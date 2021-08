Nejlepší osivo Medveděv porazilo americké osivo Opelka a získalo titul National Bank Open

Existují aspekty tenisu, které zůstávají pro Rusa Daniila Medveděva záhadou.

Neví například, jak dokázal přesně předpovědět, kde tento týden na National Bank Open v Torontu vystřelí dva z největších serverů tohoto sportu. Přitom to byl klíčový faktor pro zisk mistrovského titulu.

Nejlepší nasazený Medveděv porazil v neděli v play-off Rileyho Opelku 6: 4 6: 3, aby snadno smetl americký míč 6 stop 11. V sobotu nasál podobné rakety Američanovi Johnu Isnerovi při výhře 6-2 6-2.

„Stále nerozumím mnoha věcem v tenise,“ řekl Medveděv novinářům po vítězství v turnaji.

“Semifinále a finále, nevím, co se stalo, ale až na několik okamžiků jsem mohl číst a cítit, kde (Opelka a Isner) slouží, a on dostal pálku na míč a vzal to.” venku na hřišti. “

Pětadvacetiletý Medveděv zachránil 4 ze 4 bodů zlomu a získal 73 procent z celkového počtu servisních bodů v zápase, který v neděli trval hodinu a 25 minut.

Opelka, který si zahrál své první finále ATP Masters 1000, získal jen 63 procent bodů prvního podání s osmi esy a třemi dvojchybami.

Opelka řekl, že podmínky na hřišti byly větrné, což 23letému mladíkovi ztěžovalo být trvale silným.

„Ale i když jsem udělal velké záběry, reagoval opravdu dobře a bylo velmi obtížné ho vůbec deaktivovat,“ řekl. „Všechno se to dalo očekávat, ale šlo to opravdu dobře.“

Medveděv, na druhém místě na světě, odehrál většinu zápasu hluboko pod základní čárou, aby reagoval na masivní podání Opelky.

Camila Giorgi, Itálie, přijíždí vrátit míč České Karolině Plíškové během finále ženského National Bank Tennis Open finále v Montrealu v neděli 15. srpna 2021.





Na začátku prvního setu čelila Ruska trojnásobnému bodu zlomu, ale všechny tři zachránila a vrátila se z 0-40 na podání 2-2.

Opelka byla zlomena v dalším zápase, když Medveděv poslal po čáře obří skřípající raketu.

Opelka, zařazená na 32. místo světa, čelila dalšímu brejku v první hře druhého setu poté, co Medveděvová trefila další forhend na brankové čáře, ale Američanka dávala pozor.

Dvojitá chyba dala Medveděvovi brejk při dalším podání Opelky a Rus postoupil 2: 1.

V polovině druhého setu čelil Medveděv brejku. Opelka vypadal na okamžik připraveně, aby měl konečně šanci, a tak poslal široký odskok a Medveděv udržel své podání na 4-2.

“Je opravdu rychlý, je opravdu rychlý. Je těžké ho deaktivovat. Je těžké mu ublížit. Je těžké mu opravdu ublížit,” řekl Opelka.

Medveděv zpečetil vítězství opětovným prolomením Opelky, přičemž Američan poslal zpět na horní část sítě.

Medveděv dříve dosáhl finále turnaje v roce 2019, kdy byla tato událost známá jako Rogers Cup, ale ve dvou setech prohrál se španělskou tenisovou legendou Rafaelem Nadalem.

Letos musel ruský hráč neustále upravovat svůj herní styl, aby vyhrál zápasy, a řekl, že je „na pokraji prohry“ s polským Hubertem Hurkaczem ve čtvrtfinále. Medveděv nakonec vyhrál 2-6, 7-6 (6), 7-6 (5).

“To, jak jsem hrál, jak jsem bojoval, jak jsem vyhrál některé z těchto zápasů, mi dává velkou důvěru v nadcházející turnaj,” řekl Medveděv, který bude příští týden soutěžit na West a South Open v Cincinnati. Míříme do USA na US Open koncem tohoto měsíce.

