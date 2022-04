Castingová režisérka Nancy Bishop o Praze, její nové knize a o tom, jak se východoevropští herci liší

„V 90. letech mě to táhlo zpět do Prahy, protože jsem byl velkým fanouškem Václava Havla a v Chicagu jsem tehdy pracoval na jeho hrách.

„V roce 1989 kolovala divadelní komunita v Chicagu jedna z petic, abychom dostali Václava Havla z vězení.“ Podepsal jsem ho a pak se stal prezidentem! Byla to tak slavná, slavná doba, kdy přišlo mnoho lidí ze Západu. do Prahy. Udělal jsem tam nějaký kontakt a pak kamarád řekl, že potřebují někoho, kdo by režíroval hru v Praze, a zeptal se, jestli nechci přijet a dělat to. Tak jsem nakonec přišel do Prahy jako divadelní režisér. 90. léta byla slavná čas, kdy spadla zeď.

„Každopádně jsem přišel do Prahy a skončil jsem jako divadelní režisér v jedné společnosti, a to byla přesně doba, kdy všechny ty filmy začaly přicházet do země, protože si uvědomili, že Praha je krásné místo a bylo levné, že měli velmi zkušené kameramanské štáby. Začali natáčet věci, a protože jsem herce znal, zavolali mi a zeptali se mě, jestli znám nějaké herce, kteří mluvili anglicky. A já jsem řekl: ‚Ano, ano.‘ Tak jsem se dostal do herecký proces. Byla to úplná náhoda.“

Je pravda, že anglicky mluvící mohou dostat malé role ve velkých hollywoodských produkcích, i když nejsou herci?

„Jo, byli tam neherci, kteří dostali šanci jen proto, že měli správný přízvuk, a to se občas stává. Máte fandy, kteří umí hrát role.“

„V té době bylo také těžké najít české herce, kteří by mluvili také anglicky. Nyní je v Praze plynulost angličtiny na velmi vysoké úrovni, ale v té době tomu tak nebylo. Bylo velmi obtížné najít starší lidi, kteří mluvili anglicky.“ plynule, občas se povede český přízvuk, nebo herci skončí u dabingu.

„Jedna z prvních věcí, na kterých jsem pracoval, byl velký sci-fi seriál „Duna“ a takový český dialekt tam fungoval, protože herci měli pocházet z jiných planet (smích), takže by fungoval téměř jakýkoli přízvuk. ten scénář.

„Bylo to pro mě také vzrušující období. Jinak bych s castingem nezačal. Musel jsem se o filmu všechno naučit, protože jsem vyšel z kina. Věděl jsem, jak herce režírovat a dostat z nich výkon. Nicméně , Musel jsem se naučit všechny filmové věci, jakmile to uděláš.“

Je nějaký herec, na kterého jsi obzvlášť hrdý, protože si vybral roli?

Nancy Bishopová|Foto: archiv Nancy Bishopové

„Odpověď, která se mi hned vybaví, je Maria Bakalová, protože jako dcera skutečně zanechala velký průraz na kulturní, zábavní a dokonce i politické scéně. [Sasha Baron Cohen’s character] Borat v dalším filmu Borat.

Byla za to nominována na Oscara. Kromě vynikajícího výkonu však vystoupila přímo z dramatické školy a také měla onu ikonickou ikonickou scénu s Rudym Giulianim, kde si někteří lidé mysleli, že mohl pomoci zvrátit volby. .

„Každopádně mě napadá právě ona. Našel jsem ji v Bulharsku a vyzpovídal její postgraduální studenty.“

Všimli jste si nějakých rozdílů mezi středoevropskými a východoevropskými herci a americkými herci?

„No, řekl bych, že pokud jste zástupcem pro práci v Los Angeles, jste zvyklí chodit na spoustu konkurzů, a pokud máte dobrého agenta a dobré výsledky, můžete jít na několik konkurzů. týden. To by nemuselo být nutně případ střední a východní Evropy. Můžete například pracovat v divadle a možná nejste příliš dobře „namazaní“, řekněme na konkurzu. To jsou druhy věcí, kde být rozdíl.

