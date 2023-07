Takaya Imamura: F-Zero nebyl oživen, protože Mario Kart je „nejoblíbenější závodní hra“ Nintendo

Nintendo pracuje na oživení starých her a sérií, jako je Metroid Prime, Pikmin 1 + 2 a nedávno oznámilo Super Mario RPG. Nicméně jedna série, která nezaznamenala velký návrat, je futuristická závodní série F-Zero.

Takže, co se s ní přesně děje? Takaya Imamura, 30letý veterán Nintendo, který byl také umělcem a designérem za postavami jako Captain Falcon a Fox McCloud, se během rozhovoru s VGC.

Předpokládá se, že je to proto, že Mario Kart je hlavním zaměřením Nintenda, protože je nejoblíbenější závodní hrou společnosti. To se promítá i do prodejů, přičemž nejnovější položka Mario Kart 8 Deluxe na Switch k dnešnímu dni prodala více než 53 milionů kusů. A podle Inamury by nové F-Zero mohlo „stát majlant“.

Pokud jde o to, že F-Zero získává „méně pozornosti“ než série jako Star Fox, jasně to souvisí s láskou Shigeru Miyamoto k této konkrétní sérii. Zde je úplná výměna:

Proč si tedy myslíte, že F-Zero získává od společnosti méně pozornosti než Star Fox? Už téměř 20 let nebylo nové F-Zero.

Takaya Imamura: „Myslím, že je to proto, že Mario Kart je nejoblíbenější závodní hrou Nintenda a nová hra F-Zero by stála jmění. Můj dojem je, že Miyamoto-san je ke Star Fox velmi láskyplný.“

Inamura také poznamenává, jak Miyamoto „vždy přemýšlí o Nintendu jako celku“, takže to může být další důvod, proč neměl moc času přemýšlet o F-Zero. Také se domnívá, že je to na „pečlivém zvážení“ při oživování IP a v případě oživení Metroid, že zúčastněná západní studia jsou „výsledkem pečlivého výběru“.

Přestože na Switch nejsou k dispozici žádné nové hry F-Zero, které by bylo možné vyzkoušet, fanoušci Captain Falcon mohou stále získat svou opravu s předplatitelskou službou Switch Online + Expansion Pack s tituly jako F-Zero X pro Nintendo 64. Série má také speciální funkci tratě a dokonce vozidlo v Mario Kart 8 Deluxe.

Takaya Imamura již dříve zmínil, jak F-Zero vyžaduje „velký nápad“, aby přivedl novou generaci k životu: