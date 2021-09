Světová mládež znovu vyráží do ulic, aby bojovala proti změně klimatu

Největší globální klimatický protest od pandemie

Ke stávce dochází týdny před summitem COP26

Organizátoři říkají, že jen v Německu demonstrovaly statisíce

„Žádná politická strana nedělá dost,“ říká Thunberg.

Stávka přichází pět týdnů před summitem OSN COP26, jehož cílem je zajistit ambicióznější opatření v oblasti klimatu od světových lídrů s cílem drasticky snížit emise skleníkových plynů.

„Koncentrace oxidu uhličitého na obloze nebyla tak vysoká nejméně 3 miliony let,“ řekla švédská aktivistka Greta Thunbergová davu tisíců demonstrantů v německé metropoli.

„Je jasnější než kdy dříve, že žádná politická strana nedělá dost.“

Demonstrace na více než 1 500 místech naplánovalo hnutí Youth Fridays for Future, začalo v Asii drobnými demonstracemi na Filipínách a v Bangladéši a po celý den se rozšířilo v evropských městech včetně Varšavy, Turína a Berlína.

“Všichni mluví o slibech, ale nikdo svůj slib nedodržuje. Chceme více akce,” řekla 22letá Farzana Farooq Jomo, mladá klimatická aktivistka v bangladéšské Dháce. Chceme akci, ne jen sliby. “

Významná zpráva OSN o klimatologii v srpnu varovala, že lidská činnost již několik desetiletí způsobuje narušení klimatu – ale toto rychlé a rozsáhlé opatření ke snížení emisí může přesto zabránit některým z nejničivějších dopadů. Přečtěte si více

Vlády zatím neplánují snížit emise nikde dostatečně rychle, aby tak učinily.

Švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová se účastní globálního klimatického úderu hnutí Pátek pro budoucnost v Berlíně, Německo, 24. září 2021. REUTERS/Christian Mange Přečtěte si více

OSN minulý týden uvedla, že závazky zemí by v roce 2030 vzrostly globální emise o 16% než v roce 2010 – daleko od 45% poklesu do roku 2030 potřebného k omezení nárůstu teploty na 1,5 ° C.

“Jsme tady, protože říkáme nahlas ‘ne’ tomu, co se děje v Polsku,” řekla Dominika Lasota, 19 let, mladá aktivistka na protestu ve Varšavě v Polsku. “Naše vláda již léta blokuje jakékoli klima a ignorování našich požadavků na bezpečnou budoucnost. “

Páteční stávka byla osobním návratem protestů proti klimatu mládeže, které v roce 2019 vytáhly do ulic více než šest milionů lidí, než pandemie COVID-19 do značné míry zastavila hromadná shromáždění a přesunula většinu akcí online.

17letý Yousef Baloch, mladý aktivista v pákistánské provincii Balúčistán, uvedl, že návrat k osobním událostem je nezbytný k tomu, aby přiměl vůdce k řešení planetární krize.

“Naposledy to bylo digitální a nikdo se o nás nestaral,” řekl.

Jelikož se ale přístup k vakcínám proti COVID-19 po celém světě stále liší, aktivisté v některých chudých zemích uvedli, že pouze s hrstkou lidí podniknou symbolické kroky.

“Na globálním severu jsou lidé očkováni, takže mohou vyrazit ve velkém. Ale na globálním jihu jsme stále omezeni,” řekl Baloch.

