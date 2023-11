Sun Devil Triathlon stíhá svůj sedmý národní šampionát v řadě, protože se tento sport blíží statutu NCAA

Napsal Drew Schott pro TheSunDevils.com

od té doby Cliff anglicky Začal profesionálně trénovat triatlon a byl svědkem mezinárodního růstu tohoto sportu. Sportovci, které mentoroval, se účastnili akcí, jako jsou závody Ironman po celém světě a olympijské hry, které poprvé přidaly triatlon jako sport pro letní olympijské hry v roce 2000 v australském Sydney.





Některé z nejpůsobivějších počinů Angličanek však přišly v poušti jako trenér ženského triatlonového týmu Arizona State University (ASU), který se 11. listopadu snaží získat svůj sedmý titul v řadě na národním mistrovství žen v kolegiálním triatlonu v Tempe. . Úspěch Sun Devils je nejen potvrzuje jako jeden z nejlepších vysokoškolských triatlonových programů v zemi, ale také hraje hlavní roli ve snaze získat ženský triatlonový titul National Collegiate Athletic Association (NCAA).





„Určitě jsme do toho investovali čas, energii a peníze,“ řekl English. „To je něco, na co jsem velmi hrdý.“





V roce 2014 atletičtí ředitelé konference NCAA hlasovali pro klasifikaci triatlonu jako nově vznikajícího sportu na všech třech úrovních divizí. Tento sport – součást programu NCAA Emerging Sports for Women – dosáhl průměrného kladného hodnocení 94,5 % ve všech třech divizích, což Tim Yount, hlavní ředitel sportovního rozvoje USA Triathlon, označil za „téměř bezprecedentní“.





Aby se triatlon posunul do statutu mistrovského sportu, muselo by jej sponzorovat 40 programů na kolegiální úrovni do 10 let poté, co tento sport získá nový status sportu. Triatlon nakonec v únoru 2022 dosáhl hranice 40 škol s předstihem a v současnosti má programy ve 42 institucích. Jeho tři výkonné týmy – Arizona, Arizona State a Texas Christian University (TCU) – budou všechny členy konference Big 12, která začne v roce 2024, tedy v 10. výročí dosažení nového statutu triatlonu.





Dosažení statutu šampionátu stále zahrnuje několik fází, včetně přezkumu Komisí pro atletiku žen. Yount je však ohledně budoucnosti sportu velmi optimistický a uznává roli, kterou ASU – první z velkých pěti univerzit, která přidala ženský triatlon – sehrála v jeho růstu.





„Když se ASU ozvalo a řeklo: ‚Budeme hráčem v tomto sportu‘, mysleli si: ‚Nejenže vybudujeme nejlepší program divize I v zemi se šesti národními tituly, ale také‘ se také vrátím tomuto sportu a zajistíme, aby to tak zůstalo,“ řekl Yount. Cesta ke statutu šampionátu.“ „Udělali to, když řekli: ‚Budeme vyrábět a podporovat produkci tohoto národního šampionátu… je to pro nás největší událost v kalendáři triatlonu NCAA.“ Odvedli skvělou práci, dostávají to, je to město, které to dostává. Podporovali to.“





Yount věří, že Arizona State se etablovala jako „výjimečný tým na úrovni divize I“ a že její úspěch v triatlonu bude dobrým znamením pro umístění Sun Devils v hodnocení Division I LEARFIELD Directors‘ Cup. Yount také ocenil práci Team English, jehož 12členná soupiska zahrnuje sportovce ze Spojených států, Kanady, České republiky, Mexika a Jižní Afriky.





Jako dlouholetý člen USA Triathlon – národního řídícího orgánu pro sport ve Spojených státech – Yount je také přesvědčen, že Arizona a TCU vyvinou úspěšné programy ženského triatlonu. Tento podzim znamenal zahajovací sezónu jak pro žáby rohaté, tak pro kočky divoké.





„Zapojit se do toho a jako žena, která je schopna vést mladé ženy, není nic lepšího,“ řekla trenérka TCU Jenny Garrisonová. „Být vzorem a pomáhat těmto mladým ženám objevit jejich identitu prostřednictvím triatlonu je důvod, proč dělám to, co dělám.“





Sledování vývoje triatlonu bylo pro Garrisona „vzrušujícím“ zážitkem, který věří, že triatlon nabízí mnoho akademických a sportovních výhod pro americké i mezinárodní sportovce. Podobně se vyjádřil i asistent trenéra Arizony Jocelyn Bonney.





„Arizonská univerzita hodně investuje do svých olympijských sportů a také hodně investuje do akademicky úspěšných sportovců,“ řekla Bonnie, která získala bakalářský titul v nutričních vědách na Arizonské státní univerzitě. „To jsou dvě věci, které nyní na univerzitě zavádíme.“





Tento sentiment lze aplikovat i na ASU. Během školního roku 2022-23 měli Sun Devils 652 sportovců, kteří soutěžili ve 26 sportech, včetně ženského triatlonu, mužského a ženského tenisu a mužského a ženského plavání a potápění.





