo zdarma kódy N64, první svého druhu.

Kódy přicházejí jako součást nové promo akce, kde Nintendo každý měsíc přidá nové kódy N64 pro Switch Online, aby si je mohli nárokovat majitelé rozšiřujících balíčků. Za měsíc listopad tamtéž Super Mario 64, The Legend of Zelda: Majora’s MaskA Kirby 64 ikony. V prosinci budou ikony pro F-Zero XA Yoshiho příběhA The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Akce pak skončí v lednu, kdy Mario Kart 64A Mario papírA Star Fox 64 Bude zahrnovat.

Níže si můžete prohlédnout oficiální propagační obrázek kódů pro tento měsíc, s laskavým svolením Nintendo PR:

(Foto: Nintendo)

Jak bylo uvedeno, tyto kódy jsou uzamčeny za kategorií rozšiřujícího balíčku pro předplatitelskou službu, což byl případ všech bezplatných kódů, které Nintendo letos uvolnilo uživatelům Switch. Kromě bezplatných kódů vám kategorie Expansion Pack umožňuje přístup pouze ke starším hrám mimo SNES a NES. Například vás odkazuje na hry N64. A N64 byl v poslední době středem zájmu předplatitelské služby, což je důvod, proč nyní existují kódy N64.

