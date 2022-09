Steam má nové žebříčky prodejů a oblíbenosti a je to skvělé

obrázek : ventil

Lidé rádi nakupují a hrají hry ze Steamu, ale každý, kdo má skutečný zájem o průzkum webu (jako my, je to naše práce) Jsou dvě věci, které chtějí vědět: které hry se prodávají nejvíce kopií a které hry se hrají nejvíce.

Nové Steam Charts od Valve „ Klade Je to všechno na jednom místě a celý proces je díky tomu mnohem hezčí, když to děláte . Prohlášení společnosti říká:

Dnes spouštíme Steam Charts, novou sekci Steamu věnovanou předvádění nejhranějších a nejprodávanějších her na Steamu. Včetně čísel v reálném čase. Stránka Steam Charts nahrazuje Steam Stats jako komplexní přehled toho, co je na Steamu populární, ať už v reálném čase, po týdnech nebo dokonce po měsících. Steam Charts také shromažďuje čísla podrobněji, aby umožnily úplnější pohled na to, jaké hry jsou hráči nadšeni.

Je to v podstatě soubor Jedna stránka se všemi údaji o popularitě, které chcete vědět (kromě skutečného počtu prodaných kusů, což lol, jako by to Valve vydalo kdykoli), s direktivou stránky S počtem lidí, kteří jsou aktuálně online.

Poté ukazuje pět nejprodávanějších her a pět nejhranějších her s možností rychle rozšířit tyto žebříčky tak, aby předvedly 100 nejlepších her v obou oblastech. Pak jsou tu bestsellery týdne, nejlepší novinky a rychlé odkazy na další užitečné datové stránky související se Steamem, jako jsou výsledky průzkumu hardwaru Valve – vždy zajímavé podrobnosti o trhu s GPU, když nic jiného – a statistiky stahování.

Image : Valve

To be clear, very little of this is new, though I think the “live” sales charts have some welcome additions like how many weeks the game has been in the charts, and how many places it has moved up or down over the last week. Overall, t his is just a welcome refresh of the way the data is presented.

Data nerds can check it out zde.