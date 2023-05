Forde, kontrolní čára vede Carolinu k vítězství v 1. hře

5. května 2023 – Federal Prospects Hockey League (FPHL) – tisková zpráva Carolina Thunderbirds

WINSTON-SALEM, NC — Několikanásobné příspěvky Guse Forda z kontrolní linie a velmi solidní brankářský výkon Grega Husseyho společně dovedly Carolina Thunderbirds k vítězství 6:2 v 1. zápase finále Commissioner’s Cup 2023.





Danbury Hot Tricks kontrolovali většinu tempa v první polovině 1. třetiny a ujali se vedení 1:0 gólem Brendana Sheehana.

Tříminutové natahování v úvodním framu otočilo celý zápas na hlavu.

Ford našel díru mezi ramenem Briana Wilsona a břevnem a trefil jeden z nejhorších úderů zápěstím v nedávné paměti a vyrovnal zápas na 1 v 16:27 prvního. Ligový MVP se tam nedělal. O minutu a 22 sekund později Ford střihl další branku a dostal Thunderbirds do vedení.

Česká lajna měla kontrolu po celou poslední minutu první a do konce úvodní třetiny zbývalo 2,8 sekundy a Peter Panacek vstřelil svůj 8. gól v play off na 3:1 Thunderbirds. Pro Danbury to byl návratový gól a Carolina se nikdy neohlížela.

Hot Tricks řídili zbytek 40 minut hry, ale Greg Hussey se znovu prosadil v brance, když Thunderbirds zastavili 39 ze 41 střel Danbury.

John Salak pokračoval ve skórování Caroliny a ve druhém poslal domů střelu zápěstím z vysokého slotu. O necelé tři minuty později upustil Jiří Peštuka do vysoké štěrbiny pop mouchu a vyrazil puk domů a dostal Thunderbirds do vedení 5:2. Pozdní prázdný vstřelovač od Lucase Rowe zpečetil dohodu.

Thunderbirds se zítra večer dostávají do svého posledního domácího zápasu sezóny v sérii 1:0. Puck drop je nastaven na 6:05 a vstupenky jsou k dispozici na carolinathunderbirds.com a v Annex Box Office.

