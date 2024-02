Vše, co potřebujete vědět o Nikhilu Guptovi, který byl v USA obviněn z vraždy sikhského separatisty Gurpadwanta Singha Pannua.

Česká republika pozastavena Předat Sborník indického národního Nikhil Gupta USA obviňovány z účasti na debaklu Pokus zabít Khalistan separatistu Gurpadwant Singh Bannun se obrátil na Ústavní soud, aby zabránil obviněnému v jeho vydání do USA.„Mohu informaci potvrdit. Vydávací řízení bude přerušeno do doby, než Ústavní soud o ústavní stížnosti rozhodne,“ řekl TOI mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Dostal dotaz, zda se Gupta minulý měsíc obrátil proti rozsudku pražského vrchního soudu k Ústavnímu soudu. Dostal zelenou k vydání do Spojených států.The Český Ústavní soud Nejvyšší soud české justice a jeho rozhodnutí se nelze odvolat. Spojené státy a Česká republika mají smlouvu o vydávání, podle níž chtějí Spojené státy vydat Guptu, který prý jednal na příkaz indického úředníka, který vraždu zosnoval. Byl zatčen českými úřady krátce po příjezdu do Prahy 30. června loňského roku.

Guptův advokát minulý měsíc citovala česká média, že se odvolá k Ústavnímu soudu a požádá ministra spravedlnosti, aby Guptu do Spojených států nevydával. Gupta obvinil české úřady z vážného porušování lidských práv, což je jeden z problémů, kterým se bude soud ve vazbě zabývat. Pokud i Ústavní soud rozhodne, že Guptovo vydání je možné, ministr spravedlnosti nakonec vyzve americkou žádost k jeho vydání.

USA loni sdělily informace o neúspěšném pokusu o atentát na Bannu indické vládě a požádaly ji, aby prošetřila zapojení indického úředníka. Indická vláda v listopadu zřídila výbor, který se má touto záležitostí zabývat, ale zatím nesdělila žádné informace o výsledku vyšetřování. Gupta se také obrátil na indický nejvyšší soud, aby zablokoval jeho vydání, ale soud žádost zamítl s tím, že v jeho případě může jednat pouze indická vláda.

Indický důstojník, identifikovaný jako CC-1, údajně plánoval zabít Guptu, amerického občana. Navzdory silné strategické integraci s Indií, včetně rostoucí spolupráce v indicko-pacifickém regionu, USA přiměly Indii ke spolupráci při soudním vyšetřování případu. Americký Kongres také naléhal na Bidenovu administrativu, aby od Indie usilovala o ,,věrohodnou odpovědnost''.