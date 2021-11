WHO varuje, že „omikronová“ varianta Covid představuje „extrémně vysoká“ globální rizika

LONDÝN – Globální hrozba Nová varianta omicron Světová zdravotnická organizace uvedla, že je „velmi vysoká“. V pondělí, když více zemí hlásilo případy takového druhu, které vyvolaly celosvětové obavy, pandemie přicházela další.

Vzhledem k tomu, že případy této proměnné byly potvrzeny po celém světě, stále větší počet zemí zpřísňuje své hranice i přes výzvy k opatrnosti a propuknutí paniky ze strany některých.

„Samotný vznik Omicronu je další připomínkou toho, že ačkoli si mnozí z nás mohou myslet, že jsme s Covid-19 skončili, není to s námi,“ řekl Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace. soukromé sezení na Světové zdravotnické shromáždění.

psaný Agentura Organizace spojených národů, aby informovala své členské státy, ji vyzvala, aby zrychlila COVID-19 očkování Dosah „Co nejrychleji“, zejména mezi skupinami s vysokou prioritou, a zvýšit úsilí o monitorování a sekvenování.

„Omicron Má bezprecedentní počet náhlých mutací, z nichž některé jsou znepokojující pro jejich potenciální dopad na průběh epidemie,“ uvedl orgán ve zprávě. cvrlikání Mimo. Pokud bude další velký nárůst Covid-19 řízen omikronem, následky by mohly být strašlivé.

Rada WHO přišla, když více zemí hlásilo případy nové varianty, která byla poprvé zjištěna v Jižní Africe minulý týden. Skotská vláda v pondělí uvedla, že ve Skotsku bylo identifikováno šest případů omikronu.

Mezitím zdravotníci v Portugalsku uvedli, že země podle agentury AP zjistila 13 případů mezi členy týmu profesionálního fotbalového klubu.

Ricardo Jorge National Institute of Health uvedl, že jeden z těch, kteří měli pozitivní test na fotbalový klub Belenenses se sídlem v Lisabonu, nedávno odcestoval do Jižní Afriky.

Jiní tam však necestovali, což naznačuje, že může jít o jeden z prvních zaznamenaných případů lokálního přenosu viru mimo Jižní Afriku.

Tato varianta byla nyní detekována mimo jiné ve Spojeném království, Nizozemsku, Itálii, Německu, Belgii, Kanadě, Austrálii, Izraeli a Hongkongu.

Skutečná prevalence omikronové varianty po celém světě však zůstává nejasná, protože země každý den objevují nové případy. Spojené státy zatím žádné případy neidentifikovaly, ale přední vládní odborník na infekční choroby doktor Anthony Fauci a další experti varovali, že se už mohla dostat do Ameriky.

Zaměstnanci stojí v neděli u odletové brány na mezinárodním letišti Haneda v Tokiu. Philip Fong/AFP – Getty Images

Dr. Kavita Patel, lékařský přispěvatel do NBC News, Ona řekla: „Už je to tady. Z předchozích proměnných víme, že v době, kdy to chytíme v Africe a Evropské unii, pravděpodobně už je.“

Spojené státy mají omezené cestování Z Jižní Afriky a sedmi sousedních zemí.

Japonsko také v pondělí oznámilo, že poté pozastaví vstup všem zahraničním návštěvníkům Izrael Která se v neděli stala první zemí, která tak učinila. Izraelská vláda také slíbila, že použije kontroverzní technologii sledování telefonu ke sledování a hledání případů nové alternativy.

Jihoafrická vláda zrušila globální omezení pro příjezdy z Jižní Afriky a dalších zemí v regionu.

Jeho ministerstvo zahraničí uvedlo, že opatření jsou „podobná potrestání Jižní Afriky za její pokročilé genetické sekvenování a schopnost rychleji objevovat nové varianty“.

„Vynikající věda by měla být chválena, nikoli trestána,“ uvedla v prohlášení.

Navzdory globálnímu alarmu stále existuje jen málo pochopení pro proměnnou a její sílu.

Vědci varovali, že zůstává nejasné, zda je Omicron nebezpečnější než jiné verze viru, který zabil více než 5 milionů lidí.

Zdravotní experti a světoví lídři vyzývají obyvatelstvo, aby se co nejdříve nechalo očkovat.

Celosvětová míra proočkovanosti zůstává nerovnoměrná, přeočkovací dávky jsou již podávány občanům některých bohatých průmyslových zemí, zatímco nedostatek přístupu znamená, že ostatní země mají potíže s očkováním své populace.

Nízkopříjmové země, většinou v Africe, obdržely pouze 0,6 procenta všech vakcín, Podle Tedrose.