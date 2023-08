Vše, co potřebujete vědět o finále v Cincinnati 2023

Cincinnati, Ohio – Western & Southern Open v neděli zpečetí nového šampiona WTA 1000.

Č. 7 Coco Gauffová si zajistila místo ve svém prvním finále WTA 1000 strhujícím vítězstvím nad č. 1 Igou Swiatekovou.

Č. 17 Karolína Muchová následovala její vedení a omráčila č. 2 Arynu Sabalenkovou.

Ti dva se nikdy předtím nepotkali. Nyní bude hrát s každým z nich, aby získal největší trofej své kariéry.

Semifinálové kolo: Jove omráčí č. 1 ve Swatiku | Muchova zastavila č. 2 Sabalenka

Zde je to, co potřebujete vědět, abyste se mohli připravit na finále Cincinnati.

Jaký je termín dámy?

Finále dvouhry se odehraje v neděli 20. srpna od 13:30

Dvojzápas se odehraje v sobotu 19. srpna po semifinále mužů.

O jaké body a finanční odměny se hraje?

Tím, že se dostali do finále v Cincinnati, si Gauff a Muchová zajistili 267 690 $ na prize money a 585 bodů. Muchová se totiž svým postupem do finále ujistila, že se v pondělí objeví v top 10.

Nedělní šampion obdrží 900 bodů do žebříčku a 454 500 dolarů.

Jak se sem Jove a Muchová dostali?

Od prohry v prvním kole ve Wimbledonu vyhrála Gauffová 10 z posledních 11 zápasů. Za tu dobu jsem ztratil jen tři sety. Svou letní sezónu na tvrdém kurtu zahájila ziskem titulu ve Washingtonu, DC, aby získala největší titul své kariéry. Nyní ji dělí jedno vítězství od toho, aby porazila tuto značku svým prvním titulem na okruhu WTA 1000 v kariéře.

V Cincinnati Gauff prohrála první tři kola s Mayar Sharif, Lindou Noskovou a Yasmin Paolini, než dosáhla jednoho z největších vítězství své kariéry. Gauffová, která hrála ve svém třetím semifinále WTA 1000, získala své první vítězství z osmi pokusů nad světovou jedničkou Igou Swiatekovou, když vyhrála 7-6(2), 3-6, 6-4.

Pro Gauffa to bylo druhé vítězství nad světovou jedničkou poté, co v roce 2021 porazil Ashleigh Barty odchodem do důchodu.

Muchová na 17. místě přišla do Cincinnati po tvrdém třísetovém úsilí proti Igovi Swiatekovi ve čtvrtfinále Montrealu. Po rychlém obratu šla hluboko se třemi přímými výhrami ve třech setech nad 19. Beatriz Haddad-Maiaovou, Petrou Martic a 8. Marií Sakkariovou. Ve čtvrtfinále získala Macová tolik potřebný oddech poté, co Marie Bouzková odstoupila tři hry v zápase.

Proti dvojce Aryně Sabalenkové v semifinále potřebovala Muchová veškerou energii a mazanost, aby se vyšvihla ze setu dolů a vyhrála 6-7(4), 6-3, 6-2. Pro Muchovou je to druhé vítězství nad Sabalenkou v této sezóně poté, co zachránil mečbol na vítězství v semifinále French Open.

Jak se srovnáváte?

V neděli proběhne první střetnutí v kariéře mezi Gauffem a Muchovou.

Gauff strávil na kurtu 6 hodin 24 minut, aby se dostal do finále. Muchová byla dříč, strávila 10 hodin 1 minutu.

Co je v sázce?

Gauffová chce v roce 2023 přidat svůj titul a získat třetí titul v této sezóně. Vyhrála také Oakland a Washington D.C. A vítězství v Cincinnati by bylo největším titulem její kariéry.

Goff se snaží stát se Cincinnati vůbec prvním šampionem teenagerů. Nedělní vítězství z ní udělá čtvrtou americkou šampionku v tomto podniku po Lindsay Davenportové (2004), Sereně Williamsové (2014, 2015) a Madison Keysové (2019).

Muchová se uchází o zisk svého druhého titulu na Hologic WTA Tour a prvního od vítězství v Soulu v roce 2019. Jako vicemistryně se připojí ke Karolíně Plíškové. V turnaji pouze dva čeští mistři.

Muchová má za cíl poprvé v kariéře vyřadit 10 nejlepších závodnic na jediném turnaji. S výhrou nad Sabalenkou vedou v této sezóně proti top 10 soupeřům 5:4.

co říkají?

Muchová:Myslím, že na konci loňského roku jsem byl těsně mimo 200, takže je to neuvěřitelné. Vždy jsem doufal a věřil, že bych tam mohl být, ale člověk nikdy neví. V minulosti byl můj zdravotní problém velkým problémem. Vždy mě to zastavilo. Jsem opravdu moc rád, jak se věci mají. Abych byl v top 10, můžu do konce života říkat, že jsem byl top 10 tenista ze všech lidí. Je to velký úspěch.“

Jove: „Necítil jsem [the match] Byly to skoro tři hodiny. Cítím se, že jsem fyzicky v opravdu dobré kondici. Opravdu mám pocit, že se necítím dobře, když nemám dostatek spánku. Ne nutně, když druhý den dělám hodně práce. Myslím, že na takové okamžiky trénuji.“

Muchová: „Energetická hladina? Je to těžké. Je to těžké. Cítím to v kostech, protože jsem hrál všechny tři překážky. Zrovna včera jsem měl krátkou dovolenou. Moje tělo to samozřejmě cítí.“

Jove: „Vím, že je tu ještě hodně práce. Je pro mě velmi snadné se vrátit a soustředit se příliš na jeden zápas nebo příliš na jednu věc. Všichni blízcí to vědí. Obvykle říkají, že si musím dát víc.“ rekvizity.“