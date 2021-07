Urban: Země V4 se musí stát vítězi v globální ekonomické transformaci

Premiér Viktor Orban ve středu v Katovicích řekl, že maďarské předsednictví ve Visegrádské skupině zvýší úsilí členských států stát se vítězi globálních ekonomických změn. Orban na tiskové konferenci ke konci polského předsednictví ve V4 uvedl, že maďarské předsednictví, které začne 1. července, pomůže členům Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska) znovu nastartovat jejich hospodářství podporou investice. Dodal, že zatímco udržuje nízké daně, aby přilákaly investice, Maďarsko nepodporuje mezinárodní iniciativy na zvýšení daní.

Orban popsal bezpečnost jako další důležitý cíl a dodal, že to úzce souvisí s imigrací. Řekl, že Maďarsko nepodporuje povinné rozdělování migrantů, a dodal, že migrace představuje v současné zdravotní situaci obzvláště vysoké riziko.

Maďarsko navíc požaduje co nejdříve evropskou integraci pro země západního Balkánu, uvedl předseda vlády.

Urban zdůraznil potřebu restartovat také intelektuálně. Řekl, že země Visegrádské skupiny, jednotlivě i jako skupina, se budou účastnit diskusí o budoucnosti Evropské unie.

Orban poblahopřál Polsku k jeho výkonu jako šéfa V4 v tom, co označil za nejtěžší rok za poslední desetiletí. Dodal však, že spolupráce mezi čtyřmi členy pokračovala a nikdo z nich nezůstal sám v nesnázi. Řekl, že členové visegrádské skupiny spolupracovali při získávání občanů domů, když omezení Covid znesnadňovaly cestování, distribuovali vybavení, posílali si navzájem lékaře a očkovali.

Orban uvedl, že po pandemii koronavirů se současná globální ekonomická a politická situace změnila. Řekl, že největší světová zóna volného obchodu byla založena v Asii a Spojené království vystoupilo z Evropské unie. Premiér uvedl, že dobré vztahy s Británií musí být udržovány i po brexitu.

Orbán uvedl, že pokud by země V4 byly dnes považovány za jeden celek, představovaly by 17. největší ekonomiku na světě, přičemž ekonomický růst by byl dvakrát rychlejší než v EU a veřejný dluh by představoval pouze 4% toho v EU. Po Německu má podle něj země V4 největší počet pracovníků v EU.

V reakci na otázku Urban uvedl, že překonání zaostávání regionu v rozvoji infrastruktury je prioritou. Řekl, že během studené války byly navázány kontakty ve směru východ-západ a situace se od té doby nezměnila. Budování vazeb mezi severem a jihem je však nyní pro země 4. vydání velmi důležité. Zůstává však vidět, kolik financování EU může být do tohoto programu zahrnuto, uvedl.

Orban uvedl, že střední Evropa představuje v ekonomice EU významnou ekonomickou váhu. Země střední Evropy jsou řádnými členy Evropské unie a významně přispívají k jejich celkovému výkonu, což pomáhá bloku držet krok s ostatními regiony. Proto požadují náležitou úctu, řekl.

Premiér uvedl, že Maďaři nikdy nepřijmou, že jim ostatní členové EU řeknou, jak mají vychovávat své děti. Rovněž uvedl, že nepřijmou nikoho, kdo tvrdí, že země ve střední Evropě by měla být položena na kolena.

Ministr zahraničí uvedl, že obnovení ekonomiky partnerů V4 je pro Maďarsko zásadní

Aby se maďarská ekonomika rychle vzpamatovala, musí se ekonomiky ostatních členských států Visegrádské čtyřky dynamicky rozvíjet, uvedl ve středu v Katovicích Peter Szijjarto, maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu, který se ve středu zúčastnil summitu předsedů vlád visegrádské skupiny.

Objem obchodu Maďarska se svými třemi visegrádskými partnery přesáhl 10 000 miliard forintů (28,5 miliardy eur), a to i v uplynulém „černém roce“ globálního obchodu, uvedl a dodal, že Česká republika, Polsko a Slovensko dohromady tvoří 14 procent maďarského obchodu. Řekl, že jelikož „pozoruhodný hospodářský úspěch ve střední Evropě“ byl z velké části způsoben nižšími daněmi, měly by být odmítnuty všechny vnější pokusy donutit země regionu ke zvýšení daní.

Szijjarto uvedl, že maďarské předsednictví V4 vynaloží veškeré úsilí, aby zabránilo uvalení globální minimální daně na visegrádskou skupinu. „Je v našem životním zájmu, aby daňová politika zůstala pod národní kontrolou,“ řekl.

Pokud jde o bezpečnostní výzvy postpandemického světa, Sigarteau uvedl, že „Brusel opět zavádí do své agendy povinné kvóty pro přesídlení, ale je to marné“. Řekl, že střední Evropa musí dát jasně najevo, že nepřijímá nelegální přistěhovalce.

Jako další prioritu uvedl Sejjarto, že rozšíření EU by nemělo být z agendy odstraněno a země západního Balkánu by měly být co nejdříve přijaty do bloku. Řekl, že bezpečnost a stabilita západního Balkánu je předpokladem stability ve střední Evropě.