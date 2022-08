Expat od vedle: Brendan Hannigan

Brendan Hannigan, narozený v Americe, je Braggers pravděpodobně nejznámější jako kytarista a zpěvák Ne fázová skupinakterý hraje mimo jiné ve Vzorkovně ve středu a v pátek večer.

Najdete ho také při hraní písní v Irish Times se svým společným podnikem s Vlaďou Hájkem a 2Mofos, stejně jako v The Dubliner a Marriott Hotel. V tomto rozhovoru sdílí svůj napůl náhodný příběh o příchodu do Prahy, své myšlenky na skládání písní a své tipy pro hudebníky a expaty.

Co tě přivádí do Prahy?

Žil jsem v Colorado Springs, Colorado, jen pár bloků od mého dětského domova. Pracoval jsem jako učitel hry na kytaru, což mě trochu bavilo, ale bylo mi 30 a začal jsem vidět, jak se moje životní cesta odvíjí. Chystal jsem se vdát a pokračovat v práci jako učitel kytary necelý kilometr od místa, kde jsem se narodil. A já si říkal: Je to opravdu všechno, co mám?

A více než rok jsem nad touto otázkou přemýšlel – a nakonec mě moje sestra, která v té době žila v Číně, pozvala k ní do Číny. Takže jsme nakonec strávili pět dní v Hong Kongu a pět dní v Tokiu a ten výlet mi otevřel mysl. Pocházel jsem ze života, který byl, víte, jen práce a domov a práce a domov.

Moc jsem si přála získat certifikát TEFL, abych mohla pracovat v zahraničí jako učitelka angličtiny. Měl jsem pocit, že to musím udělat co nejdříve, jinak se to nestane. V té době to vypadalo jako jeden z těch okamžiků, kdy dostanete nápad, a pokud podle něj hned nezačnete jednat, tak nějak vyhasne. Samozřejmě, bylo to v listopadu 2019, takže jsem měl velké štěstí s načasováním a pocitem naléhavosti, který jsem cítil, protože kdybych čekal déle, všechno by se zavřelo a já bych mohl být ještě dnes v Americe.

A jak se stalo, trénink v Praze začal co nejdříve. O tomto místě jsem nic nevěděl a nemyslím si, že bych Prahu našel na mapě. Ale říkal jsem si, proč ne? Dal jsem výpověď a do dvou týdnů jsem seděl v letadle do Prahy.

Když mi pak studium skončilo, začal jsem přemýšlet, proč tak spěchám s odjezdem. Tak jsem se rozhodl zůstat a naučit se anglicky a prozkoumat.

A uprostřed žádosti o vízum COVID zasáhl a všechny mé plány odložil. Při první výluce jsem nakonec zůstal s tehdejší přítelkyní u její rodiny ve Svitavách. Cítím se velmi šťastný, že jsem měl podporu, kterou jsem během té doby poskytoval.

A pak, když se věci začaly otevírat, kolem poloviny roku 2021, začal jsem dostávat pozvánky od jiných hudebníků, o kterých jsem věděl, že přijdou a budou hrát koncerty na různých místech. Nehrál jsem opravdu profesionálně, ale hudba byla vždy velkou součástí mého života, tak jsem se rozhodl, proč ne?

Jakou hudbu hrajete?

No, my [Not a Phase] Je to cover band. Je spousta muzikantů, kteří neradi hrají covery, a kteří si myslí, že to tak trochu ohrožuje uměleckou stránku. pro mě ne. Strašně mě baví hrát a zpívat, tečka. Do písně přidávám své vlastní interpretace, zážitky a pocity.

Jsou to super populární písně, které zná každý – jsou spojeny s okamžiky v životech lidí. Připomíná jim domov nebo jim připomíná osobu nebo období v jejich životě. Takže pro ně vlastně vytváříte velmi silný zážitek, zvláště když mohou zpívat s vámi.

Zážitek není o vás jako umělci na jevišti, je to kolektivní katarze. Nezdůrazňujete svou uměleckou vizi, pomáháte někomu vytvořit zážitek. A když se dívám a vidím lidi šťastné a zpívající se svými přáteli, ta práce je pro mě velmi obohacující.

Máte nějakou radu pro lidi, kteří žijí v Praze nebo se chtějí do Prahy přestěhovat?

Každý den, kdy se probouzím a miluji, jak se to stalo? A odpověď, se kterou mohu přijít, je, že jsem pořád říkal ano věcem, které zněly zábavně, a objevil jsem se a odvedl dobrou práci. Opravdu si myslím, že když budete laskaví a vložíte do toho dobrou energii a budete se u věcí objevovat, budou se dít dobré věci.

Můžete sledovat Tweet vložit A @2mofos.music na Instagramu a můžete se také podívat na Brendanův kanál YouTube, Skeleton Keys Praha.