„Podívejte se na to, co Bob Bowman dělá s plaváním a (úspěchem) wrestlingu, tenisu, golfu a atletického programu, a my si vedeme velmi dobře v (olympijských) sportech a je velmi zábavné být hráčem.“ Část,“ řekl English. „Vždy jsme se cítili jako velká část toho. Tady to není jen fotbal a basketbal. Máme prostředí, ve kterém můžeme skutečně prosperovat a pokračovat v práci i na mezinárodních cílech.“





Poslední čtyři roky soutěžila ve vínové a zlaté Katie Clausenová Všiml jsem si, že ženský národní šampionát v triatlonu získává stále větší mediální pokrytí. Poukázala také na jednotu mezi různými triatlonovými programy a jejich trenéry, což je jeden z důvodů, proč se domnívá, že tento sport nachází úspěch – a zájem – na vysokoškolské úrovni.





„Triatlon byl opravdu nový sport,“ řekl Clausen. „Ale ASU si nás opravdu váží, stejně jako každý jiný sport.“





„Jsou velmi oddaní,“ dodal asistent trenéra. Kayla Royová kteří v letech 2017 až 2022 závodili v triatlonovém týmu Arizona State University. „Jsou velmi oddaní. Myslím, že je skvělé vidět… všechny dívky spolupracují… navzájem se povzbuzují. Jsou velmi blízké. tým.“





Roy – který byl dříve dobrovolným asistentem týmu – byl pravděpodobně jedním z nejlepších sportovců éry NL a pomohl Sun Devils vyhrát čtyři národní tituly a vyhrát individuální národní šampionát uprostřed neporažené sezóny 2019. Ačkoli je v současné době spíše ve štábu než soutěží, „nikdy necítila větší podporu“ ze strany ASU.





Podle Roye se tato podpora týká růstu v mnoha oblastech, včetně triatlonového kurzu a ve třídě. Zajištění rozvoje jeho triatlonistů je jednou z hlavních priorit Angličana, který se účastní mezinárodních akcí na podporu sportovců ASU. Jeden z nich – Mistrovství světa v triatlonu a štafetách 2023 v německém Hamburku – se konal 13. července a jeho součástí byl i nováček Sidney Clement student druhého ročníku studia Iman Dasso A student druhého ročníku Naomi Ruffová .





„Měl jsem takový sen: ‚Člověče, dokážeš si představit, že bychom jednoho dne skutečně měli tři nebo čtyři (triatlonisty) společně na mistrovství světa?‘“ řekl English. „Myslím, že se blížíme. Právě teď mi naskakuje husí kůže na pažích. Je to opravdu vzrušující, když přemýšlíte o tom, kam to můžeme dotáhnout, zvlášť když dobře sháníte peníze a můžete jim pomoci dostat se na tyto závody.“





Před mistrovským víkendem dal Arizona State dohromady další silnou kampaň. Sun Devils porazili Arizonu v Duel in the Desert 2. září, skončili druzí ze šesti týmů v Battle in Fort Triathlon 17. září a porazili čtyři další týmy a obsadili první místo v září NCAA West National Qualifier 17. 14. října.





Po kvalifikacích Clement, Dasso a Sophomore Heidi Goránková Získal místa v týmu West Region Team Collegiate Triathlon Coaches Association (CTCA) pro rok 2023. Clement si také vysloužil místo v All-West Region Freshman Team poté, co vyhrál individuální titul v předkolech, což znamenalo její první vítězství pro ASU.





Ruff – který byl juniorským národním šampionem v roce 2022 s týmem USA – rychle pochválí Englishovy organizační schopnosti a ochotu mluvit o tom, „proč děláme to, co děláme“. Mezitím Clausen popsal Englishe, který získal několik ocenění pro trenéra roku (CTCA), jako „neuvěřitelně talentovaného“ ve své roli.





„Podpora poskytovaná univerzitou byla také velmi užitečná,“ řekl Ruff. „Mimo sezónu financují pár našich závodů, takže nám to pomáhá cestovat tam a s těmi trenéry, kteří jsou s námi, nám to dává určitý kredit a opravdu nám to pomáhá v celém procesu.“





Angličan, který vyrůstal v Kanadě, řekl, že současná stipendia a příležitosti pro vysokoškolské sportovce v triatlonu neexistují. Díky tomu je pro něj příležitost pomáhat ženám účastnit se sportu a honit se za individuálními a týmovými tituly smysluplnou zkušeností.





Celkově se English domnívá, že příchod do Tempe byl jedním z nejlepších rozhodnutí jeho trenérské kariéry. Mnoho sportovců se cítí stejně, když se rozhodli vzít svůj talent do státu Grand Canyon.





„Všichni máme různé úrovně zkušeností, ale jsme schopni se navzájem trénovat a posouvat se,“ řekl Clausen. „Pro mě to bylo velmi zvláštní, vidět nás všechny růst jako sportovce a růst jako lidi. Byla to zvláštní zkušenost s touto skupinou.“

O autorovi

Drew Schott je v současné době postgraduální student v magisterském programu sportovního a obchodního práva na Sandra Day O’Connor College of Law Arizona State University a také stážista pro rozvoj podnikání na USA Triathlon. V roce 2022 vystudoval Medill School of Journalism, Media and Integrated Marketing Communications Northwestern University. Drew v minulosti psal mimo jiné pro On3, The Arizona Republic a The Daily Northwestern.