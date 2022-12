Znovuotevření olympijského muzea | Zprávy, sport, práce

LAKE PLACID – Když se obyvatel Lake Placid Andrew Wipprecht ve středu večer zastavil na akci oslavující nově aktualizované znovuotevření olympijského muzea v Lake Placid, nečekal, že uvidí vystavenou svou fotografii.

Na fotografii od podlahy ke stropu je Weibrecht, bývalý olympijský alpský lyžař, soutěžící v alpském kombinovaném supercrossu na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru. Když sjížděl z kopce, rysy jeho obličeje byly zafixované ve výrazu odhodlání a vytrvalosti. Weibrecht řekl, že ano „foukané“ A byl překvapen, když viděl obrázek v muzeu. Netušil, že bude k vidění.

„Je to taková čest,“ Řekl.

Nově zrekonstruované olympijské muzeum umístěné v olympijském centru je plné exponátů, které vyprávějí příběhy s artefakty. Lidé mohou bobovat, létat ze skokanského můstku a znovu prožít zázrak z roku 1980 na ledu v muzeu, které bylo oficiálně znovu otevřeno ve čtvrtek v Lake Placid. Uniformy ze zimních olympijských her v roce 1932 v Lake Placid, pochodně z blízkých i vzdálených zimních olympijských her a stovky odznaků z minulých i současných olympijských her vypovídají o stylech, sportovních kulturách a společenských tématech své doby.

Ale pro muzejní designéry a mnoho členů komunity, kteří se zúčastnili středečního otevření muzea, příběhy nezačínaly a nekončily artefakty – exponáty představovaly, jak více než 100 lidí, včetně bývalých olympioniků, znovu prožilo své vlastní vzpomínky na sportovní aktivity v Lake Placid. Dějiny.

Když se Weibrecht zeptal, co si myslel během soutěže ve Vancouveru, když se fotil, Weibrecht řekl, že se pravděpodobně jen snažil sjet z kopce – takový kompaktní závod pro něj nebyl nejjednodušší žánr.

„Kdykoli jsem byl na slalomu, snažil jsem se to setřást,“ řekl. Řekl.

Olympijský příběh

Weibrechtův designérský výraz na obrázku je důvodem, proč Ted Johnson, prezident Hadley Exhibits – společnosti se sídlem v Buffalu, která navrhla nové muzeum – usiloval o umístění obrázku na konec galerie muzea. Designéři galerie se na Johnsonovo doporučení rozhodli, že Weibrechtův obraz nejlépe vypráví olympijský příběh.

„Toto byl příběh o tom, proč lidé chtějí být olympioniky,“ Fotini Galanis, kreativní ředitel Hadley Gallery, o fotografii řekl. „Ten pohon, ta vášeň. A to bylo naše hlavní zaměření.“

Podle ředitelky sbírek Julie Herrmannové bylo olympijské muzeum v Lake Placid poprvé otevřeno v olympijském centru po zimních olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid.

Řekla, že muzeum se před více než rokem připojilo k síti olympijských muzeí jako její 32. člen – je to jedno z pouhých tří olympijských muzeí ve Spojených státech, které dosáhlo tohoto ocenění.

Rekonstrukce muzea trvala tři roky. Jakmile Hadley Exhibits naplánovaly a navrhly uspořádání muzea, zaměstnanci muzea – ​​v čele s ředitelkou muzea Alison Haasovou a Herrmannem – pracovali nespočet hodin, aby sestavili artefakty na správná místa. Herrmann řekl, že olympijské muzeum v Lake Placid ukrývá druhou největší sbírku artefaktů zimních olympijských her na světě.

Myslete na každý detail. Při přestavbě muzea, Galanis řekl, protože tam „Tolik příběhů k vyprávění.“ Muzeum začalo prázdnou místností a jednostránkovým obrysem a rozrostlo se v interaktivní muzejní zážitek, který podle Galanise přesahuje rámec exponátů a expozic, které nyní zaplňují jeho místnosti.

Řekla, že osoba, která vrátila olympijskou medaili do muzea, odmítla přijmout platbu od Hadley Gallery – věděl, že medaile bude vystavena v muzeu a jeho tři dcery jsou kandidátky na olympijské hry.

„daleký dosah,“ Galanis řekl o muzeu.

kolík

Marketa Zayonc si ve středu prohlédla expozice muzea se svým synem Maximem. Pro Marktu exponáty odrážely její minulost – ona a její manžel jsou bývalí olympionici a její manžel soutěžil na zimních olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid. Maxim dostal jméno svého otce na ceduli v jednom z exponátů.

