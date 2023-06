Twitch poskytne menším odběrům větší objem

Twitch dává streamerům mnohem silnější podnět k tomu, aby rozšiřovali své publikum. servisní plány Odčítat Program Partner Plus, který nejúspěšnějším tvůrcům poskytne 70procentní podíl z jejich čistého zisku z předplatného namísto obvyklých 50 procent, a to až do limitu 100 000 USD za kalendářní rok. Partner se kvalifikuje držením alespoň 350 placených opakujících se předplatných (dárky a Prime se nezapočítávají) po dobu tří měsíců. Pokud toto kritérium splní, dostanou 70% snížení na příštích 12 měsíců bez ohledu na to, zda zůstanou nad hranicí 350 předplatitelů či nikoli. To se může prodlužovat do nekonečna.

Partner Plus bude spuštěn 1. října a bude automaticky zahrnovat každého, kdo splnil požadavky za předchozí tři měsíce. Program bude dostupný po celém světě a nenabídne nic nad rámec toho, co dostanou prémioví partneři (hlavní tvůrci, kteří si vyjednali speciální nabídky).

Toto úsilí přichází měsíce po Twitchi oznámit Naplánujte střechu podobnou Premium Partners. Tehdejší prezident Twitche (nyní CEO) Dan Clancy v září tvrdil, že to neovlivní 90 procent souvisejících streamů a že zvýšení plateb za reklamu pomůže vyrovnat rozdíl. Stále to však může rozčilovat velké hráče, kteří spoléhají na Twitch jako živobytí – v podstatě jim dochází ke snížení platu. Existuje riziko, že by to mohlo vést k tomu, že ostatní vysílací společnosti přeskočí na YouTube a další platformy, pokud dostanou lukrativnější podmínky.

Nemusí to nutně znamenat, že se Twitch bojí. Partner Plus zvyšuje pracovní příjem mnoha streamerů více než Premium, což je povzbuzuje, aby se služby drželi – zvláště pokud jsou v rané fázi své streamovací kariéry. To teoreticky zvyšuje celkový počet dostupných kanálů a zabraňuje tomu, aby se diváci nechali strhnout konkurenty.

Twitch má v posledních měsících určité potíže, Včetně zpětného chodu O rozdělení příjmů z pojistného a dopadu hromadného propouštění v mateřské společnosti Amazon. Partner Plus nezaručuje, že problémy budou vyřešeny, ale naznačuje, že Twitch je ochoten v reakci na tyto problémy drasticky změnit svou strategii.

