Velká dodávka hotovosti do evropských měst – POLITICO

Města v Evropě přijala schémata, která lidem dávají možnost vyjádřit se k tomu, jak se utrácejí veřejné peníze – ale odborníci se ptají, kdo má právo volit a za jakou cenu.

Model participativního rozpočtu byl poprvé představen v Porto Alegre v Brazílii na konci 80. let 20. století, kdy obyvatelé měli možnost navrhovat projekty, které by chtěli financovat jejich místní správou a které by byly předloženy k hlasování v místním referendu.

Zpočátku bylo cílem získat informace od obyvatel s nízkými příjmy, kteří byli historicky ignorováni, a dát jim možnost vyjádřit se k tomu, jak místní správa utrácela své peníze.

„Participativní rozpočty byly zamýšleny jako proces přerozdělování nejen ekonomických zdrojů, ale také… politické agentury,“ řekl Pietro Reviglio, který pracuje na otázkách správy v Eurocities – síti evropských obcí.

Tento koncept se stal široce populárním v Evropě, která v roce 2019 zahrnovala více než 5 000 takových schémat – asi polovina z celkového počtu iniciativ přijatých po celém světě v daném roce. Některá města přidělují na programy určité procento svého rozpočtu – v Paříži až 5 procent městského investičního rozpočtu nebo zhruba 75 milionů eur na projekty financované v roce 2021 – zatímco jiná rozdělují pevnou hotovost.

Města často ukazují tyto grafy jako známky komplexní a progresivní agendy.

Ve Varšavě je participativní rozpočet použit na novou transplantaci městský les; V českém Brně voliči vyčlenili na stavbu veřejné peníze cyklostezka. A v Lisabonu je hotovost financována z prvního programu Založit Uznání role Portugalska v transatlantickém obchodu s otroky.

Ale pokud možnost teoreticky navrhovat projekty umožňuje, aby v kuloárech moci zaznělo více hlasů, v praxi je obvykle přebírají komunity, které již mají křesla.

„U střední třídy je určitě pravděpodobnější, že se zapojí do procesů participativního rozpočtování,“ řekl Allegretti, protože mají více času a zdrojů na zapojení.

Ačkoli se plány participativního rozpočtu obvykle snaží rozšířit participaci, podle Allegrettiho se často nedaří konkrétně zacílit na znevýhodněné obyvatelstvo. To znamená, že komunity, které potřebují další finanční prostředky, jsou obcházeny.

Až na několik málo výjimek, řekl, iniciativy navržené speciálně pro posílení postavení obyvatel s nízkými příjmy nejsou v evropských městech „nikdy implementovány“.

To riskuje vytvoření „rebound efektu“, podle Riviglia, protože projekty pro domácí mazlíčky navrhované obyvateli s vyššími příjmy se prohlubují.[ing] Nerovnost ve městech.

Překážky účasti

Ricardo Pita, vedoucí oddělení pro občanskou participaci v městské radě Lisabonu, uvedl, že město se od svého založení v roce 2008 snažilo zvýšit účast v participativním rozpočtu.

Zatímco některé centrální obvody běžně předkládají a dostávají podporu na projekty, chudší a „sociálně zranitelnější“ čtvrti předkládají návrhy jen zřídka, řekl. Chudší region Beitou je uváděn jako region s výrazně nižší mírou účasti.

Beta odkazuje na skutečnost, že obyvatelé s nízkými příjmy se více zabývají řízením a nemají luxus volného času na vymýšlení nápadů pro prezentaci manažerům města.

„Tyto komunity budou mít pravděpodobně zájem o účast veřejnosti, jakmile dosáhnou bodu, kdy budou uspokojeny jejich základní potřeby,“ řekl.

Estella Brahemlari, akademická pracovnice na Freiburg School of Engineering and Architecture, uvedla, že samotné schéma se stalo „faktorem“ zlepšení.

Řekla, že návrhy zaměřené na zvýšení obyvatelnosti čtvrtí – například s větším množstvím zeleně nebo lepší veřejnou bezpečností – je také činí atraktivnějšími pro potenciální kupce, takže dlouhodobí rezidenti jsou postupně vytlačováni ze svých domovů.

