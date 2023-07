Vodní expert varuje před amébou ve vodách jihozápadní Floridy

Plavci by si měli být vědomi améby požírající mozek, které se daří v horkém a vlhkém prostředí, tvrdí odborník na vodu.

Živí se bakteriemi. Někdy je také v půdě, řekl Dr. Barry Rosen z FGCU’s School of Water.

Améby lze nalézt v jakékoli sladké vodě, kde jsou podmínky dostatečně teplé a vlhké. Patří sem špatně udržované řeky, rybníky, bahno a koupaliště, které mají nízkou hladinu chlóru.

Představuje hrozbu, která putuje nosem, čichovým nervem do mozku.

Rosen sdílí podrobnosti o tom, jak se tomu vyhnout: „Neskákejte přímo do vody. Voda vám může stoupnout do nosu. Žádné potápění ve vodě. Noste nosní svorku. To jsou všechno dobré věci, které můžete udělat, abyste zabránili úniku vody. nahoru nos a dát mu místo, kam se dá v první řadě dostat.“

Podle Rosena je infekce amébou vzácná. Ale i tak je to potřeba brát vážně.

„Je to z více než 97 % smrtelné,“ řekl Rosen.

Pokud jsou pozorovány příznaky, okamžitě vyhledejte lékařskou ordinaci.

„Bolesti hlavy, ztuhlý krk, někdy nevolnost a zvracení, všechny tyhle věci. Dostat něco z toho? Neriskujte, pokud si myslíte, že jste byli kompromitováni,“ řekl Rosen.

Texas má v současnosti nejvyšší počet případů ve Spojených státech s 39 od roku 1962. Následuje Florida s 37 případy, uvádí CDC.

Muž zemřel v Inglewoodu v březnu 2023 na amébu po použití výplachu dutin.