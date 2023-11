Přestal jsem kupovat produkty Apple a tady je to, co jsem se naučil

Abisorn/Getty Images

Produkty Apple mají dlouhou dobu téměř mýtickou přitažlivost a věrní fanoušci tvrdí, že není nic jako používání MacBooku. iPhone Nebo kterékoli z nádherně navržených zařízení tohoto technologického giganta.

Existují však někteří spotřebitelé, kteří se od Applu odvrátili, aby prozkoumali alternativy. Ostatně Apple rozhodně není jedinou hrou ve městě. Co vede některé lidi ke konverzi a co se při tom naučí?

Abychom to zjistili, mluvili jsme se dvěma bývalými zákazníky Applu, kteří přešli na Android a Windows, o svých zkušenostech. Popsali kombinaci faktorů, které je motivovaly k tomu, aby se rozdělily a zkusily něco nového.

ale, Proces nebyl vždy hladký. Několik hrbolů podél silnice jim připomnělo, že Apple si své věrné fanoušky získal z nějakého důvodu.

Hledání většího přizpůsobení

Mnohým poskytuje přísně kontrolovaný ekosystém společnosti Apple zážitek bez frustrace, kde vše hladce spolupracuje. Skvěle navržený hardware společnosti a bezproblémová integrace mezi zařízeními jsou hlavním prodejním argumentem. Někteří spotřebitelé jsou však naštvaní nedostatkem možností přizpůsobení.

„Moje touha po přizpůsobení byla jedním z odlišujících faktorů, které mě vedly k rozhodnutí odejít od Applu,“ řekla Caitlin Siu, zakladatelka a generální ředitelka Applu. Naučte své děti kódovat. „Navzdory jejich elegantnímu designu a snadnému použití mohou být produkty Apple trochu omezené, pokud jde o přizpůsobení.“

Otevřená platforma Android poskytla Siu větší flexibilitu při přizpůsobení svých zařízení.

„Mohla jsem si přizpůsobit a vyladit své vybavení podle svých představ,“ řekla. „Byl jsem schopen objevit nekonečné možnosti přizpůsobení technologie prostřednictvím této cesty, která zahrnovala vše od instalace vlastní paměti ROM až po změnu rozvržení domovské obrazovky.“

Pro ty, kteří rádi vrtají a touží po větším přizpůsobení, nabízí Android přesvědčivou alternativu.

Grafický designér Garrett Roberts také zjistil, že relativně otevřená povaha Windows oslovila jeho touhu po větším přizpůsobení a konfiguraci.

„S Windows jsem měl spoustu možností, jak svůj počítač upravit, od výběru vlastních hardwarových komponent až po instalaci softwaru, který by Apple nikdy nepovolil,“ řekl. „Mohu postavit stroj přizpůsobený mým potřebám jako zkušený uživatel.“

Hledání cenové dostupnosti

Navzdory jejich mnoha přednostem nelze zpochybnit skutečnost, že produkty Apple přicházejí za prémiové ceny. Roberts konvertoval částečně z finančních důvodů.

„Není popřeno, že Apple účtuje prémiové ceny na všechny své produkty,“ vysvětlil. „Jakkoliv oceňuji počítače Mac a iPhone, náklady se zvyšují.“

Přechod na počítače s Windows a telefony Android otevřel Robertsovi možnosti.

„Na straně notebooku mohu získat výkonný počítač s Windows za zlomek ceny podobného MacBooku Pro,“ řekl. „Android nabídl širokou škálu levných smartphonů s řadou skvělých specifikací a funkcí.“

Díky přijetí alternativních ekosystémů měl Roberts přístup k cenově dostupným zařízením, která jsou ideální pro jeho potřeby. „Nemusel jsem obětovat výkon ani kvalitu. Díky tomu bylo mé rozhodnutí přejít velmi jasné.“

Nevýhody přepínání

Odchod z obezděné zahrady Applu by mohl mít některé stinné stránky, které fanouškům připomenou, proč jeho produkty tak milují. Bezproblémová integrace poskytovaná společností Apple usnadňuje používání jejích zařízení.

„Nemohu popřít, že produkty Apple poskytují neuvěřitelně lepší uživatelskou zkušenost,“ řekl Roberts. „Způsob, jakým Apple vytváří jak hardware, tak software v dokonalé harmonii, má za následek zařízení, která působí jako kouzla – vše funguje hladce a hladce společně hned po vybalení.“

Roberts varoval, že fragmentace Androidu by mohla vést k nesrovnalostem a frustracím. Vzhledem k tomu, že zařízení Android vyrábí tolik různých výrobců, neexistuje žádná standardizace.

Tato fragmentace také znamená, že telefony se systémem Android často nedostávají nové aktualizace operačního systému, takže uživatelé zůstávají se zastaralým softwarem zranitelní vůči bezpečnostním rizikům. Uživatelé, kteří se setkají s předinstalovaným bloatwarem, mohou být přitahováni jednoduchostí a rafinovaností Apple.

Po letech ponoření se do kultury Applu a rozhraní macOS Roberts zjistil, že přizpůsobení Windows a Androidu vyžaduje čas a úsilí.

„Zpočátku to upřímně připadalo trochu jako přechod z automatické na manuální převodovku,“ řekl. „Musel jsem se znovu naučit základní úkoly a změnit spoustu zakořeněných návyků. Od klávesových zkratek po to, jak funguje správa oken a multitasking, to bylo zpočátku frustrující, než věci začaly klapat.“

Při změně ekosystémů je vždy třeba zvážit kompromisy.

Ponaučení

Zkoumání alternativ k Apple se nakonec ukázalo jako informativní a užitečné pro ty, kteří chtějí prozkoumat mimo jeho zahradu obehnanou zdí.

Jak řekl Siu: „Přechod od Applu byl odvážný krok, ale umožnil mi vymanit se z normy a objevit inovativní možnosti.“

Odchodem z Applu získala pohled na jeho silné stránky a zároveň ocenila přednosti Androidu.

