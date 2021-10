Středoevropské a východoevropské trhy klesají – zlotky jsou v souladu s EU, forint oslabuje poté, co údaje ukázaly skokový CPI

Kristina Than Budapešť (Reuters) – Polský zlotý v pátek oslabil, protože vážily se komentáře centrálních bank a stupňující se debata s Evropskou unií o právním státu, zatímco forint se také uvolnil poté, co údaje ukázaly, že inflace v Maďarsku vyskočila na všechnu dobu vysoký. Za devět let. Polský soud ve čtvrtek rozhodl, že některé části smluv Evropské unie odporují polské ústavě. Rozhodnutí zpochybňuje pilíř evropské integrace a eskaluje spory mezi Bruselem a Varšavou, což podle Evropské komise vyvolává vážné obavy. V pátek se zlotý vůči euru obchodoval s poklesem o 0,6%, zatímco forint klesl o půl procenta na zhruba 360 vůči euru. Česká koruna se ustálila na 25,437 za euro, protože trhy byly opatrné, než čeští voliči v pátek ve 14:00 SEČ k parlamentním volbám zamířili k volbám. „Zlotý zůstává pod tlakem domácích faktorů,“ uvedla banka Millenium v ​​poznámce. Řekl, že zatímco středeční překvapivé zvýšení centrální banky o 40 bazických bodů referenční sazby na 0,5% mělo na měnu pozitivní vliv, čtvrteční „pěkný román“ guvernéra polské centrální banky a rozhodnutí soudu by ji mohly oslabit. Zlotý ve čtvrtek zaznamenal určité zisky poté, co guvernér polské centrální banky uvedl, že političtí činitelé si budou účinky středečního zvyšování sazeb příliš dlouho všímat a odmítli se zavázat ke zpřísňování cyklu. Česká a maďarská centrální banka zahájila v červnu cykly zpřísnění. Rumunsko následovalo a v úterý tohoto týdne zvýšilo úrokové sazby. Údaje z pátku ukázaly, že obecná inflace v Maďarsku v září vyskočila na 5,5% ročně ze 4,9% v srpnu a dosáhla nejvyšší úrovně od října 2012. Někteří analytici tvrdí, že by to mohlo zvýšit tlak na maďarskou centrální banku s cílem urychlit zpřísnění politiky. Banka v září zvýšila svou měnovou sazbu o 15 bazických bodů na 1,65%, čímž zpomalila tempo utahování po postupných krocích o 30 bazických bodů během předchozích tří měsíců. V nadcházejících měsících vykázala nárůst o 15 bazických bodů. “Udržujeme náš základní případ pro další tři zisky o 15 bazických bodů ve čtvrtém čtvrtletí 21, protože ceny energií stále rostou, což vytváří rizika pro naši výzvu pro naši koncovou (na konci roku) základní cenu 2,10%,” řekl Morgan Stanley v poznámce. Investoři sledují i ​​české volby, které začínají v pátek. Volební místnosti zavřely své dveře v sobotu ve 14:00 v těsných volbách mezi vůdcem populistů Andreem Babišem a skupinou opozičních stran, které jej viní z hromadění dluhu, špatného řízení pandemie koronaviru a mísení jeho obchodních zájmů se zájmy země. CEE SNAPSHO NA TRHECH T 0952 CET CURRENC IES CET CURRENC IES NEJNOVĚJŠÍ DENNÍ ZMĚNA NÁHLED ZMĚNA NABÍDKA ZAVŘÍT V ROCE 2021 EURCZK ČESKÝ EURHUF maďarský 0 0 EURPLN polský EURRON rumunský EURHRK chorvatský EURRSD srbský 0 0 poznámka: počítáno od 1800 za den Zavřít 2021 Změna .PX Praha 1373,50 1366,28 +0,53% +33,72 00% .BUX Budapešť 53814,6 53844,5 -0,06% +27,80 5 9% .WIG20 Varšava <.WIG20 2393.72 2359.54 + 1.45٪ +20.65>% .BETI Buchares 12778,0 12743,6 +0,27% +30,31 t 9 0%. %+7,02% 15 15> .OFIX Sofie <.SOFIX 567.70 566.84 + 0.15٪ +26.85>% BONDS Výnos z denního rozpětí (citát) vs. Změna Bund v rozpětí Česká republika CZ2YT = 2 roky s CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT s PL5YT = 5 let s PL10YT s FRA 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česko Maďarsko Polsko Poznámka : FRA ceny jsou pro ceny objednávek ****************************************** ** **** ********* ********* (Reporting Krisztina Than, Additional reporting by Jason Hovet in Prague, additional reporting by Pawel Florkiewicz in Warsaw; Editing by Krishna Chandra Eluri)