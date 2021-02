Trávení koronaviry: Japonsko schvaluje první vakcínu proti koronavirům | Novinky | DW

Omezení nepodstatného cestování v Evropě – země po zemi

Lucembursko

Cestující ze zemí Evropské unie a schengenského prostoru mohou vstoupit do Lucemburska, aniž by museli předložit negativní test COVID-19, pokud nedorazí letecky; Od 29. ledna by se měl na stoupání objevit negativní test. Cestování do většiny třetích zemí, které není nezbytné, je do 31. března zakázáno. Nepotřebné obchody jsou otevřené, ale bary a restaurace jsou v Lucembursku zavřené a od 23:00 je zákaz vycházení