Další překážkou účasti je přístup k samotnému hlasovacímu systému.

Během pandemie byla většina hlasování o návrzích participativního rozpočtu přijímána digitálně – formát, který vynechal chudší nebo méně technicky zdatné místní obyvatele. V důsledku toho byli lidé s „dobrými nápady“ vyloučeni z procesu, protože „nevlastní počítač“ [or] řekl Brahimlári.

Reviglio uvedl, že nevládní organizace a sousedské organizace, které obvykle dělají „mnoho práce na místě i mimo něj“, aby oslovily tyto skupiny, nemohou navázat přímý kontakt s potenciálními voliči kvůli omezením blokování.

V Lisabonu se městská správa snažila pomoci místním skupinám co nejbezpečněji šířit informace o plánu participativního rozpočtu a vytvořit veřejná prostranství, kde mohou lidé bez digitálního přístupu doma volit.

Nyní, když byla většina omezení týkajících se koronaviru zrušena, klíčem bude „vrátit se do ulic, chodit od dveří ke dveřím a ujistit se, že dáme hlas všem občanům,“ řekla Beta.

Allegretti uvedl, že města, která chtějí držet krok s digitálním hlasováním, se budou muset podrobně podívat na platformy, které vybudovala, aby byly co nejpřístupnější. Poznamenal, že mnozí často postrádají jazyk, který by zahrnoval pohlaví nebo speciální potřeby, což by mohlo potenciální voliče odcizovat.

Nepřátelské formáty riskují odcizení lidí, kteří přestanou vnímat participativní rozpočty jako „společný zájem“, ale jako něco navrženého k uspokojení potřeb konkrétních skupin – „tedy těch středních tříd, které mají prostředky k účasti,“ řekl.

Zvládneme to

Kromě nedostatku široké účasti mohou být plány participativního rozpočtu podkopávány také změnami ve vládních a logistických otázkách.

V Porto Alegre se porážka Dělnické strany v roce 2004 stala osudnou pro participativní rozpočet města. Nová vláda snížila objem finančních prostředků na program a nakonec jej v roce 2017 zcela pozastavila. Stále probíhají jednání o opětovném zahájení prací.

„Je důležité, aby političtí vůdci investovali [political] řekl Reviglio. „Všechny tyto postupy fungují nejlépe, když existuje silná kultura managementu pro řízení těchto participativních procesů.“

V Rumunsku projekty brzdí nedostatek transparentnosti, nedůvěra v instituce a legislativní překážky Cluj-Napoca – první rumunské město, které v roce 2017 přijalo plán participativního rozpočtu – a další departementy, které jej následovaly.

Pro některá města je to také o tom, že nemají dostatek zaměstnanců na realizaci projektů. Pita řekl, že některé ze schémat, které voliči schválili v Lisabonu v roce 2013, stále čekají na svou realizaci.

„Náš tým se skládá pouze ze šesti lidí a je to relativně malý stroj na realizaci velkých projektů městské infrastruktury,“ řekl. „Ale i potom nás tato zpoždění velmi znepokojují a velmi se snažíme, aby se věci daly do pohybu rychleji, aby lidé co nejrychleji viděli, pro co hlasovali.“

V Paříži čelili představitelé obcí podobným výzvám ve snaze ušetřit čas omezením počtu projektů participativního rozpočtu schválených každý rok.

„Je lepší zaměřit se na pět projektů kvalitně než na 15 projektů nižší kvality,“ řekl Anoush Turanian, zástupce starosty pro občanskou participaci. „Vybrali jsme kvalitu před kvantitou.“

Peta řekla, že Lisabon také hledá způsoby, jak zefektivnit proces a informovat obyvatele a podílet se na postupu projektu.

„Chceme, aby se účast občanů prodloužila i po skončení hlasování,“ řekl. „Toto je jeden způsob, jak můžeme každého zapojit do těchto politik, které jsou způsobem, jak budovat komunity při budování našeho města.“

Tento článek byl vytvořen s plnou redakční nezávislostí Politico Reportéři a redaktoři. Další informace o redakčním obsahu poskytovaném inzerenty třetích stran.