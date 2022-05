Proč se Bungie nezmínila o nejmasivnější sezóně strašidelných změn?

osud 2 bungee



Spousta věcí v nové sérii Destiny 2 Haunted již zůstala utajena. Leviathanův návrat? Chápu, proč to bylo tak zajímavé překvapení. 3.0 solární? Tohle… se zdá méně logické, ale jistě, ta radost z budování objevu, když to jde naostro.

Nicméně v rozlehlé oblasti 9000 slov TWAB Před několika týdny jsme věnovali masivní sekce věcem jako Airborne Effectiveness a Flinch Resistance, ani jsme to neudělali dotek O tom, co je jednoduše nejvýznamnější změnou ve statistikách Fate v historii série.

přizpůsobování! Co udělali, aby odolali!

Odolnost byla vždy spíše zbytečný stav mínus občasné vyhýbání se smrti v PvP, pokud překročí určitý bod. Později přidali schopnost rychleji se uvolnit a pak zmrazili volnost, takže to bylo v podstatě k ničemu. TWAB hovořil o tom, jak nyní zvýší odolnost očního víčka.

Ale nyní v Season of the Haunted je odolnost bez výjimky nejdůležitější stat ve hře. Požádejte nyní Snižte přímé poškození Což je podstatné zejména u obtížnějšího obsahu PvE a jeho vyšší hodnoty rozsahu jsou vážné. Toto je celé schéma:

Úroveň 1 – 1 %

Úroveň 2 – 2 %

Úroveň 3 – 3 %

Úroveň 4 – 4 %

Úroveň 5 – 8 %

Úroveň 6 – 14 %

Úroveň 7 – 20 %

Úroveň 8 – 26 %

Úroveň 9 – 32 %

Úroveň 10 – o 40 % menší poškození

Ano, čtete správně, pokud máte flexibilitu 100, máte Trvale snížené poškození o 40 %, což je v podstatě stejné, jako mít neustále rozsvícenou kontrolku předběžné ochrany. Vidíte, že hodnoty začínají být skutečně velmi důležité až na úrovni 6 nebo vyšší a v posledních několika úrovních skutečně rostou s 6-8% skoky na úroveň. Mějte na paměti, že odolnost před tím byla jako zvýšení kapacity štítu o 10 % na maximální úrovni.

Díky tomu je odolnost nutností ve všech třídách, nejen u Giants, kteří těží také ze zpomalení schopností nižší třídy. Spíš stojí za to obětovat tomu léčení, které si mnozí na stovce vydělali už dávno. Nic lepšího prostě neexistuje.

Proč to Bungie udělala? Částečně pro jistotu o důležitosti odolnosti, ale také si myslím, že si možná konečně uvědomili, že zmírnění škod osudu potřebuje nějakou pomoc, tzn. GMO obsah, kde se nemůžete dostat na 20 stop od nepřítele, aniž by byl okamžitě odpálen. Větší schopnost přežití znamená více herních stylů použitelných na více činností.

Ale i tak je to tak velmi Extrémní a očekával bych, že to pravděpodobně skončí. Nevidím, že by konečná vrstva zůstala na 40 % navždy, vzhledem k tomu, že právě vyzařovaly ochranné světlo, které vám poskytlo takové snížení poškození někdy. Když se něco stane velmi anomálním, jako teď každý chce vybudovat odolnost 100, nemusí to být v tomto světě příliš dávno.

Co ale nechápu je zase to, proč se to vůbec drželo v tajnosti. Vím, že hodně lidí hrálo minulou sezónu a jako vždy pravděpodobně poskládali sadu brnění s velkou flexibilitou. Ze zvědavosti jsem si nechal nějaké velké elastické kusy, protože jediná věc, která byla TWAB udělala Mluvilo se o tom, že vyšší flexibilita by přinesla něco jako 10% méně tápání, což jsem si myslel, že by mohlo být užitečné. Ale nezmínil se O 40 % menší poškození. Velmi podivné!

Každopádně teď už to víš. V této sezóně existují další skvělé možnosti přežití, stejně jako Armor of the Dying Star a Classy Restoration, ale jedná se o dočasné úpravy. Chci říct, že odolnost jako takový blázen může být také dočasná, pokud vyhyneš, ale užívej si to, dokud můžeš.