„Také, a to samozřejmě záleží na projektu, mohou existovat variace ve stylu castingu. V Americe máme spoustu takových nablýskaných show, síťových show, jako jsou ty, které máte na ABC, kde každý musí vypadat perfektně. nebude Tak je to v Evropě obecně a určitě ve východoevropských zemích. Tam se více zaměřují na příběh a na to, jak by lidé v daném prostředí ve skutečnosti vypadali – skuteční, založení lidé spíše než jen dokonale vypadající lidé s dokonalými zuby a vlasy a tak dále.“

Když se od herců přesuneme do České republiky samotné. Proč je tato lokalita atraktivní pro natáčení filmů?

„Myslím, že je to tím, že máme krásné, historické lokality, které nebyly znečištěny 2. světovou válkou, takže jsou všechny velmi autentické. Navíc teď máte spoustu produkčních společností, které opravdu vědí, co dělají, protože dělají to už dlouho.“

„Je třeba také říci, že Česká republika není v tomto ohledu jedinou zemí, její sousedé určitě také, ať už je to Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo Rumunsko.

„Vtip je v tom, že věci se stále častěji natáčejí v samotném Hollywoodu. Pokud žijete v Los Angeles a něco točíte, pravděpodobně z Hollywoodu odejdete.“

Vypadá to, že jste svou kariéru udělal v Praze. Co vás přimělo se v poslední době přestěhovat do Londýna?

„No, jen proto, že jsem tolik let žila v Praze. Teď jsem českým občanem. Prahu jsem vždycky milovala. Měla jsem však pocit, že jsem tam a Londýn udělala víceméně všechno, co jsem mohla. je skutečně středem herectví. Dokonce bych tvrdil, že je středem světa.“

„Myslím, že nejlepší herci jsou v Londýně a je to velmi živé místo, pokud dělám to, co dělám. Chodím sem do divadla téměř každý večer. Je to skvělé místo pro herce a je to také první zastávka, pokud jsou americké filmy když budou zastřeleni v Evropě, určitě se přestěhují z Londýna.“

„Bylo mi opravdovým privilegiem a ctí zůstat tady a poznat talenty v Londýně. I když jsem svou kariéru začínal především jako místní režisér, v Praze jsem teprve obsazoval všechny role, které potřebovali, nyní obsazuji obě role, takže to je pro mě velmi vzrušující a zábavné.“

Umím si představit, že práce ve filmovém průmyslu musela být na začátku pandemie koronaviru stresující, když se tolik filmů muselo zastavit?

„Myslím, že dobrá věc na obsazení je, že to můžete dělat, aniž byste natáčeli. Na začátku pandemie se všechno zastavilo. Jak si vzpomínáte, na Covid nebyly žádné testy, moc jsme o tom nevěděli a produkce prostě zastaveno. Nebylo však nutné, aby se proces testování zastavil, protože máme video technologii. Takže můžeme pokračovat v přípravě a úpravě filmů. Můžete udělat post nebo předprodukci. Další věc ohledně testování videa pro herce je že teď existuje způsob, jak vypnout kameru, aby se nemuseli vidět. Myslím, že to bylo pro některé herce nechutné, protože se museli vidět během konkurzu.“

Foto: archiv Nancy Bishopové

Pojďme tedy k vaší nedávno vydané nové knize. Měl jsem možnost si to přečíst a přišlo mi to velmi praktické. Zejména druhá kapitola, která představuje 12 hereckých strategií, jak postupovat v procesu castingu. Jsou tyto strategie vaším vynálezem? A můžeš nám o tom něco málo říct?

„Ano, myslím, že jsou mým vynálezem. Když jsem začínal, vrhl jsem se na výběr, takže jsem se musel učit i s herci. Musel jsem se naučit práci s kamerou, protože jsem pocházel z divadelního prostředí a mnozí z nich také herci, se kterými jsem pracoval. Bylo to Už teď je nedostatek tréninku a práce s kamerou.

