Vědci možná vědí, proč se vám po celé noci točí hlava

Vědci z Northwestern University možná přišli na to, proč zůstat vzhůru celou noc může způsobit, že se po celé dny budeme točit a mít závrať. V nové studii zveřejněné tento týden vědci zjistili, že akutní nedostatek spánku u myší může vyvolat rychlé uvolňování dopaminu v mozku a zvýšit jeho plasticitu, což má dočasně hyperaktivní a antidepresivní účinky. Vědci tvrdí, že zjištění mohou skutečně pomoci vědcům naučit se formulovat lepší léčbu poruch nálady.

Podle korespondující autorky Jevgenie Kozorovetské, odborné asistentky neurobiologie na Northwestern University, vědci původně neplánovali zkoumat, jak pobyt vzhůru celou noc ovlivňuje mozek. „Přišli jsme k tomuto tématu z vnější perspektivy, přemýšleli jsme o tom, jak různé zážitky ovlivňují a stabilizují náladu,“ řekl Kozorovetsky Gizmodo v e-mailu.

Autoři, vedení postdoktorandem z Northwestern University Mingzheng Wu, se skutečně zajímali o to, jak by se mozkové dráhy spojené s dopaminem – důležitým neurotransmiterem, který hraje roli v mnoha aspektech naší biologie, včetně nálady – mohly změnit k horšímu s rozvojem nálady. Poruchy, jako je deprese, se pak rychle znovu mění v reakci na některá antidepresiva, zejména ketamin. ony pracovat dříve Zaměřili se konkrétně na depresi, ale autoři také chtěli vědět, zda by dopamin mohl být rozhodující při vzniku mánie a vysokoenergetických změn nálad, které s ní přicházejí.

„Protože manické chování je obtížné modelovat na zvířecích modelech, zamysleli jsme se a zeptali jsme se, zda by přísloví ‚zůstat celou noc‘ mohlo být dobrým modelem pro mírnou, nestabilní náladu podobnou mánii,“ řekl Kozorovetsky.

Nejnovější výzkum, který tým provedl, zveřejněno Ve čtvrtek se v Neuronu vydal stimulovat modelový experiment s ledvinami na laboratorních myších. Nechali své myši přes noc vzhůru, pak studovali jejich chování a aktivitu mozkových buněk odpovědných za produkci dopaminu; Jako kontrolní skupinu použili také dobře odpočaté myši.

Jak každý, kdo zůstal dlouho vzhůru, pochopí, nespavé myši se staly agresivnějšími, hyperaktivními a dokonce hypersexuálními než kontrolní skupina. Uvnitř mozků myší vědci zjistili, že aktivita související s dopaminem vzrostla ve třech ze čtyř relevantních oblastí mozku, které sledovali: prefrontální kůra, nucleus accumbens a hypotalamus. Ale zvýšení dopaminu v těchto oblastech neovlivnilo myši stejným způsobem.

V následujících experimentech vědci před testováním selektivně umlčeli dopaminovou reakci v každé oblasti a zjistili, že nucleus accumbens a hypotalamus byly silně spojeny s hyperaktivním účinkem po celou noc, zatímco prefrontální kůra byla spojena s antidepresivním účinkem. . To naznačuje, jak ukázal jiný výzkum, že účinky dopaminu na naše chování jsou složité a různorodé. Našli také důkazy o dočasně zvýšené neuroplasticitě, schopnosti mozku přepojovat a přizpůsobovat se podle potřeby v prefrontálním kortexu. Tato plasticita může také pomoci vysvětlit, proč antidepresivní účinek pociťovaný během noci přetrvává několik dní.

„Myslíme si, že jsme zrekapitulovali tento krátkodobý, vysokoenergetický, trochu bláznivý pocit a našli důležité dopaminové mechanismy, které řídí různé aspekty tohoto pocitu,“ řekl Kozorovetsky. „Hlavním poselstvím tohoto výzkumu je pamatovat si, že i náhodná rozhodnutí, která v životě děláme, mají významný (a rychlý!) dopad na náš mozek.“

Samozřejmě, i když zůstaneme celou noc vzhůru, můžeme se zpočátku cítit jako na vrcholu světa, často po něm brzy následuje hluboký pád. A Chronický nedostatek spánku Může zvýšit riziko vzniku poruch nálady nebo zhoršit jejich příznaky. Autoři tedy rozhodně nedoporučují bezesné noci jako dobrodiní proti depresi. Ale ponaučení z tohoto a podobného výzkumu by nám mohlo velmi dobře pomoci pochopit, jak pomoci lidem s depresí, bipolárními poruchami a dalšími stavy souvisejícími s náladou – což je cíl, který plánuje Northwestern tým sledovat.

„Chceme lépe porozumět neurovědě stability nálady, abychom nakonec otevřeli dveře lepší léčbě, která pomůže více lidem s poruchami nálady,“ řekl Kozorovetsky.