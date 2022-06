‚Stranger Things 4‘: Kdy budou na Netflixu dostupné poslední epizody?

Divné věci Uzavírá své poslední epizody a naštve nás první trailer Čtvrtek. Odehrává se šest měsíců po gangu Showdown s Mind Flayer ve vyvrcholení 3. sezónySezóna 4 přebírá obsazení a šíří je do čtyř různých míst, včetně Ruska a Kalifornie.

Rozprostřelo se nejen obsazení, ale i sezóna samotná. Čtvrtá sezóna Stranger Things je rozdělena do dvou různých částí – podobně jako Poslední sezóna vašich Ozarks – Prvních sedm epizod vypadne 27. května a poté druhá část dvou epizod, každá Zřejmě délka filmuNa Netflix se dostal 1. července.

Plán vydání 4. epizody Stranger Things

Dva díly 4. řady Stranger Things vyjdou asi měsíc.

Sezóna 4, sv. 1 – Všech sedm epizod je nyní k dispozici.

Všech sedm epizod je nyní k dispozici. Sezóna 4, sv. 2 – 2 dostupné epizody pátek 1. července – 12:00 PT (3:00 ET / 7:00 GMT)

Kdy můžete sledovat 4. řadu ve vašem časovém pásmu?

sv. 2 přistane na Netflixu půlnoc PT V pátek 1. července. Ti na východním pobřeží by udělali dobře, kdyby si naplánovali sledování v pátek večer, protože nové epizody dorazí na Netflix v 3:00 ET. tento 2:00 CT vyšetření A 1:00 MT.

Pokud jste ve Spojeném království, sv. 2 je možné si prohlédnout 8:00 GMT. Ti v kontinentální Evropě si budou muset počkat do showtime v 9:00 CST v Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Pokud jste v Austrálii, Stranger Things se spustí v ideální čas: 17:00 EST.

Zde jsou některá další časová pásma:

Havaj: 21:00 HST ve čtvrtek 30. června

Aljaška: 23:00 AKDT ve čtvrtek 30. června

Brazílie: 4:00 BST v pátek 1. července

Izrael: 9:00 IDT v pátek, pátek, 1. července

Jižní Afrika: 9:00 EDT v pátek 1. července

Dubaj, Spojené Arabské Emiráty: 11:00 GST v pátek 1. července

Indie: 12:30 IST v pátek 1. července

Jižní Korea: 16:00 KST v pátek 1. července

Japonsko: 16:00 KST v pátek 1. července

Stranger Things je show odehrávající se v Hawkins, Indiana v 80. letech 20. století. Začalo to zmizením Willa Byerse, což vedlo k mnoha zmatkům a intrikám. Ukáže se, že blízká Hawkinsova národní laboratoř si při hledání dokonalé zbraně k ukončení studené války pohrávala s nadpřirozenem. Nějak se naboural do démonické dimenze zvané Upside Down, která rozpoutala monstra jako demogorgoni a nakonec i Mind Flayer.

Laboratoř také provádí experimenty na dětech, které se zdají mít zvláštní schopnosti. Jeden z nich, Eleven, uteče, připojí se k Willově skupině přátel – Mike, Dustin a Lucas – a pomůže Willovi zachránit. Jedenáctku adoptuje šéf městské policie Jim Hawkins. Šťastný konec? nepřesně. přečti si tohle Pokud jste nebyli informováni o všech Hawkinsových událostech před 4. sezónou.