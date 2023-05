Neandrtálská DNA tvaruje lidský nos

souhrn: Za tvar našich nosů může být zodpovědný konkrétní gen zděděný od neandrtálců.

Studie naznačuje, že tvar našich nosů se mohl vyvinout přírodním výběrem v reakci na různá podnebí a prostředí, se kterými se naši předkové setkávali při migraci po celém světě.

Výzkum zdůrazňuje důležitost porozumění genetické rozmanitosti různých populací pro lepší pochopení vývoje lidských vlastností.

Výzkumníci použili data od více než 6000 dobrovolníků z celé Latinské Ameriky, smíšených evropských, indiánských a afrických předků, aby studovali genetický vliv na rysy obličeje. Identifikovali 33 oblastí genomu spojených s tvarem obličeje, z nichž 26 dokázali replikovat ve srovnání s daty z jiných ras s použitím východoasijských, evropských nebo afrických účastníků. V určité oblasti genomu zvané ATF3 mělo několik lidí ve studiu indiánského původu genetický materiál v tomto genu zděděný od neandrtálců, což přispívá k vyšší výšce nosu. Tato genetická oblast má známky přirozeného výběru, což naznačuje, že poskytuje výhodu těm, kteří jsou nositeli genetického materiálu.

zdroj: UCL

Nová studie vedená výzkumníky z UCLA zjistila, že lidé zdědili genetický materiál od neandrtálců, který ovlivňuje tvar našich nosů.

nové Komunikační biologie Studie zjistila, že konkrétní gen, který vede k delšímu (shora dolů) nosu, mohl být produktem přirozeného výběru, když se staří lidé adaptovali na chladnější podnebí poté, co opustili Afriku.

Spoluautor rozhovoru Dr Kaustuph Adhikari (Genetika, evoluce, ekologie a The Open University na UCLA) řekl: „Za posledních 15 let, od sekvenování neandrtálského genomu, jsme byli schopni zjistit, že naši předci se zjevně křížili s neandrtálci., Což nám zanechává malé kousky jejich DNA.

Lebky starověkých neandrtálců vedle sebe, ukazující rozdíl ve výšce nosu. Kredit: Dr. Kaustup Adhikari, UCLA

„Zde jsme zjistili, že některá DNA zděděná od neandrtálců ovlivňuje tvar našich tváří. To by bylo prospěšné pro naše předky, protože se to předávalo po tisíce generací.“

Studie použila data od více než 6 000 dobrovolníků z celé Latinské Ameriky, smíšených evropských, indiánských a afrických předků, kteří jsou součástí studie CANDELA pod vedením UCL, která se rekrutovala z Brazílie, Kolumbie, Chile, Mexika a Peru.

Vědci porovnali genetické informace od účastníků s obrázky jejich tváří – konkrétně pohledem na vzdálenosti mezi body na jejich tvářích, jako je špička nosu nebo okraj rtů –, aby zjistili, jak jsou různé rysy obličeje spojeny s mají různé genetické markery.

Vědci nedávno identifikovali 33 oblastí genomu spojených s tvarem obličeje, z nichž 26 dokázali replikovat ve srovnání s údaji z jiných ras pomocí účastníků z východní Asie, Evropy nebo Afriky.

Zejména v jedné oblasti genomu, tzv ATF3vědci zjistili, že několik lidí ve studii indiánského původu (a také dalších východoasijských předků z jiné skupiny) mělo genetický materiál v tomto genu zděděném od neandrtálců, což přispívá k vyššímu nosu.

Zjistili také, že tato genetická oblast má známky přirozeného výběru, což naznačuje, že poskytuje výhodu těm, kteří nesli genetický materiál.

První autor Dr Cheng Li (Fudan University) řekl: „Dlouho se spekulovalo o tom, že tvar našich nosů je dán přirozeným výběrem. Protože nám naše nosy mohou pomoci regulovat teplotu a vlhkost vzduchu, který dýcháme, nosy s různými tvary může být vhodnější pro různá podnebí.“ ve kterém žili naši předkové.

Kredit: Neuroscience News

„Gen, který zde identifikujeme, mohl být zděděn od neandrtálců, aby pomohl lidem přizpůsobit se chladnějšímu klimatu, když se naši předkové odstěhovali z Afriky.“

Spoluautor profesor Andrés Ruiz Linares (University of Fudan, UCLA Genetics, Evolution and Ecology, Aix-Marseille University) dodal: „Většina genetických studií lidských variací se zabývala geny Evropanů. Různorodý vzorek v naší studii se rozšířil z latiny Američtí účastníci z řady výsledků genetických studií, které nám pomáhají lépe porozumět genům všech lidí.“

Tento objev je druhým objevem DNA starověkých lidí, která se liší od Homo sapiens a ovlivňuje tvar naší tváře. V dokumentu z roku 2021 stejný tým objevil, že gen, který ovlivňuje tvar rtů, byl zděděn od starých Denisovanů.

Studie zahrnovala výzkumníky se sídlem ve Velké Británii, Číně, Francii, Argentině, Chile, Peru, Kolumbii, Mexiku, Německu a Brazílii.

autor: Chris Lane

zdroj: UCL

sdělení: Chris Lane – UCL

obrázek: Obrazový kredit Dr. Kaustubh Adhikari, UCL

shrnutí

Automatizované orientační body identifikují nová místa spojená s morfologií obličeje a implikují vstup neandrtálců do tvaru lidského nosu

Uvádíme celogenomovou asociační studii rysů obličeje u více než 6 000 Latinoameričanů založenou na automatické identifikaci rysů 2D snímků a testování asociace se vzdálenostmi mezi orientačními body. Zjistili jsme významné korelace (P-hodnota < 5 × 10−8) ve 42 oblastech genomu, z nichž devět bylo dříve hlášeno.

V následných analýzách je duplikováno 26 z 33 nových oblastí východní Asie, Evropanů nebo Afričanů a homologní oblast myší ovlivňuje kraniofaciální morfologii u myší.

Nová oblast na 1q32.3 ukazuje introverzi od neandrtálců a zjistili jsme, že postupující trakt zvyšuje výšku nosu (v souladu s diferenciací mezi neandertálci a moderními lidmi).

Nové oblasti zahrnují kandidátní geny a regulační prvky genomu, které se dříve podílely na vývoji kraniofaciální oblasti, a vykazují preferenční transkripci v buňkách lebečního neurálního hřebenu.

Zde použitý automatizovaný přístup by měl zjednodušit sběr velkých studijních vzorků z celého světa a usnadnit globální charakterizaci genetiky rysů obličeje.