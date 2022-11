Sony tvrdí, že Xbox Game Pass dosáhl 29 milionů předplatitelů

Zatímco se Microsoft snaží dokončit převzetí Activision Blizzard, britská vláda prosazuje svůj program. Prozkoumejte transakci . V prohlášení zdůrazňujícím obavy z konkurence v tomto odvětví Sony zveřejnilo své vlastní poznámky k dohodě – která obsahuje některá zajímavá čísla Game Pass.

Nástin oficiální reakce Sony, jak si ji všiml @zaměstnanec obavy Společnosti týkající se „schopnosti a motivace společnosti Microsoft snížit současnou a budoucí konkurenci v předplatitelských službách pro více her“ uvedené v CMA (Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy) Rozhodnutí o postoupení .

Jako součást poznámky společnosti Sony, Publikováno v říjnu tvrdí:

„Game Pass výrazně vede PlayStation Plus. Microsoft již má významný náskok ve službách předplatného pro více her. Game Pass má 29 milionů předplatitelů konzole Xbox Game Pass Console a Xbox Game Pass Ultimate a očekává se, že v budoucnu exponenciálně poroste.“ Hra PlayStation Plus je daleko pozadu s méně než [redacted] Počet předplatitelů.

Zdá se, že tvrzení Sony o „29 milionech předplatitelů“ pro Xbox Game Pass neodpovídá předchozím zprávám Microsoftu. Na Twitteru, analytik herního průmyslu @zaměstnanec Poznamenává, že 29 milionů předplatitelů Game Pass je více než Microsoft Poslední aktualizace na začátku tohoto roku na 25 milionů předplatitelů .

Sony cituje tržní data a analýzy analýza zesilovačů A firemní jazyk PlayStation naznačuje, že Microsoft již dosáhl tohoto společného počinu s Game Pass. Herní výzkumník Ampere Analysis Pierce Harding-Rolls však poukazuje na to, že toto není aktuální číslo společnosti, pokud se nejedná o předpověď. Odkaz pochází z GDC přednášky Harding-Rolls o budoucnosti streamovacích služeb.

29 milionů není naše současné číslo (pokud neexistuje očekávání!). Domnívám se, že citace souvisí s dominancí společnosti Microsoft na trhu předplatného pro více her Když už mluvíme o GDC, ukázal jsem tento graf, na který se odkazuje https://t.co/ebXkPyJrNI pic.twitter.com/FJO5oi0qRj – Piers Harding Rolls (PiersHR) 23. listopadu 2022

Odpověď Sony odkazuje na několik bodů z původního prohlášení CMA, včetně obav, že obsah Activision bude omezen pouze na Game Pass – situace, která by nenastala, kdyby Microsoft nepokračoval v akvizici. v říjnu, Microsoft reagoval na kritiku britské agentury tvrdí, že má „řadu významných nevýhod“ ve srovnání s konkurenty, jako je Sony.

Britská vláda zahájila vyšetřování počátkem tohoto roku a později Zeptejte se na názor veřejnosti na dohodu Xbox-Activision . Ostatní regulační orgány po celém světě zahájily vyšetřování stejných obav ohledně konkurence v herním průmyslu. The Evropská komise Místo toho nedávno učinil prohlášení týkající se jeho vyšetřování Ministerstvo spravedlnosti USA Tři investoři se zabývají obchodováním zasvěcených osob.

Andrea Sherron je nezávislým přispěvatelem do IGN pokrývajícím hry a zábavu. Během své sedmileté kariéry v herním průmyslu si nasadila mnoho klobouků s vedlejšími tituly na Fanbyte, USA Today’s FTW, TheGamer, VG247 a RPG Site. Najděte ji na Twitteru (@zaměstnanec) nebo podcast Materia Possessions, který hovoří o FFXIV, RPG a všech sériích zahrnujících obří roboty.