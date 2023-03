Saúdská dohoda s Íránem znepokojuje Izrael a otřásá Blízkým východem

Jeruzalém (AFP) Zprávy o sblížení mezi odvěkými regionálními rivaly Saúdskou Arábií a Íránem vyvolaly v sobotu šokové vlny po celém Blízkém východě a zasadily symbolickou ránu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který hrozbu, kterou představuje Teherán, zveřejnil. Prvenství diplomacie a osobní křížové výpravy.

Průlom – vyvrcholení více než ročních vyjednávání v Bagdádu a nedávných rozhovorů v Číně – se také zapletl do izraelské vnitřní politiky, což odráží rozdělení země v okamžiku národního nepokoje.

Dohoda, která dává Íránu a Saúdské Arábii dva měsíce na znovuotevření svých ambasád a obnovení vztahů po sedmi letech rozdělení, obecněji představuje jeden z nejvýraznějších posunů v diplomacii na Blízkém východě v posledních letech. V zemích jako Jemen a Sýrie, které byly dlouho mezi sunnitským královstvím a šíitskou mocností, toto oznámení vyvolalo opatrný optimismus.

V Izraeli to způsobilo zklamání – s ukazováním prstů.

Jedním z největších Netanjahuových zahraničněpolitických triumfů zůstávají izraelské normalizační dohody, které USA zprostředkovaly v roce 2020 se čtyřmi arabskými zeměmi, včetně Bahrajnu a Spojených arabských emirátů. Byli součástí širší kampaně s cílem izolovat Írán a postavit se proti němu v regionu.

Sám sebe vykresloval jako jediného politika schopného ochránit Izrael před zrychlujícím se jaderným programem Teheránu a regionálními zástupci, jako je Hizballáh v Libanonu a Hamás v pásmu Gazy. Izrael a Írán také vedly regionální stínovou válku, která mimo jiné vedla k podezřelým útokům íránských dronů na lodě spojené s Izraelem přepravující zboží v Perském zálivu.

Normalizační dohoda se Saúdskou Arábií, nejmocnější a nejbohatší arabskou zemí, dosáhne Netanjahuova vzácného cíle, přetvoření regionu a posílení postavení Izraele historickými způsoby. I když vztahy mezi Izraelem a Saúdskou Arábií rostou, království prohlásilo, že formálně neuzná Izrael, dokud nebude vyřešen desetiletí trvající izraelsko-palestinský konflikt.

Od návratu do úřadu koncem loňského roku Netanjahu a jeho spojenci naznačovali, že dohoda s královstvím může být bezprostřední. Netanjahu minulý měsíc v projevu k americkým židovským vůdcům popsal mírovou dohodu jako „cíl, na kterém pracujeme souběžně s cílem zastavit Írán“.

Odborníci však tvrdí, že saúdsko-íránská dohoda oznámená v pátek tyto ambice zmrazila. Rozhodnutí Saúdské Arábie angažovat svého regionálního rivala Izrael ji do značné míry nechalo na pokoji, protože stojí v čele obvinění z diplomatické izolace Íránu a hrozby jednostranného vojenského úderu proti íránským jaderným zařízením. SAE také loni obnovily oficiální vztahy s Íránem.

„Je to rána pro izraelskou koncepci a snahy v posledních letech pokusit se v regionu vytvořit protiíránský blok,“ řekl Yoel Guzansky, expert na záležitosti Arabského zálivu z Institutu pro studia národní bezpečnosti, izraelského think-tanku. „Pokud se na Střední východ díváte jako na hru s nulovým součtem, což je to, co dělají Izrael a Írán, pak je diplomatické vítězství Íránu pro Izrael velmi špatnou zprávou.“

Dokonce i Danny Danon, Netanjahuův spojenec a bývalý izraelský velvyslanec při OSN, který nedávno v roce 2023 podepsal mírovou dohodu se Saúdskou Arábií, vypadal zmateně.

Na otázku, zda sblížení poškodí šance království na uznání Izraele, odpověděl: „To naše úsilí nepodporuje.“

V Jemenu, kde rivalita mezi Saúdskou Arábií a Íránem vedlo k nejničivějším následkům, byly obě válčící strany opatrné, ale optimistické.

Vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií zasáhla do konfliktu v Jemenu v roce 2015, měsíce poté, co Íránem podporované húsijské milice obsadily hlavní město Saná v roce 2014 a přinutily mezinárodně uznávanou vládu odejít do exilu v Saúdské Arábii.

Povstalci Houthi přivítali dohodu jako skromný, ale pozitivní krok.

Mluvčí Houthi a hlavní vyjednavač Mohammed Abdel Salam řekl: „Region potřebuje obnovení normálních vztahů mezi svými zeměmi, díky nimž může islámská komunita znovu získat bezpečnost, kterou ztratila z vnějšího zasahování.“

Jemenská vláda podporovaná Saúdskou Arábií vyjádřila určitý optimismus a výhrady.