Markéta, původem z České republiky, závodila za svou zemi v bobech na Zimních olympijských hrách 2002 a 2006. Být olympioničkou bylo „fantastický výlet“ to ji nakonec přivedlo do Lake Placid a jeho „Krásná (sáňkařská) dráha“ na hoře Van Hovenburg. Řekla, že Lake Placid je bohaté na olympijské tradice a nyní chce tuto tradici předat svému synovi.

Snažil se trochu uklouznout, ale je mu teprve 10 let.

Zatímco Marketa a Maxim ve středu procházeli sbírku olympijských odznaků v muzeu, zahlédli odznak ze zimních olympijských her v roce 2002 v Salt Lake City v Utahu.

„Byl jsem tam!“ řekla Maximovi. „To je náš špendlík!“

Marchita řekla, že když viděla odznak, cítila se hrdá na to, že je součástí olympijské kultury. Řekla, že stále má svůj odznak ze Salt Lake City, a ve středu řekla Maximovi, že mu ho chce převést.

prsteny

S muzeem byla ve středu také odhalena skrytá část olympijské historie Lake Placid — původní olympijské kruhy z roku 1980, o kterých ředitel komunikace ORDA Darcy Norfolk řekl, že byly uloženy už roky. Byly instalovány na straně budovy olympijského centra a tu noc se poprvé rozsvítily.

Norfolk uvedl, že zaměstnanci olympijského centra nedávno vyndali kruhy ze skladu, oprášili je a s pomocí některých zaměstnanců vesnice nainstalovali LED osvětlení, které kruhy nasvítilo v klasických olympijských barvách. Po sérii středečních projevů o muzeu od státních úředníků, členů rady muzea a zaměstnanců se venku shromáždil dav členů komunity a úředníků, aby sledovali slavnostní zapálení prstenů. Všichni tleskali, když se prsteny rozsvítily modře, žlutě, černě, zeleně a červeně.

investice

Předseda ORDA Joe Martins uznal zvýšené investice státu do kapitálového rozpočtu ORDA za posledních pět let jako zásadní pro modernizaci muzea – stát investoval do prostor ORDA prostřednictvím svého kapitálového rozpočtu za posledních šest let 550 milionů dolarů, podle Todda Westhuise, zástupce ředitele operací státu úřadu guvernérky Cathy Hochul.

„Jsem v pokušení říci, že je to další zázrak Quiet Lake,“ Martinez řekl o otevření muzea s odkazem na zlatou medaili, kterou americký mužský hokejový tým ukořistil během zimních olympijských her v roce 1980 v Lake Placid. „Ale není to žádný zázrak – chtělo to vizi, odhodlání, finanční podporu, týmovou práci a mnoho dalšího.“

Země investovala do modernizace olympijského centra celkem 105 milionů dolarů, uvádí tisková zpráva, kterou ve středu vydala Hochulova kancelář. Norfolk ve čtvrtek uvedl, že 1,4 milionu dolarů z těchto finančních prostředků šlo na modernizaci muzea.

Lidé

Mike Pratt, prezident a generální ředitel ORDA, ve středu řekl, že je hrdý na otevření muzea, protože to považuje za úspěch pro každého v komunitě Lake Placid. Vzpomínal na svá léta, kdy pracoval na ledových plochách v olympijském centru – vyzdvihl krasobruslařské soutěže a vedení týmu Zamoboni na ledě během Zimních olympijských her v roce 1980. Řekl, že jeho závěr z těchto vzpomínek byl, že lidé za tímto sportem Jsou to oni, kdo ozvláštní historii olympijského centra a sportovní kulturu Lake Placid.

„To, co dělá toto místo opravdu výjimečným, jsou všichni lidé,“ řekl Pratt. „Máme obrovské přírodní zdroje, ale jsou to lidé, kteří to dělají výjimečným.“

hostující

Olympijské muzeum Lake Placid je otevřeno denně od 10 do 17 hodin. Vstupné je 15 USD pro dospělé; 12 USD pro členy armády, mládež ve věku 7–19 let a studenty se studentským průkazem; 10 $ pro skupiny 20 a více; Zdarma pro děti do 6 let. Více informací o olympijském muzeu je k dispozici online na adrese lakeplacidolympicmuseum.org.