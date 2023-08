Živý přenos IAAF World Athletics 2023: Kde sledovat finále Neeraje Chopry v oštěpu

Podrobnosti k přímému přenosu z mistrovství světa v atletice: Po působivém startu na mistrovství světa IAAF v Budapešti v Maďarsku bude indický zlatý chlapec Neeraj Chopra doufat, že předvede další působivou show v závěrečném kole hodu oštěpem mužů, které se bude konat později v noci.

Neeraj se kvalifikoval do finálového kola masivním hodem 88,77 m na svůj první pokus, což mu také pomohlo kvalifikovat se na olympijské hry v Paříži. V neděli indická oštěpařská hvězda doufá, že přidá další zlato do svého již ozdobeného životopisu, který zahrnuje také zlaté medaile z olympijských her, asijských her a her Commonwealthu.

Hlavními rivaly Neeraje ve finálovém kole jsou Čech Jakob Vadelich a Němec Julian Weber. Pákistánec Arshad Nadeem se z ničeho nic stal kandidátem na zlato a obnovil svou soutěž s Choprou.

Nadeem, který dříve překonal hranici 90 metrů, se kvalifikoval do finále na druhém místě za Neerajem časem 86,79 metru. Šestadvacetiletý Pákistánec se po červnové operaci lokte probojoval přímo do turnaje, aniž by se účastnil velkého podniku.

Kromě Neeraje budou v akci také DP Manu (81,31m) a Kishore Jeena (80,55m). Je to poprvé, co se tři Indové kvalifikovali do finále soutěže jednotlivců na mistrovství světa IAAF.

Zde jsou všechny podrobnosti o Indech účastnících se mistrovství světa IAAF:

Kde se koná mistrovství světa v atletice?

Mistrovství světa v atletice se koná v Budapešti v Maďarsku.

V kolik hodin začne devátý den mistrovství světa v atletice?

Indiáni se zúčastní finále v hodu oštěpem mužů, finále překážek žen a finále štafety mužů.

Finále v hodu oštěpem mužů se uskuteční 27. srpna kolem 23:45 IST, ve kterém se představí Neeraj Chopra, DP Manu a Kishore Jeena.

Finále steeplechase Parula Chaudharyho začne 28. srpna ve 12:35 IST a finále štafet mužů se odehraje v 1:07 IST.

Kde mohu sledovat události devátého dne mistrovství světa v atletice?

Události devátého dne MS v atletice budou vysílány v přímém přenosu Sport18.

Kde mohu živě přenášet události devátého dne mistrovství světa v atletice?

Události devátého dne mistrovství světa v atletice budou živě přenášeny v aplikaci Jio Cinema.