„Ale znovu, důvěra je něco, co můžete získat velmi rychle, ale můžete také velmi rychle ztratit, takže se na to pokusím navázat a udržet to alespoň pro sérii US Open.“

V Mistrovství žen v Montrealu získala nenasazená Italka Camila Giorgi v neděli titul vítězstvím 6-3 7-5 nad čtvrtou nasazenou Karolínou Plíškovou z České republiky.

Vítězství bylo v jejím vůbec prvním finále WTA 1000.

Devětadvacetiletá vítězka věnovala vítězství svému otci Sergiovi Giorgimu, který byl zároveň jejím trenérem a který tento týden zůstal v Itálii, když soutěžil.

“Letos jsme dali dohromady všechnu práci. Představte si, 25 let společné práce,” řekla. „Takže si myslím, že je to úžasné.“

Giorgi, aktuálně zařazená 71. na světě, získala 71 procent bodů za první podání a trefila sedm es.

Vítězství zakončilo ohromující běh na National Bank Open, když v prvním kole porazila devátou nasazenou Elise Mertensovou, čímž do osmifinále poslala Petru Kvitovou, nasazenou č. 7, a ve čtvrtfinále porazila osivo č. 15 Cory Gauffovou. .

Masivní devítiminutová hra v polovině prvního setu v neděli způsobila, že se hybnost zápasu pohnula.

Plíšková čelila bodu zlomu poté, co poslala střelu do sítě a odrazila ji, jen aby viděla, jak Giorgi bod získává znovu a znovu. Ital nakonec dostal přestávku, aby vylezl 4-3. Plíšková odpověděla hodem rakety do kurtu.

Poté, co Plíšková porušila své podání, zmeškala několik odrazů a dvakrát zavinila, aby vytvořila bod dvojitého zlomu a potenciální nastavenou hodnotu. První zachránila masivním podáním, poté poslala znovu mimo hru, čímž Giorgi vyhrála 6-3.

Jednalo se o první set, který Plíšková prohrála od druhého kola turnaje, když na cestě za ziskem tří setů prohrála 6: 4 s Chorvatkou Donnou Vekic.

Byla to Giorgi, která ve druhém setu ukázala svou frustraci, když po dlouhém výstřelu hodila raketu do sítě.

Plíšková, která byla donucena zlomit bod na další, ji získala a zvýšila se 3: 1, když Češka přišla o comeback. Giorgi byl v následující hře po sobě jdoucích dvojchybách zlomen na pravém obránci.

Zmeškaný forhend od Plíškové dal Georgi šanci na mečbol, ale Plíšková to zachránila, když Georgi poslal míč do sítě. Giorgi nepropásla svou druhou šanci a zlomila soupeřku, aby brala set 7-5.

Světová šestka Plíšková řekla: „Hrála jsem o něco lépe, možná agresivněji a vrátila jsem se lépe a lépe posílala, stejně jako malé momenty. Ale myslím, že to stálo za to.

“Celkově jsem ale se svým týdnem spokojený. Myslím si, že bylo pozitivní mít tady tento druh zápasu.”

Když Giorgiho oči přivítaly vztyčenou pálkou, do očí se jí nahrnuly slzy.

Italka uvedla, že po celou dobu své kariéry bojovala s kontinuitou kvůli sérii zranění.

“Myslím, že letos jsem byla schopnější hrát a být v dobré fyzické kondici. Byla jsem si jistá, že jednoho dne může přijít,” řekla.

Kanaďanka Gabriela Dabrowski a její brazilská partnerka Luisa Stefani získaly čtyřhru žen vítězstvím 6-2 6-3 nad Chorvatkou Darijou Jurak a Andreou Klebak ze Slovinska.

“Jsem opravdu hrdý na náš výkon v tomto týdnu. Není vždy snadné se sem dostat. Jsou tu různé tlaky,” řekl Dabrowski. “Jsem opravdu rád, že jsme mohli hrát lépe, než jsme hráli minulý týden.” A budeme stavět jen dopředu. “

Turnaj byl speciálně pro Dabrowského, který pochází z Ottawy a jehož rodiče byli na tribuně. Bylo to poprvé, co jste je osobně viděli od listopadu 2019.

“Bylo skvělé mít je tam a tak příjemné se s nimi podělit o vítězství,” řekla s úsměvem.

Tuto zprávu poprvé publikoval kanadský tisk 15. srpna 2021.