Stardew Valley Creator přináší dlouho očekávanou aktualizaci

Stardew Valley umožňuje hráčům upgradovat své gadgety několika různými způsoby, přičemž nejvyšší úrovní pro každý gadget je vzácné fialové iridium. Tedy každý nástroj kromě jednoho – Scythe má pouze standardní a zlatou variantu a nelze ji upgradovat na Iridium, což hráčům po léta zanechalo neuspokojivě neuspořádané panely nástrojů. Hráči však mohou brzy dokončit svou lesklou fialovou sadu.

Ve středu vývojář Stardew Valley Eric Baron, známý také jako ConcernedApe, ve svém tweetu škádlil dlouho požadovanou aktualizaci Scythe iridum.

Iridium srp – ConcernedApe (ConcernedApe) 31. května 2023

Pokud reakce komunity Stardew něco naznačuje, je to velký problém. „Konečně celý fialový,“ Odpověděl jeden fanoušek.

Přestože kosa nebyla v tomto tweetu oficiálně oznámena, mohlo by to znamenat, že kýžený nástroj míří do nadcházející aktualizace Stardew Valley 1.6. Barone oznámil aktualizaci v dubnu, a i když bude většinou zahrnovat podporu pro mody, bude obsahovat také nějaký nový obsah (ačkoli poznamenal, že bude zahrnovat méně než masivní aktualizace hry 1.5).

Také si dává pauzu od vývoje Haunted Chocolatier, své další hry, která bude obsahovat bitvy s bossy a stejně jako Stardew pohltí „různé herní styly“, aby se soustředil na vývoj další aktualizace Stardew.

V naší nové recenzi z roku 2018 jsme Stardew Valley dali 9,5 a chválili jeho okouzlující obyvatele a průzkum.

Amelia Zollner je spisovatelka na volné noze pro IGN, která miluje všechny věci indie a Nintendo. Mimo IGN přispěli na stránky jako Polygon a Rock Paper Shotgun. Najděte je na Twitteru: @zaměstnanec.