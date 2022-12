Zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou: Živé aktualizace

Kylie Moore Gilbertová vystoupila v únoru na Australské národní univerzitě v australské Canbeře. jemu připisován… Mick Tsikas/AAP Image, přes Reuters

Kylie Moore-Gilbert, učenec islámských studií, který byl více než dva roky držen v Íránu, dva roky po návratu domů do Austrálie stále zjišťuje, jak pokračovat ve svém životě. Její zkušenost nabízí vodítko k tomu, co Brittney Grinerová Jiní, kteří prošli podobnými zkouškami, kterým mohou čelit při přechodu do života po zadržení.

Paní Greinerová, která se v pátek vrátila do USA poté, co byla 10 měsíců držena v Rusku, je nyní součástí „divného klubu“ lidí z celého světa, kteří se vrátili domů ze zadržování v zahraničí, z nichž mnozí se navzájem podporují. . Řekl to v sobotu doktor Moore Gilbert.

Po návratu domů nemohla doktorka Moore Gilbertová navázat tam, kde přestala. Řekla, že opustila svou práci na univerzitě v Melbourne a několik měsíců po jejím propuštění začala psát o svých zkušenostech z vězení a hledání terapie, řekla. Většinu tohoto roku strávila cestováním a návštěvami akcí na propagaci výsledné knihy ‚The Uncaged Sky‘.

S tímto ústupem „Musím přehodnotit svůj život a pokusit se přijít na to, co se sebou dělám,“ řekla.

Dr. Moore Gilbert byl zatčen na letišti v Teheránu v roce 2018 při pokusu opustit Írán poté, co se zúčastnil semináře o šíitském islámu. Poté, co byla tajně souzena, byla odsouzena k 10 letům vězení za špionáž a většinu času byla držena ve věznici Evin. byla Vydáno v listopadu 2020 Výměnou za tři íránské muže, kteří byli uvězněni v Thajsku.

Zachovala svou nevinu. Írán má záznamy o zatýkání cizích státních příslušníků a dvojích státních příslušníků na základě falešných obvinění ze špionáže a jejich výměně za Íránce uvězněné v zahraničí.

Pro doktorku Moore-Gilbertovou se vyrovnání se s těžkou zkouškou postupem času měnilo a je obtížnější než v prvních měsících po jejím propuštění. Popsala, jak procházela prvními dny ve stavu šoku a paralýzy, protože najednou měla nekonečné možnosti, jako například jaký druh šamponu si koupit a se kterými přáteli se scházet, poté, co za ni bylo ve vězení všechno rozhodnuto.

Teprve poté, co šok pominul, což trvalo měsíce, se pro ni její zatčení stalo skutečným. V tuto chvíli zmizela vlna lidí z jejího okolí s dotazem, zda potřebuje podporu.

„Lidé se odvraceli od toho, aby mluvili o jejím uvěznění nebo zmiňovali Írán,“ řekla, „Bylo to frustrující, protože jsem o tom chtěla mluvit. Nechtěla jsem jen vykopat díru a pohřbít ji.“

Její pobyt ve vězení nebyl neúprosným utrpením, za které si lidé často mysleli; Zahrnovalo chvíle zábavy a dovádění se svými spolubydlícími. Dozvěděl jsem se věci o její osobnosti a o tom, jak reaguje v obtížných situacích.

Aby postoupila vpřed a zabránila tomu, aby její uvěznění definovalo její život, uvedla, že se zapojila do obhajoby „dalších obětí svévolného zadržování a rukojmí diplomacie“.