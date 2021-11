Irsko zavádí půlnoční zákaz vycházení v hospodách a klubech, protože případů přibývá

Share on Facebook

Martin uvedl, že vysoký počet infekcí v zemi je „příčinou k hlubokému znepokojení“, když představil řadu nových opatření zaměřených na „omezení socializace na celém světě“.

Zahrnují návrat k pokynům, že lidé pracují z domova, a rozšíření tam, kde je vyžadováno očkovací povolení – lidé je nyní musí vystavovat v divadlech a kinech.

Irsko má jednu z nejvyšších proočkovaností v Evropě, 89,1 % lidí starších 12 let je očkovaných, ale jeho posilovací program je dostupný pouze osobám starším 60 let, zdravotnickým pracovníkům a ohroženým osobám. Martin řekl, že vláda plánuje nabídnout třetí dávky lidem ve věku 50 let a lidem se základními zdravotními problémy.

Premiér vyzval ke „kolektivnímu úsilí“ udržet irskou ekonomiku otevřenou a poukázal na „objevující se obrázek v celé Evropě“, kde Případů obecně přibývá a přiměl vlády k zavedení nových omezení.

Irsko zaznamenalo nejvyšší počet případů od ledna minulého pátku, kdy bylo hlášeno 5483 nových případů. Úmrtí jsou stále mnohem nižší než v době svého vrcholu v lednu, ale pomalu se stupňují. Kraj měl tento týden podle Martina také druhou nejvyšší míru hospitalizací v celém roce 2021. Nemocnice Mater, jedna z hlavních nemocnic v hlavním městě Dublinu, se v pondělí přesunula na kapacitu jednotky intenzivní péče a nyní ventiluje pacienty mimo intenzivní péči, uvedla státní televize RTÉ. Nová pravidla se však setkala se zklamáním v celém sektoru pohostinství – zejména mezi majiteli nočních klubů, které se mohly znovu otevřít teprve minulý měsíc poté, co byly uzavřeny od března 2020. Tento krok je „velmi neuspokojivým opatřením pro mnoho nočních hospod a nočních klubů, z nichž mnohé budou nuceny zavřít pouhé tři týdny po znovuotevření,“ uvedla v prohlášení Ventures Association of Ireland (VFI). Vzhledem k vysoké proočkovanosti v zemi „opětovné zavedení omezení pohostinství ukazuje, že život s COVIDem není pro naši zemi životaschopný,“ řekl generální ředitel RAI Adrian Cummins. READ Bennett ohlásil svůj vstup do opozice za účelem vytvoření nové izraelské vlády, která by zbavila Netanjahua Martin řekl, že opatření schválená vládou v úterý představují „vhodnou reakci na situaci, ve které se nacházíme“. „A vím, že se nikdo nechce vrátit do světa rozšířených omezení,“ dodal. Irsko se nyní připojuje k rostoucímu počtu zemí Evropské unie, které před zimou znovu zavádějí omezení. Infekce Covid-19 v celém bloku přibývají, zejména ve střední a východní části regionu. v Pondělí, Nezajištěné pojištění Vstoupila v platnost v Rakousku, zatímco nová německá vláda tlačí na zavedení nových tvrdých opatření pro lidi, kteří nebyli dezinfikováni.