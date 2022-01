absurdní český komediální vlak ve střižně

09.03.2021 – Druhý ročník projektu režiséra Jerryho Havelky, který debutoval komedií Absurd Room přátelé, soustředěný na divoký železniční vagón

Herec Jaroslav Plessel na place vlak (© Jaroslav Kothel)

Český herec a dramatik Jerry Havelka Jako filmový režisér debutoval svou úspěšnou komedií Room Absurd přátelé (Na základě jeho vlastní hry). Jeho celovečerní debut získal dvě ceny za nejlepší scénář – jednu na cenách Český lev (viz novinky) a druhou na Cenách české filmové kritiky (viz novinky) – a Theresa Ramba Podobnou dvojnásobnou výhru zaznamenala také za svůj výkon ve švihu. Kromě tohoto kritického uznání, přátelé Nakonec to bylo 20y Nejvýdělečnějším domácím kasovním filmem roku 2019 (viz novinky) a nejpřekvapivějším je 14. filmy Nejvýdělečnější film pandemického roku 2020 (viz novinky). Po tomto úspěšném debutu Havelka nyní ukončil natáčení svého druhého filmu, vlak, aktuálně ve střižně.

Asistent, se kterým se podílel na scénáři David Dvořák, přehodnocuje svůj již osvědčený vzorec z přátelé V této hořké tragikomedii. Jeho druhý film ukazuje hadrovou skupinu pasažérů uvězněných v malém železničním vagónu, který omylem vyrazil bez řidiče. Nouzová situace se stává katalyzátorem vyšetřování osobních a romantických vztahů mezi cestujícími na palubě, kteří se snaží zachránit sami sebe. zaměstnanost vlak, režisér se s mnoha svými přátelé Spolupracovníci včetně producenta Marek Jenichick a textový editor Jaroslav Stochlík.

Jana Plodková A Igor Šmila Hvězda jako pár a výrazné osobnosti spolu s podpůrným týmem, který se skládá z Genoveva BokováA Jaroslav BlissellA Alois CivilíkA Citrade GoetzA Tereza MaříkováA Václav Kopta a další. „Scénář je skvěle napsaný jako absurdní komedie a má jemné náznaky parodie. Je založen na vtipné události, která vypadala tragicky, ale nakonec se v podstatě nic špatného nestalo,“ řekl Havelka. Film je chronologicky zakázku a ve studiu pomocí LED stěny.

vlak Produkoval Marek Genecic z Elekta Praha a koprodukce České televize a Cinema Art, které se postarají o uvedení do kin, plánované na začátek února 2022. Film podpořil Český filmový fond.