Řekla: „Postoj jemenské vlády je založen na činech a praktikách, nikoli na slovech a obviněních,“ a dodala, že bude postupovat opatrně, „dokud nezaznamená skutečnou změnu v (íránském) chování.“

Analytici neočekávali okamžité urovnání konfliktu, ale uvedli, že přímé rozhovory a lepší vztahy by mohly vytvořit impuls pro samostatnou dohodu, která by oběma zemím mohla nabídnout cestu z katastrofální války.

„Míč je nyní na straně místních jemenských válčících stran, aby upřednostnily národní zájem Jemenu na dosažení mírové dohody a aby se inspirovaly tímto počátečním pozitivním krokem,“ řekl Afrah Nasser, nerezident Arabského centra ve Washingtonu. .

Anna Jacobsová, hlavní analytička Perského zálivu v International Crisis Group, uvedla, že věří, že dohoda souvisí s deeskalací v Jemenu.

„Je těžké si představit saúdsko-íránskou dohodu o obnovení diplomatických vztahů a znovuotevření ambasád do dvou měsíců, aniž by Írán poskytl nějaké záruky, že bude vážněji podporovat úsilí o vyřešení konfliktu v Jemenu,“ uvedla.

Podobně válkou zmítaná Sýrie dohodu uvítala jako krok ke zmírnění napětí, které konflikt v zemi vyhrotilo. Írán byl hlavním zastáncem vlády syrského prezidenta Bašára al-Asada, zatímco Saúdská Arábie podporovala opoziční bojovníky, kteří se ho snažili sesadit od moci.

Syrské ministerstvo zahraničí to označilo za „důležitý krok, který povede k posílení bezpečnosti a stability v regionu“.

V Izraeli, hluboce rozděleném a sevřeném masovými protesty proti plánům Netanjahuovy krajně pravicové vlády na reformu soudnictví, politici vzali sblížení mezi královstvím a izraelským úhlavním nepřítelem jako příležitost k útoku na Netanjahua a obvinili ho, že se soustředí na svou osobní agendu. na úkor mezinárodních vztahů Izraele.

Yair Lapid, bývalý premiér a šéf izraelské opozice, odsoudil dohodu mezi Rijádem a Teheránem jako „naprosté a vážné selhání zahraniční politiky izraelské vlády“.

„To je to, co se stane, když se celý den zabýváte právním šílenstvím místo toho, abyste dělali práci s Íránem a posilovali vztahy se Spojenými státy,“ napsal na Twitteru. Dokonce i Yuli Edelstein z Netanjahuovy strany Likud obvinil „mocenské boje a narážení na hlavu“ v Izraeli z toho, že odvádějí pozornost země od jejích bezprostřednějších hrozeb.

Další opoziční zákonodárce Gideon Saar se vysmíval Netanjahuovu cíli navázat formální vztahy s královstvím. „Netanjahu slíbil mír se Saúdskou Arábií,“ napsal na sociální sítě. „Nakonec to (Saúdská Arábie) udělala…s Íránem.“

Netanjahu, který je na oficiální návštěvě Itálie, odmítl žádost o komentář a nevydal k této záležitosti žádné prohlášení. Izraelská média se ale s odvoláním na anonymního vysokého úředníka v delegaci snažila svalit vinu na předchozí vládu, která vládla rok a půl, než se Netanjahu vrátil k moci. „Stalo se to kvůli dojmu, že Izrael a Spojené státy jsou slabé,“ řekl podle deníku Haaretz vysoký představitel a naznačil, že za to může Netanjahu.

Navzdory dopadu na Netanjahuovu pověst experti pochybovali, že by zmírnění poškodilo Izrael. Guzansky řekl, že Saúdská Arábie a Írán zůstanou regionálními rivaly, i když si navzájem otevřou ambasády v hlavních městech. Stejně jako SAE může Saúdská Arábie prohloubit vztahy s Izraelem i při zachování transakčního vztahu s Íránem.

Omar Karim, odborník na saúdskou politiku na univerzitě v Birminghamu, řekl, že „jednoduchá ujednání, která Saúdové uzavřeli s Izraelem, budou pokračovat“, a poznamenal, že izraelská okupace Západního břehu zůstala spíše překážkou pro uznání Saúdské Arábie než neshody. nad Íránem. „Saúdské vedení je zapojeno do více než jednoho způsobu, jak zajistit svou národní bezpečnost.“

Magdy vyprávěla z Káhiry. K této zprávě přispěli autoři Associated Press Bassem Marwa v Bejrútu a Albert Agee v Damašku v Sýrii.