Foxborough, Mass. (26. srpna 2023) – reprezentační brankář New England Revolution Czech Republic Tomáš Vaklik (Vyslovuje se do-mosh wats-sleek) Smlouva na Major League Soccer do sezóny 2024 s klubovou opcí na rok 2025, než obdrží jeho B-1 vízum.

Vaglic, 34, přichází do MLS s 16 lety profesionálních zkušeností v Evropě, naposledy v anglickém šampionátu s Huddersfield Town. Vaklik odehrál 13 vystoupení za The Terriers v šampionátu v sezóně 2022-23. Předtím hrál za Sevillu ve španělské La Lize, pomohl řeckému týmu Olympiakos k domácímu ligovému titulu a celkově odehrál 169 zápasů za švýcarskou velmoc FC Basilej.

„Tomáš Vaclík přináší do našeho brankářského sboru obrovské zkušenosti a byl zkoušen v mnoha nejkonkurenceschopnějších evropských ligách,“ řekl technický ředitel Revolution Kurt Onalfo. „Jeho mezinárodní uplatnění a technické schopnosti udělají z Tomáše cennou posilu do našeho týmu. Těšíme se na jeho příchod a rychle ho začleníme do týmu, protože budeme soutěžit o udržení naší silné pozice v konferenci a přípravu na posezónní sezónu.“

V evropské soutěži s FC Basilej a Sevilla Vaclík odehrál 38 zápasů v Evropské lize UEFA a 24 startů Ligy mistrů UEFA s 25 celkovými čistými konty. Se Sevillou zaznamenal brankář 24 čistých kont v 71 zápasech La Ligy a 1,13 gólu proti průměru ve španělské první lize. Kromě klubových úspěchů byl Vaklik od svého seniorského debutu v roce 2012 54krát v reprezentaci České republiky. Brankář byl startérem České republiky na mistrovství Evropy UEFA 2020, nastoupil ve všech pěti zápasech na cestě do čtvrtfinále.

Vaklik, český fotbalista roku 2018, během své kariéry vyhrál různé domácí i kontinentální trofeje – především pomohl Seville k titulu UEFA Europa League 2020. Vaklik vyhrál svou první trofej se Spartou Praha a vyhrál tři mistrovské tituly švýcarské Super League, než se v letech 2013-14 přestěhoval do FC Basilej o český prvoligový titul. Ve všech čtyřech sezónách s FC Basilej byl jmenován v týmu roku švýcarské superligy. Naposledy pomohl Vaklik Olympiakosu ke koruně řecké superligy 2021-22 s 32 ligovými zápasy. READ Live Day 7 Review: Česká republika absolvovala semifinálovou dvojku s epickou světelnou show

Na mezinárodní scéně má Vaklik za Českou republiku na kontě 54 seniorských reprezentací a 30 zápasů na mládežnické úrovni. Vaklik byl jmenován v českém kádru pro každé z posledních dvou mistrovství Evropy UEFA, v roce 2020 nastoupil do všech pěti zápasů v repríze, ve kterých zaznamenal dvě čistá konta. Vaklik má na kontě 16 startů v kvalifikačních zápasech mistrovství světa UEFA a 12 vystoupení v zápasech Ligy národů UEFA.

Pravidelná sezóna Revolution 2023 MLS pokračuje dnes večer, 26. srpna, v CF Montreal. Podívejte se na výkop v 19:30 ET Zdarma na Apple TV Poslouchejte místně v angličtině, španělštině nebo francouzštině nebo na 98.5 The Sports Hub (WBZ-FM) a 1260 AM NOSA Radio v portugalštině.

Transakce: The New England Revolution podepsal mezinárodního brankáře České republiky Tomáše Vaklika se smlouvou na Major League Soccer do sezóny 2024 s klubovou opcí na rok 2025, než obdrží jeho B-1 vízum.

Tom’s Walklake ve zkratce:

Český brankář, český fotbalista roku 2018, má za sebou více než 550 zápasů v 16leté profesionální kariéře pro klub a zemi.

54krát zakončován národním týmem České republiky, včetně startu ve všech pěti zápasech na evropském šampionátu UEFA 2020.

Pětinásobný mistr domácí ligy Sparta Praha vyhrál vedle FC Basilej a Olympiakosu prvoligové tituly.

Za Sevillu bylo odehráno celkem 94 zápasů, včetně 71 ve španělské nejvyšší soutěži, a pomohly jí vyhrát v roce 2020 titul Evropské ligy UEFA.

Naposledy se objevil v Huddersfield Town anglického šampionátu, během kampaně 2022–2023 odehrál 13 vystoupení.