„Pak tam byl také proces konkurzu. A když jsem to chvíli dělal, uvědomil jsem si, že spousta herců, dobrých herců i profesionálních herců, s konkurzy opravdu bojuje. Stalo se, že jsem začal učit když jsem to dělal, musel jsem rozdělit výkonnostní test pro žáky. Myslím, že tak jsem přišel ke strategiím.“

Můžete nám říci o některých z těchto strategií? Co jsou podle vás velmi důležité věci, které by měl mít herec na paměti, zvláště když se věnuje herectví?

„Některé věci, které v knize zdůrazňuji, nejsou vůbec moje. Mnohé z nich jsou základní kroky Stanislavského v herectví.“ [Konstantin] Stanislavskij je samozřejmě slavný ruský režisér, který už herectví modernizoval. Všichni dnešní opakování na to odkazují, je to hluboce zakořeněné v našem tréninku.

„Myslím, že když se herci někdy dostanou na konkurz, ztratí ze zřetele základy herectví, protože si myslí, že jejich cílem je zapůsobit na herecké produkce, ať už jde o režiséra, režiséra nebo kohokoli, kdo je vepředu, zapomněli, že jejich cíl se musí stát cílem postavy. [they are auditioning for]. Stanislavskij o těchto gólech hodně mluvil.

„Pak jsou tu také základní fakta scény – kdo jste, kde jste, s kým mluvíte a co chcete. Některé z toho, co zmiňuji hercům v těchto 12 strategiích, jsou základní Stanislavského kroky, takže Nenalíčil jsem se. Ale je to důležité, protože někdy herci ty základní věci ztratí ze zřetele.“ .

Všiml jsem si, že Donald Sutherland recenzoval vaši knihu. Říká, že je to skvělá příručka pro mladé herce a že to četl od začátku do konce. Jsou nějaké nezapomenutelné příběhy, které jste měl při práci se slavnými herci v Hollywoodu? Liší se od ostatních reprezentantů například tím, jak připravují castingy?

„Donald byl velmi milý, když četl moji knihu. Vlastně četl všechno a napsal to. Opravdu si toho vážím. Ne, samozřejmě, že na tyto skvělé herce nedělám konkurzy, prostě byli vybráni, takže bych to nevěděl.“

„Udělal jsem Mission Impossible a Tom Cruise se samozřejmě nezúčastnil konkurzu. Měl tu roli. Ve skutečnosti je držitelem franšízy, takže byl můj šéf. Pracoval jsem se spoustou špičkových hollywoodských herců, ale ne v tomto smyslu.“ Nedělal jsem na ně konkurz.“

No, no, řekni mi, jací jsou to šéfové.

„No, například Tom Cruise byl podle mých zkušeností velmi odtažitý šéf. Přímo jsem s ním tolik nekomunikoval. Měl však poslední slovo, aby souhlasil s našimi volbami. Přivedl jsem mu herce a byl opravdu velmi přátelský a laskavý k ostatním hercům, ale nebylo to tak, že by mi byl celou dobu doslova přes rameno.

„Hodně se teď dívám na celebrity, ale na této úrovni obvykle jednáte s jejich agenty a ne přímo s nimi, takže můj vztah s hvězdou je obvykle dobrý a na místě. Prostě půjdu na oběd a pozdravím jim.“

Potkal jsem Donalda [Sutherland] Trochu, když byl v Praze, a jak jsem řekl, bylo opravdu příjemné najít si čas na přečtení mé knihy.“

Jako poslední otázku jsem se vás chtěl zeptat na váš vlastní film. Jste herec a režisér, ale už jste sám natočil film, je to tak?

„Jo jasně. Rex Patriatis. Byl to film o amerických expatech v Praze v 90. letech a je na YouTube, jestli se na něj chcete podívat. Hraju v něm svou komiksovou verzi. Jsou tam i některé české hvězdy, třeba Karel Roden.Je to prostě klasika.Zábavný malý kult,není to brát vážně.Není to jeden z největších filmů na světě,ale v 90. letech měl ohlasy.Uváděla ho Česká televize a Karlovy Vary Lišit se. [International Film Festival]. Byl provozován také na lince Českých aerolinií z New Yorku do Prahy. Každopádně se na to můžete podívat na YouTube. jmenuje se to ‚Rex Patriatis„.