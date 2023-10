23. října | Izraelské síly pokračují v leteckých útocích na cíle Hamásu, jak se blíží invaze

23. října 2023, 06:51

Izraelec Aidan Rakovsky promluvil s Fox News Digital poté, co byl jeho švagr Avidan Turdjman zabit členy Hamasu při nechvalně proslulých útocích ze 7. října. Kritizoval mezinárodní média – levicová i pravicová – za jejich zacházení s válkou mezi Izraelem a Hamasem.

„Jak zareaguje průměrný Američan, Kanaďan, Brit, Francouz – na tom teď nezáleží – jak zareaguje?“ [an event] 20krát 11. září za jeden den?‘“ řekl Rakovskij o útocích Hamasu ze 7. října, které si vyžádaly nejméně 1400 mrtvých Izraelců, a Hamás drží v Gaze nejméně 199 dalších jako rukojmí.

„To je to, čím teď procházíme,“ řekl Rakovskij a znovu přirovnal šok a tragédii způsobenou útoky Hamasu na Izraelce a další občany na festivalu konaném na hranici mezi Gazou a Izraelem s událostmi z 11. „Takže vidět pokrytí mimo Izrael je velmi obtížné,“ řekl.

„Mohu vám říct, že už jsme si na to bohužel zvykli,“ řekl. A dodal: „Takže už nás to vlastně netrápí. Víme, že Izrael je silný sám o sobě a že se nemáme na koho spolehnout.“ [but] sebe. To je u nás v pohodě. Proto musíme být tak silní, jak jen můžeme.“

Rakowski reagoval přímo na mediální pokrytí bombového útoku v nemocnici v Gaze, který vyvolal vzrušenou online diskusi, protože média, včetně CBS a The New York Times, byla kritizována za to, že naznačoval, že za to může Izrael.

