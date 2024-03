Teplota procesoru M3 MacBook Air může dosáhnout 114 °C, což je o 33 % pomaleji než u MacBooku Pro se stejným čipem kvůli chybějícímu ventilátoru.

Apple u svých 13palcových a 15palcových modelů MacBook Air M3 nadále používá konstrukci chlazení bez ventilátoru, a i když to znamená, že uživatelé budou spokojeni s naprosto tichým provozem, přijdou o spoustu výkonu. M3 MacBook Pro, který má jeden ventilátor, může poskytovat výrazně lepší trvalý výkon a zároveň podporovat stejný SoC, jak se ukázalo v sérii testů. Za zmínku také stojí, že M3 MacBook Air se nepříjemně zahřívá, což, jak doufáme, Apple dokáže vyřešit v budoucích iteracích.

Pro rychlý výkon může M3 MacBook Air běžet rychleji než M3 MacBook Pro

15palcový M3 MacBook Air byl v držení kanálu YouTube Max Tech, který okamžitě poukázal na to, že Apple začlenil stejný design chladiče bez ventilátoru jako dříve, ale existovala možnost, že energetická účinnost nejnovějšího M3 bude znamenat Špatně by škrtil plyn.Méně než ti, kteří používají M2. Bohužel jsme se ve svém předpokladu zmýlili, protože ačkoli nejnovější MacBook Air ohromuje v jednojádrových, vícejádrových a kovových testech Geekbench 6, skutečné barvy M3 lze vidět pouze při trvalém pracovním zatížení, zvláště když 3DMark v extrémní divočině zátěžový test Being .

Rozdíl ve výkonu mezi dvěma zařízeními používajícími stejnou čipovou sadu/obrazové kredity – Max Tech

M3 MacBook Air nějak pokračuje v práci, i když nejvyšší teplota CPU dosahuje 114 °C a GPU se dotýká 102,9 °C. Tyto vyšší teploty také znamenají, že celková spotřeba čipsetu začne výrazně klesat, aby se zabránilo přehřátí MacBooku Air, a jak můžete vidět ve srovnání, nakonec je o 33 procent pomalejší než MacBook Pro, i když oba modely obsahují stejný M3 s 8jádrovým CPU a 10jádrovým GPU.

Zkontrolujte tyto teploty / Obrazové kredity – Max Tech

Další nevýhodou těchto vysokých teplot je, že jelikož je nejnovější MacBook Air vyroben výhradně z hliníku, dokáže docela dobře vést teplo. Jak teploty začnou stoupat, Max Tech vysvětluje, že teplota krytu může dosáhnout mezi 45 a 46 stupni Celsia, což může být velmi nepříjemné, pokud musíte mít M3 MacBook Air na svém notebooku a zároveň provozujete vyčerpávající pracovní zátěž. Pamatujte, že Apple tento vnitřní design zatím nezměnil, protože M2 MacBook Air bude také dosahovat nesnesitelně vysokých teplot a ztratí tak hodně výkonu ve srovnání s MacBookem Pro se stejným SoC.

Naštěstí stejný kanál YouTube snížil vysoké teploty do určité míry úpravou chladiče pomocí tepelných podložek za 15 $. Přestože teploty byly přesně stejné jako při posledním lisování M2 MacBook Air, při této příležitosti byl schopen udržet tento výkon po mnohem delší dobu. Kdo má v tomto oboru dobré zkušenosti, může si koupit to samé Tepelné podložky od Amazonu Za poměrně nízkou cenu a získejte více výkonu z M3 MacBook Air. Můžete se také podívat na video Max Tech výše a prohlédnout si provedené testy.

Zdroj zpráv: Max Tech