Když skladatel Antonín Dvořák ve 40. letech 19. století vyrůstal v malé české vesnici, stavěli železnici z Prahy.

Procházelo to přímo jeho domem, Nilahosevisem, a šlo to stanicí přímo přes ulici od rodinného domu.

Mladík byl sražen a ona začala mít vztah s technologií.

Potěšila by ho zpráva o výstavbě nové vysokorychlostní trati poblíž spojující českou metropoli a německé Drážďany.

Mezi Nelahozevsem z Dvushaku a širším světem hudby existuje spojení. Jeho hrad, nyní přístupný veřejnosti, byl ve své době domovem šlechtické rodiny Lobkowiczů. Jedním z Beethovenových patronů byl princ Joseph Franz von Lobkovitch, který byl popisován jako muž, který za své umění pálil peníze. Nakonec to vedlo k jeho bankrotu.

Skladatel oplatil štědrost řadou věnování. Symfonie Eroiky, jeho třetí, která byla původně napsána s postavou hrdiny – Napoleona Bonaparta – byla přejmenována na Prince, když Beethoven vyjádřil svou nelibost nad rozhodnutím mladého generála postavit se císařem.

Dvořákův hudební talent z Nelahozevesu ho vzal do Prahy studovat, kde se nakonec stal hlavní violou orchestru, když české národní obrození vedlo v roce 1862 k otevření opery pro místní produkce.

Ale tento hudebník byl stále výrazně investován do svého tréninku. Byla to trochu posedlost. Leňošil po stanici a mluvil s motoristy, zaujalo ho inženýrské výkony, které stvořily tato velká zvířata na trati. Jeho vášeň se promítla do poznámky o vlacích, které by se daly stejně aplikovat na orchestr. Řekl, že všechno má svůj účel a roli, a výsledek je úžasný.

Můžete najít železniční spojení s jednou z jeho nejslavnějších melodií, Humoresque No 7, údajně nejslavnějším klavírním sólem po Beethovenově Für Elise. Když si představíte, že jedete vlakem, ucítíte spojení, jak se pomalu rozjíždí, pak sbírá rychlost, stejně jako lokomotiva táhne svůj vůz, odvrací se od chodníku a utíká do svobody venkova.

Ale s tím si nedělejte starosti. Melodie získala texty, údajně napsané dvěma americkými právníky, inspirované nápisem, který viděli ve vlaku. Můžete si společně s těmito slovy zazpívat, až příště uslyšíte slavnou Dvokacovu humoresku: „Cestující jsou laskavě požádáni, aby se zdrželi splachování záchodů, když je vlak na nádraží nebo jím prochází.“

Existuje veřejné železniční spojení se Symfonií č. 7. Byl na pódiu pro příjezd skupiny protihabsburských sympatizantů z Maďarska, kteří přicházeli do Prahy na speciální akci. Na první stránce ručně psané partitury je dole uvedena poznámka: „Předmět jsem dostal, když v roce 1884 přijížděl na státní nádraží svátek festivalu z Pešti.“

Jak se tedy hodilo, že 65 let po jeho smrti v roce 1904 měla být jeho hudba tím, čím si astronauti vzali na palubu, protože nejnovější technologie vynesla člověka do nových výšin. Dvořákova Symfonie nového světa se hrála na Apollu 11 během jeho mise na Měsíc.

