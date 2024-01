Student Sheppartonu odjíždí na rok do České republiky

V neděli 21. ledna si studentka Svaté Anny balí kufry a odlétá napříč světem, aby se zúčastnila studentské výměny Rotary International v České republice.

Tato cesta byla dlouhá 15 let.

„Chtěl jsem se vyměnit už před lety a pak loni, když jsem byl v ročníku 9, jsem se rozhodl, že to musím udělat a nechci to udělat znovu, takže rok 10 byl nejlepší čas to udělat.“ řekl Joe.

„Jsem tak nadšená, nemůžu se dočkat.“

Zoe se stěhuje do české Ostravy, kde stráví následujících 12 měsíců navštěvováním gymnázia a začleňováním se do českého způsobu života.

Během roku bude žít ve dvou různých hostitelských rodinách, které se po šesti měsících vymění.

Život v neanglicky mluvící zemi může být pro mnohé těžkým zážitkem, ale Joe to netrápí. Ve skutečnosti je na tuto výzvu připravena.

„Jsem nadšený z kulturního šoku, moje hostitelská rodina, jsem nadšený, že vidím Prahu; Je zřejmé, že je to jedno z nejúžasnějších měst v Evropě. Nikdy předtím jsem tam nebyl,“ řekl Joe.

„Je to velmi obtížný jazyk. Je velmi obtížné získat titulky. Jsou mužské, ženské, neživé a nebinární, a pak máte češtinu a českou slovenštinu,“ řekl.

„A pak mají nad písmeny akcenty, aby to bylo zábavnější, takže je to zábavnější.

„Učení je opravdu zábava. V současné době jsem v 1. stupni porozumění.

Studentský výměnný program Rotary International nabízí studentům škol z celého světa příležitost zažít školu v jiné kultuře.

Mooroopna Rotary Club byl klub, který Joea nominoval poté, co je oslovil, a po přísném procesu podávání žádostí a několika pohovorech byl Joe do programu přijat.

Prezident výměny mládeže Rotary Club Kelvin Rogash řekl, že program Mooroopna Rotary měl z mnoha důvodů pauzu 10 let, takže bylo vzrušující mít Joea na palubě vzhledem k dlouhé historii programu.

„Ama Rotary byla první Rotary na světě, která provedla výměnu v 50. letech, takže v našem Rotary Districtu to rozhodně nabírá na síle,“ řekl pan Rogash.

„Náš Rotary Club (pomohl) řekl bych nejméně 30 výměnným studentům v průběhu let.“

Vzrušující časy: s prezidentem Mooroopna Rotary Richardem Speedym, výměnným studentem Joem Van Manenbergem a prezidentem Rotary Youth Exchange Kelvinem Rogashem. Foto: Rechelle Zammit



Organizace mu darovala zelené sako Rotary zdobené sbírkou odznaků, které posbíral od jiných výměnných studentů Rotary, které potkal v Austrálii během Rotary víkendů.

Víkendy umožňují studentům, kteří se připravují na výměnu, aby se setkali a navázali kontakty se současnými výměnnými studenty mimo Austrálii.

Tyto víkendy připravují Joea na cestu, protože se zúčastní podobných víkendů a exkurzí s dalšími výměnnými studenty Rotary v České republice.

Lyžařský týden a evropská dovolená jsou již naplánované na letní prázdniny v červenci a srpnu a jakmile se tam dostane, usadí se ve své nové mateřské zemi.

Je tu však jeden aspekt cesty, na který se těší nejvíc.

„Miluji architekturu,“ řekl.

„Táta je architekt a máma má ráda interiérový design, ale architektura je tam úžasná.

„Pojedu do Itálie, podívám se do Říma a těším se na evropské turné. Bude to úžasné.“